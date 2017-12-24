خطة زيدان القاتلة وطرد كارفاخال تصدرا مشاهد الكلاسيكو

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24 ديسمبر 2017
بالانتصار على المنافس المباشر، ابتعد فريق برشلونة في الليغا، عن ريال مدريد بفارق 14 نقطة، مع مباراة مؤجلة للفريق الملكي. وكذلك ابتعد الفريق الكتالوني عن أتلتيكو مدريد بفارق 9 نقاط، بعد هزيمة الأخير يوم الجمعة، أمام إسبانيول.
خطة زيدان القاتلة
دخل المدرب الفرنسي، بـ 4 لاعبين في خط المنتصف، وهذا من أجل أن يفرض حراسة فردية على كل لاعب في وسط البارسا، ورأينا المواجهات المباشرة باستمرار (ميسي - كوفاسيتش)، و(إنييستا – مودريتش).
هذا المشهد كان حاسمًا في هذه المباراة، فهو سلاح ذو حدين، لأنه ناجح ما دام كل لاعب وسط في ريال مدريد يراقب خصمه، ولكن فشل واحد منهم، يعني زيادة عددية ملحوظة.
ونجح ريال مدريد في التفوق خلال الشوط الأول في هذه المواجهات المباشرة، ولكن في الشوط الثاني وبعد تبعثر وسط ميدان الملكي في لقطة واحدة، انطلق راكيتيتش ولم يضغط عليه كوفاسيتش، فجاء الهدف الأول لسواريز.
وهنا تفككت منظومة زيدان، التي سعت للخروج والهجوم أكثر لإدراك التعادل، مما أدى إلى تحرر لاعبي البارسا من الرقابة.
طرد كارفاخال وانهيار خطة زيدان
في الدقيقة 62، وبعد هجمة خطيرة لبرشلونة، تعددت فيها تسديداتهم، قام الظهير كارفاخال بصد الكرة بيده عامدًا، الحكم لم يشك لحظة واحدة في طرده والإعلان عن ركلة جزاء.
ميسي ورقابة كوفاسيتش اللصيقة
من المواجهات المباشرة المثيرة، تلك التي نجمت عن مراقبة كوفاسيتش لميسي، فهذه المراقبة اللصيقة قللت من خطورة النجم الأرجنتيني في الشوط الأول.
ولكنها تسببت في هدف سواريز في الدقيقة 55، بعد أن فضل كوفاسيتش، البقاء مع ميسي بدلاً من اللحاق براكيتيتش، الذي كان منطلقًا بالكرة، وكان هذا الهدف بمثابة تمهيد لانهيار خطة زيدان.
تألق حارسيّ المرمى
على الرغم من دخول 3 أهداف شباك نافاس، إلا أنه قدم مستويات جيدة، واستطاع صد كرتين خطيرتين من باولينيو في الشوط الأول، ثم العديد من الكرات الصعبة في الشوط الثاني كانفراد سواريز وكرة سيميدو.
أما تير شتيغن، فقد أنقذ مرماه من كرة خطيرة لرونالدو في الشوط الأول، ومنع غاريث بيل من التسجيل في الشوط الثاني، وكذلك تدخل ليخرج كرة راموس.
بالانتصار على المنافس المباشر، ابتعد فريق برشلونة في الليغا، عن ريال مدريد بفارق 14 نقطة، مع مباراة مؤجلة للفريق الملكي. وكذلك ابتعد الفريق الكتالوني عن أتلتيكو مدريد بفارق 9 نقاط، بعد هزيمة الأخير يوم الجمعة، أمام إسبانيول.
خطة زيدان القاتلة
دخل المدرب الفرنسي، بـ 4 لاعبين في خط المنتصف، وهذا من أجل أن يفرض حراسة فردية على كل لاعب في وسط البارسا، ورأينا المواجهات المباشرة باستمرار (ميسي - كوفاسيتش)، و(إنييستا – مودريتش).
هذا المشهد كان حاسمًا في هذه المباراة، فهو سلاح ذو حدين، لأنه ناجح ما دام كل لاعب وسط في ريال مدريد يراقب خصمه، ولكن فشل واحد منهم، يعني زيادة عددية ملحوظة.
ونجح ريال مدريد في التفوق خلال الشوط الأول في هذه المواجهات المباشرة، ولكن في الشوط الثاني وبعد تبعثر وسط ميدان الملكي في لقطة واحدة، انطلق راكيتيتش ولم يضغط عليه كوفاسيتش، فجاء الهدف الأول لسواريز.
وهنا تفككت منظومة زيدان، التي سعت للخروج والهجوم أكثر لإدراك التعادل، مما أدى إلى تحرر لاعبي البارسا من الرقابة.
طرد كارفاخال وانهيار خطة زيدان
في الدقيقة 62، وبعد هجمة خطيرة لبرشلونة، تعددت فيها تسديداتهم، قام الظهير كارفاخال بصد الكرة بيده عامدًا، الحكم لم يشك لحظة واحدة في طرده والإعلان عن ركلة جزاء.
ميسي ورقابة كوفاسيتش اللصيقة
من المواجهات المباشرة المثيرة، تلك التي نجمت عن مراقبة كوفاسيتش لميسي، فهذه المراقبة اللصيقة قللت من خطورة النجم الأرجنتيني في الشوط الأول.
ولكنها تسببت في هدف سواريز في الدقيقة 55، بعد أن فضل كوفاسيتش، البقاء مع ميسي بدلاً من اللحاق براكيتيتش، الذي كان منطلقًا بالكرة، وكان هذا الهدف بمثابة تمهيد لانهيار خطة زيدان.
تألق حارسيّ المرمى
على الرغم من دخول 3 أهداف شباك نافاس، إلا أنه قدم مستويات جيدة، واستطاع صد كرتين خطيرتين من باولينيو في الشوط الأول، ثم العديد من الكرات الصعبة في الشوط الثاني كانفراد سواريز وكرة سيميدو.
أما تير شتيغن، فقد أنقذ مرماه من كرة خطيرة لرونالدو في الشوط الأول، ومنع غاريث بيل من التسجيل في الشوط الثاني، وكذلك تدخل ليخرج كرة راموس.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017