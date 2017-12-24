زيدان:الإقصاء »حـــوّل وجهة» اللّقاء

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ظهر الفرنسي زين الدين زيدان، مدربريال مدريد، أمام وسائل الإعلام، عقب الخسارة الثقيلة أمام برشلونة، بثلاثية نظيفة في الكلاسيكو.وقال ، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدأنا بشكل جيد للغاية، كان الشوط الأول مميزا جدًا من طرفنا، والهزيمة في النهاية أضرتنا، إنها كرة القدم وعلينا أن نفكر فيما هو قادم الآن، كانت مباراة صعبة جدًا بالنسبة لنا".
وأضاف: "لا بد لي من اختيار شيء، ومع كوفاسيتش كان الأمر مختلفًا، كان يجب أن نكون حذرين مع ميسي ولقد فعل هذا جيدًا، هذا ما قررناه قبل المباراة".
وعن طرد كارفاخال، قال: "هذا يحدث من وقت لآخر، كنت أفكر في بعض التغييرات، سجلوا الهدف الثاني بعد الطرد وأصبحت مباراة أخرى صعبة جدًا".
وحول خطته خلال ميركاتو الشتاء، أضاف: "نحن لا نتحدث عن ذلك". واختتم: "دافعنا بشدة وفي هذا المجال هناك تفاصيل دقيقة تحكم، لن نصاب بالجنون إنها هزيمة صعبة للغاية، ولكن لن نغير أي شيء، لن نخفض ذراعينا، سنذهب في إجازة ولا نفكر في هذا الموضوع، سوف نستمتع مع الأسرة، لم ينته شيء بعد".
فالفيردي
الفـــــوز بالكلاسيكـــــــو
لا يعنــــــــي أي شــــــــيء
رفض الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة الإسباني، التأكيد على أن الدوري قد حُسم لصالح فريقه، بعد الفوز بالكلاسيكو، وتوسيع الفارق إلى 14 نقطة مع الغريم ريال مدريد. وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "نحن سعداء، فزنا على فريق كبير في ملعبه، إنه الكلاسيكو المباراة المهمة جدًا، نحن ما زلنا في الجولة الأولى، وهناك الكثير من المباريات، هذا الفوز لا يعني أي شيء، كل شيء لا زال يتعين النظر فيه". وأضاف: "حاولوا أن يمعونا من اللعب، كان علينا أن نلعب بشكل جيد، في الشوط الأول لم يكن لدينا الكرة، ومن ثم استطعنا السيطرة عليها، شيئًا فشيئًا أتت الفرص والأهداف". وتابع: "القيادة في الوسط كانت لراكيتيتش، لكن بوسكيتس لاعب دفاعي لأنه يلعب في المحور، لكنه فعل الكثير من الأشياء خلال المباراة".
واختتم: "كان هناك الكثير من القتال من ريال مدريد، وكانت لدينا سيطرة على المباراة، لكننا لم نبدأ جيدًا، لقد خلقوا المزيد من الخطر حتى عندما لعبوا بـ 10 لاعبين".
ظهر الفرنسي زين الدين زيدان، مدربريال مدريد، أمام وسائل الإعلام، عقب الخسارة الثقيلة أمام برشلونة، بثلاثية نظيفة في الكلاسيكو.وقال ، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدأنا بشكل جيد للغاية، كان الشوط الأول مميزا جدًا من طرفنا، والهزيمة في النهاية أضرتنا، إنها كرة القدم وعلينا أن نفكر فيما هو قادم الآن، كانت مباراة صعبة جدًا بالنسبة لنا".
وأضاف: "لا بد لي من اختيار شيء، ومع كوفاسيتش كان الأمر مختلفًا، كان يجب أن نكون حذرين مع ميسي ولقد فعل هذا جيدًا، هذا ما قررناه قبل المباراة".
وعن طرد كارفاخال، قال: "هذا يحدث من وقت لآخر، كنت أفكر في بعض التغييرات، سجلوا الهدف الثاني بعد الطرد وأصبحت مباراة أخرى صعبة جدًا".
وحول خطته خلال ميركاتو الشتاء، أضاف: "نحن لا نتحدث عن ذلك". واختتم: "دافعنا بشدة وفي هذا المجال هناك تفاصيل دقيقة تحكم، لن نصاب بالجنون إنها هزيمة صعبة للغاية، ولكن لن نغير أي شيء، لن نخفض ذراعينا، سنذهب في إجازة ولا نفكر في هذا الموضوع، سوف نستمتع مع الأسرة، لم ينته شيء بعد".
فالفيردي
الفـــــوز بالكلاسيكـــــــو
لا يعنــــــــي أي شــــــــيء
رفض الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة الإسباني، التأكيد على أن الدوري قد حُسم لصالح فريقه، بعد الفوز بالكلاسيكو، وتوسيع الفارق إلى 14 نقطة مع الغريم ريال مدريد. وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "نحن سعداء، فزنا على فريق كبير في ملعبه، إنه الكلاسيكو المباراة المهمة جدًا، نحن ما زلنا في الجولة الأولى، وهناك الكثير من المباريات، هذا الفوز لا يعني أي شيء، كل شيء لا زال يتعين النظر فيه". وأضاف: "حاولوا أن يمعونا من اللعب، كان علينا أن نلعب بشكل جيد، في الشوط الأول لم يكن لدينا الكرة، ومن ثم استطعنا السيطرة عليها، شيئًا فشيئًا أتت الفرص والأهداف". وتابع: "القيادة في الوسط كانت لراكيتيتش، لكن بوسكيتس لاعب دفاعي لأنه يلعب في المحور، لكنه فعل الكثير من الأشياء خلال المباراة".
واختتم: "كان هناك الكثير من القتال من ريال مدريد، وكانت لدينا سيطرة على المباراة، لكننا لم نبدأ جيدًا، لقد خلقوا المزيد من الخطر حتى عندما لعبوا بـ 10 لاعبين".
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017