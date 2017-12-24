أخبار النادي الصفاقسي:مليار لدوارتي ومساعده...ومعلول مطلوب في اليونان

مازالت الجامعة الدولية لكرة القدم تطارد النادي الصفاقسي لارغامه على دفع الخطايا الصادرة ضده حسب الشكاوى التي تقدم بها اصحابها ضده مطالبين بمستحقاتهم المالية وفي هذا الاطار تتنزل المراسلة التي وصلت للكتابة العامة للنادي يوم الخميس الماضي و تطالب فيها الـ»فيفا» الفريق بدفع مستحقات المدرب السابق للنادي باولو دوارتي و مساعده البوركيني نارسيس في اجل لا يتجاوز الـ 20 يوما ويناهز المبلغ المطلوب 355 الف اورو (270 الف لدوارتي و 85 الف اورو لمساعده ) وهو ما يساوي حوالي المليار و 65 الف دينار و حسب رئيس اللجنة القانونية للنادي الصفاقسي الاستاذ عماد المسدي فان النادي سيستأنف القرار قبل مرور 20 يوما على تاريخ وصول مراسلة الـ»فيفا» لدى المحكمة الرياضية الدولية في محاولة للتخفيض في المبلغ المطلوب كما ان المساعي جارية مع محامي دوارتي للخلاص على أقساط.

في اليونان

كثر الحديث هذه الايام عن الاتصالات الجارية بين اللاعب السابق للنادي الصفاقسي و اللاعب الحالي للاهلي المصري علي معلول وعن اتفاق مبدئي حاصل بين معلول و الترجي التونسي لكن معلول فند الخبر مؤكدا انه لن يلعب في تونس الا للنادي الصفاقسي. اما الجديد حسب مصادرنا الخاصة فهو اهتمام فريق نادي «باوك سالونيكا» المنتمي للدرجة الاولى اليونانية بمعلول و يبدو ان العرض هام على المستوى المادي ويتماشى و شروط الاهلي المصري.

المسلمي في مدنين

بدأت ملامح قائمة اللاعبين الذين قرر المدرب لسعد الدريدي التخلي عنهم تتبلور فبعد تخليه عن اللاعبين سليم المحجبي و سامح بوحاجب و علي القربي و اسامة العمدوني و ستيفان نياركو الى جانب لاعبي الاكابر الذين ينشطون مع النخبة و نعني بهم حاتم لسود و حمدي الشطي و مصطفى كاجيبي تخلى الدريدي مؤخرا عن اللاعب محمد المسلمي الذي تمت اعارته الى اولمبيك مدنين لمدة 6 اشهروالبقية ستاتي باعتبار ان الدريدي سيواصل عملية الغربلة بعد ان ياخذ كفايته من اللاعبين الجدد.





نورالدين البكوش