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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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زيدان:الإقصاء »حـــوّل وجهة» اللّقاء
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كرة القدم
زيدان:الإقصاء »حـــوّل وجهة» اللّقاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017


ظهر الفرنسي زين الدين زيدان، مدربريال مدريد، أمام وسائل الإعلام، عقب الخسارة الثقيلة أمام برشلونة، بثلاثية نظيفة في الكلاسيكو.وقال ، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدأنا بشكل جيد للغاية، كان الشوط الأول مميزا جدًا من طرفنا، والهزيمة في النهاية أضرتنا، إنها كرة القدم وعلينا أن نفكر فيما هو قادم الآن، كانت مباراة صعبة جدًا بالنسبة لنا".
وأضاف: "لا بد لي من اختيار شيء، ومع كوفاسيتش كان الأمر مختلفًا، كان يجب أن نكون حذرين مع ميسي ولقد فعل هذا جيدًا، هذا ما قررناه قبل المباراة".
وعن طرد كارفاخال، قال: "هذا يحدث من وقت لآخر، كنت أفكر في بعض التغييرات، سجلوا الهدف الثاني بعد الطرد وأصبحت مباراة أخرى صعبة جدًا".
وحول خطته خلال ميركاتو الشتاء، أضاف: "نحن لا نتحدث عن ذلك". واختتم: "دافعنا بشدة وفي هذا المجال هناك تفاصيل دقيقة تحكم، لن نصاب بالجنون إنها هزيمة صعبة للغاية، ولكن لن نغير أي شيء، لن نخفض ذراعينا، سنذهب في إجازة ولا نفكر في هذا الموضوع، سوف نستمتع مع الأسرة، لم ينته شيء بعد".

فالفيردي

الفـــــوز بالكلاسيكـــــــو
لا يعنــــــــي أي شــــــــيء

رفض الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة الإسباني، التأكيد على أن الدوري قد حُسم لصالح فريقه، بعد الفوز بالكلاسيكو، وتوسيع الفارق إلى 14 نقطة مع الغريم ريال مدريد. وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "نحن سعداء، فزنا على فريق كبير في ملعبه، إنه الكلاسيكو المباراة المهمة جدًا، نحن ما زلنا في الجولة الأولى، وهناك الكثير من المباريات، هذا الفوز لا يعني أي شيء، كل شيء لا زال يتعين النظر فيه". وأضاف: "حاولوا أن يمعونا من اللعب، كان علينا أن نلعب بشكل جيد، في الشوط الأول لم يكن لدينا الكرة، ومن ثم استطعنا السيطرة عليها، شيئًا فشيئًا أتت الفرص والأهداف". وتابع: "القيادة في الوسط كانت لراكيتيتش، لكن بوسكيتس لاعب دفاعي لأنه يلعب في المحور، لكنه فعل الكثير من الأشياء خلال المباراة".
واختتم: "كان هناك الكثير من القتال من ريال مدريد، وكانت لدينا سيطرة على المباراة، لكننا لم نبدأ جيدًا، لقد خلقوا المزيد من الخطر حتى عندما لعبوا بـ 10 لاعبين".

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كرة القدم
زيدان:الإقصاء »حـــوّل وجهة» اللّقاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017


ظهر الفرنسي زين الدين زيدان، مدربريال مدريد، أمام وسائل الإعلام، عقب الخسارة الثقيلة أمام برشلونة، بثلاثية نظيفة في الكلاسيكو.وقال ، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدأنا بشكل جيد للغاية، كان الشوط الأول مميزا جدًا من طرفنا، والهزيمة في النهاية أضرتنا، إنها كرة القدم وعلينا أن نفكر فيما هو قادم الآن، كانت مباراة صعبة جدًا بالنسبة لنا".
وأضاف: "لا بد لي من اختيار شيء، ومع كوفاسيتش كان الأمر مختلفًا، كان يجب أن نكون حذرين مع ميسي ولقد فعل هذا جيدًا، هذا ما قررناه قبل المباراة".
وعن طرد كارفاخال، قال: "هذا يحدث من وقت لآخر، كنت أفكر في بعض التغييرات، سجلوا الهدف الثاني بعد الطرد وأصبحت مباراة أخرى صعبة جدًا".
وحول خطته خلال ميركاتو الشتاء، أضاف: "نحن لا نتحدث عن ذلك". واختتم: "دافعنا بشدة وفي هذا المجال هناك تفاصيل دقيقة تحكم، لن نصاب بالجنون إنها هزيمة صعبة للغاية، ولكن لن نغير أي شيء، لن نخفض ذراعينا، سنذهب في إجازة ولا نفكر في هذا الموضوع، سوف نستمتع مع الأسرة، لم ينته شيء بعد".

فالفيردي

الفـــــوز بالكلاسيكـــــــو
لا يعنــــــــي أي شــــــــيء

رفض الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة الإسباني، التأكيد على أن الدوري قد حُسم لصالح فريقه، بعد الفوز بالكلاسيكو، وتوسيع الفارق إلى 14 نقطة مع الغريم ريال مدريد. وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "نحن سعداء، فزنا على فريق كبير في ملعبه، إنه الكلاسيكو المباراة المهمة جدًا، نحن ما زلنا في الجولة الأولى، وهناك الكثير من المباريات، هذا الفوز لا يعني أي شيء، كل شيء لا زال يتعين النظر فيه". وأضاف: "حاولوا أن يمعونا من اللعب، كان علينا أن نلعب بشكل جيد، في الشوط الأول لم يكن لدينا الكرة، ومن ثم استطعنا السيطرة عليها، شيئًا فشيئًا أتت الفرص والأهداف". وتابع: "القيادة في الوسط كانت لراكيتيتش، لكن بوسكيتس لاعب دفاعي لأنه يلعب في المحور، لكنه فعل الكثير من الأشياء خلال المباراة".
واختتم: "كان هناك الكثير من القتال من ريال مدريد، وكانت لدينا سيطرة على المباراة، لكننا لم نبدأ جيدًا، لقد خلقوا المزيد من الخطر حتى عندما لعبوا بـ 10 لاعبين".

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