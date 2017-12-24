هزمه بثلاثية في عقر داره :برشلونة يقسو على الرّيال في كلاسيكو الأرض

عمق برشلونة، من جراح ريال مدريد المحلية، بفوزه بالكلاسيكو، على أرضية ملعب سنتياغو برنابيو، في الجولة السابعة عشر، بثلاثة أهداف نظيفة.

سجل ثلاثية برشلونة لويس سواريز وليونيل ميسي وأليكس فيدال، في الدقائق 54 و64 و93.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 45 نقطة، ليبتعد عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد بفارق 9 نقاط، وعن ريال مدريد بـ 14 نقطة كاملة.

بداية مدريدية

بدأ ريال مدريد بالضغط المتقدم في مناطق برشلونة، وتم إلغاء هدف لكريستيانو رونالدو بعد 3 دقائق فقط بداعي التسلل، كما أخطأ النجم البرتغالي إحدى الكرات التي لُعبت له داخل منطقة الجزاء ففشل في تسديد الكرة، وأضاع فرصة هدف أول بعد 11 دقيقة فقط من البداية.

وأشهر حكم المباراة أول بطاقة صفراء في وجه البلجيكي توماس فيرمايلين في الدقيقة 18، بعد إعاقته للوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، خلال محاولته لقيادة أحد الهجمات المرتدة السريعة.

وسنحت أول فرصة لبرشلونة، عند الدقيقة 29، بعد كرة أرسلها ليونيل ميسي لباولينيو المندفع داخل منطقة الجزاء، ولكن كيلور نافاس أبعد تسديدة البرازيلي بنجاح بقبضته اليمنى إلى ضربة ركنية.

ورد الريال بهجمة من الجهة اليسرى وصلت لكريستيانو رونالدو، الذي سدد الكرة بيسراه وحولها تير شتيجن بقدمه للركنية.

فرصة بفرصة

مرة أخرى هدد باولينيو مرمى الريال، بعد عرضية متقنة من ميسي من الجانب الأيسر للبرازيلي الذي حول الكرة برأسه إلى القائم الأيمن لكن نافاس كان حاضرًا وأخرجها بعيدًا مرة أخرى.

وعند نهاية الشوط الأول حرم القائم الأيسر كريم بنزيما من وضع ريال مدريد في المقدمة، بعد رأسية رائعة وجهها باتجاه الزاوية البعيدة لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي.

برشلونة مغاير

عند بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 54 نجح برشلونة في التقدم في النتيجة عن طريق لويس سواريز، بعد كرة أرسلها سيرجيو روبيرتو للنجم الأوروغوياني وراء الدفاع باتجاه يسار منطقة الجزاء، ونجح سواريز في التغلب على نافاس هذه المرة.

وتعقدت وضعية ريال مدريد عند الدقيقة 64 بعد أن حصل برشلونة على ركلة جزاء، بعد تعمد كارفاخال إعاقة الكرة بيده، وهي في طريقها للمرمى بعد رأسية من باولينيو، ليتم طرد الظهير الإسباني الدولي، ونجح ميسي من خلال ركلة الجزاء في تسجيل الهدف الثاني للنادي الكتالوني.

دخل غاريث بيل وماركو أسينسيو وقبلهما ناتشو في تشكيلة ريال مدريد، وهدد بيل مرمى برشلونة عند الدقيقة 77 بعد عرضية لُعبت له داخل منطقة الجزاء وسددها من اللحظة الأولى لكن الحارس الألماني تير شتيغن تألق وتصدى لها على مرتين، وكذلك فعل مع تسديدة أخرى يسارية من راموس بعدها بدقيقة.

حاول ريال مدريد في الدقائق الأخيرة أن يُقلص النتيجة على الأقل، وسدد راموس كرة أكثر خطورة لكنها اصطدمت بجسد شتيغن وذهبت بعيدًا، وأضاف أليكس فيدال الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بعد استغلاله لخطأ الحارس نافاس لتنتهي المناسبة السعيدة لبرشلونة في مدريد بالفوز بثلاثية كاملة دون ردّ .

برشلونة يتفوّق على كبار أوروبا برقم مميز

أنهى برشلونة عام 2017 بشكل رائع، إذ حقق رقمًا مميزًا فضلاً عن الفوز في الكلاسيكو على غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثية دون رد، بالجولة الـ17 من الليجا.

وحقق البارسا، رقمًا مميزًا على مستوى الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا باعتباره الفريق الأكثر تسجيلاً في 2017.

وسجل الفريق الكتالوني 120 هدفًا في 39 مباراة بالليغا في عام 2017، متفوقًا على باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي.

وجاء ترتيب أكثر الفرق تسجيلاً هذا العام على النحو الآتي:

برشلونة: 120 هدفًا

باريس سان جيرمان: 103 أهداف

مانشستر سيتي وموناكو: 97 هدفًا

ريال مدريد: 96 هدفًا

نابولي: 92 هدفًا

بنزيما الأكثر نحسا في الكلاسيكو في آخر 20 عاما

انتهى النصف الأول من مباراة الكلاسيكو، بين ريال مدريد وبرشلونة، بالتعادل السلبيّ، رغم حصولهما على فرص واضحة للتهديف.

وكانت أهم فرصة في هذا الشوط للمهاجم كريم بنزيما، وذلك بعد عرضية متقنة من مارسيلو، سددها المهاجم الفرنسي برأسه لكنها ذهبت إلى القائم، الذي منع ريال مدريد من افتتاح النتيجة.

وبهذه الكرة أصبح بنزيما أكثر لاعب يسدد على العارضة والقائمين في مباريات الكلاسيكو خلال الـ 20 سنة الأخيرة، بحسب "ميستر شيب" الإسباني للإحصائيات.

وسدد بنزيما حتى الآن على العارضة والقائمين في مبارياته أمام برشلونة، في 7 مناسبات، ما يجعله اللاعب الأقل حظًا في آخر عقدين من الزمن في الكلاسيكو.