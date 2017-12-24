إيسكـــو يكشف موقفـــه من عـدم المشاركة بالكلاسيكو

كشف إيسكو لاعب نادي ريال مدريد، حقيقة غضبه من عدم المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة وكذب ذلك في تغريدة خاصة .

وأشارت صحيفة "آس" إلى غضب ايسكو من عدم المشاركة في المباراة ورفضه استكمال عمليات الإحماء مع اللاعبين.

وقرر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إرسال إيسكو وماركو أسينسيو وغاريث بيل لإجراء عمليات الإحماء بعد تقدم برشلونة بالهدف الأول، ولكن طرد داني كارفاخال جعل المدرب الفرنسي يدفع بناتشو وبيل وأسينسيو وإبقاء إيسكو على مقاعد البدلاء.

وكذّب إيسكو بعد المباراة ما تم تداوله حول غضبه وأعاد نشر تغريدة الصحيفة وعلق عليها قائلا: "كفوا عن الحماقة، اثنان من زملائي ذهبا للمشاركة في المباراة، وكان على الباقيين العودة.. لم أعلم أنه بإمكاننا إجراء 4 تبديلات".

وتعد هذه المباراة هي المرة الثانية التي يغيب عنها النجم الإسباني عن مباراة لريال مدريد في الليغا هذا الموسم.