أخبار النادي الصفاقسي:مليار لدوارتي ومساعده...ومعلول مطلوب في اليونان

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مازالت الجامعة الدولية لكرة القدم تطارد النادي الصفاقسي لارغامه على دفع الخطايا الصادرة ضده حسب الشكاوى التي تقدم بها اصحابها ضده مطالبين بمستحقاتهم المالية وفي هذا الاطار تتنزل المراسلة التي وصلت للكتابة العامة للنادي يوم الخميس الماضي و تطالب فيها الـ»فيفا» الفريق بدفع مستحقات المدرب السابق للنادي باولو دوارتي و مساعده البوركيني نارسيس في اجل لا يتجاوز الـ 20 يوما ويناهز المبلغ المطلوب 355 الف اورو (270 الف لدوارتي و 85 الف اورو لمساعده ) وهو ما يساوي حوالي المليار و 65 الف دينار و حسب رئيس اللجنة القانونية للنادي الصفاقسي الاستاذ عماد المسدي فان النادي سيستأنف القرار قبل مرور 20 يوما على تاريخ وصول مراسلة الـ»فيفا» لدى المحكمة الرياضية الدولية في محاولة للتخفيض في المبلغ المطلوب كما ان المساعي جارية مع محامي دوارتي للخلاص على أقساط.
في اليونان
كثر الحديث هذه الايام عن الاتصالات الجارية بين اللاعب السابق للنادي الصفاقسي و اللاعب الحالي للاهلي المصري علي معلول وعن اتفاق مبدئي حاصل بين معلول و الترجي التونسي لكن معلول فند الخبر مؤكدا انه لن يلعب في تونس الا للنادي الصفاقسي. اما الجديد حسب مصادرنا الخاصة فهو اهتمام فريق نادي «باوك سالونيكا» المنتمي للدرجة الاولى اليونانية بمعلول و يبدو ان العرض هام على المستوى المادي ويتماشى و شروط الاهلي المصري.
المسلمي في مدنين
بدأت ملامح قائمة اللاعبين الذين قرر المدرب لسعد الدريدي التخلي عنهم تتبلور فبعد تخليه عن اللاعبين سليم المحجبي و سامح بوحاجب و علي القربي و اسامة العمدوني و ستيفان نياركو الى جانب لاعبي الاكابر الذين ينشطون مع النخبة و نعني بهم حاتم لسود و حمدي الشطي و مصطفى كاجيبي تخلى الدريدي مؤخرا عن اللاعب محمد المسلمي الذي تمت اعارته الى اولمبيك مدنين لمدة 6 اشهروالبقية ستاتي باعتبار ان الدريدي سيواصل عملية الغربلة بعد ان ياخذ كفايته من اللاعبين الجدد.
مازالت الجامعة الدولية لكرة القدم تطارد النادي الصفاقسي لارغامه على دفع الخطايا الصادرة ضده حسب الشكاوى التي تقدم بها اصحابها ضده مطالبين بمستحقاتهم المالية وفي هذا الاطار تتنزل المراسلة التي وصلت للكتابة العامة للنادي يوم الخميس الماضي و تطالب فيها الـ»فيفا» الفريق بدفع مستحقات المدرب السابق للنادي باولو دوارتي و مساعده البوركيني نارسيس في اجل لا يتجاوز الـ 20 يوما ويناهز المبلغ المطلوب 355 الف اورو (270 الف لدوارتي و 85 الف اورو لمساعده ) وهو ما يساوي حوالي المليار و 65 الف دينار و حسب رئيس اللجنة القانونية للنادي الصفاقسي الاستاذ عماد المسدي فان النادي سيستأنف القرار قبل مرور 20 يوما على تاريخ وصول مراسلة الـ»فيفا» لدى المحكمة الرياضية الدولية في محاولة للتخفيض في المبلغ المطلوب كما ان المساعي جارية مع محامي دوارتي للخلاص على أقساط.
في اليونان
كثر الحديث هذه الايام عن الاتصالات الجارية بين اللاعب السابق للنادي الصفاقسي و اللاعب الحالي للاهلي المصري علي معلول وعن اتفاق مبدئي حاصل بين معلول و الترجي التونسي لكن معلول فند الخبر مؤكدا انه لن يلعب في تونس الا للنادي الصفاقسي. اما الجديد حسب مصادرنا الخاصة فهو اهتمام فريق نادي «باوك سالونيكا» المنتمي للدرجة الاولى اليونانية بمعلول و يبدو ان العرض هام على المستوى المادي ويتماشى و شروط الاهلي المصري.
المسلمي في مدنين
بدأت ملامح قائمة اللاعبين الذين قرر المدرب لسعد الدريدي التخلي عنهم تتبلور فبعد تخليه عن اللاعبين سليم المحجبي و سامح بوحاجب و علي القربي و اسامة العمدوني و ستيفان نياركو الى جانب لاعبي الاكابر الذين ينشطون مع النخبة و نعني بهم حاتم لسود و حمدي الشطي و مصطفى كاجيبي تخلى الدريدي مؤخرا عن اللاعب محمد المسلمي الذي تمت اعارته الى اولمبيك مدنين لمدة 6 اشهروالبقية ستاتي باعتبار ان الدريدي سيواصل عملية الغربلة بعد ان ياخذ كفايته من اللاعبين الجدد.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017