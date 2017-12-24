أخبار شبيبة القيروان:الجلسة العامة الخارقة للعادة يوم الأحد المقبل

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24 ديسمبر 2017
أصدرت الهيئة المديرة للشبيبة اول أمس بلاغا تدعو فيه كافة منخرطي الموسم الرياضي 2017 - 2018 لحضور أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأحد 7 جانفي 2018 على الساعة الرابعة والنصف بفضاء دار الثقافة بالقيروان وذلك لمراجعة وتنقيح النظام الأساسي للجمعية وحسب نص البلاغ سينطلق تسجيل المنخرطين بداية من الساعة الثانية والنصف مساء وفي صورة عدم إكتمال النصاب القانوني (حضور ثلثي المنخرطين ) تنعقد الجلسة في نفس اليوم ونفس المكان على الساعة الخامسة مساء وتكون مداولاتها شرعية مهما كان عدد الحاضرين .
هل تنفرج الأزمة المالية ؟
مساع كبيرة تقوم بها بعض الأطراف للخروج بالشبيبة من ازمتها التسييرية والمالية في ظل الظرف الحرج والحساس الذي تمر به الجمعية حاليا وقد أثمرت بعض التدخلات الأخيرة دعما لخزينة الأخضر والأبيض بـ 55 ألف دينار جاءت خاصة عن طريق كريم ميلاد ابن الأب الروحي للشبيبة المرحوم عزيز ميلاد (40 الف دينار) ورغم ان هذه المبالغ قليلة ولا تفي بالحاجة بحكم المصاريف الكبيرة فان أحباء الأخضر والأبيض يأملون ان تستفيق ضمائر رجال الاعمال من ابناء القيروان وكذلك المؤسسات المرتكزة في الجهة وان يتحرك فيهم الشعور بالإنتماء لتقديم الدعم المادي والمعنوي للأخضر والأبيض في هذا الظرف الصعب الذي تمر به الشبيبة بغض النظر عن الاسماء الموجودة في الهيئة المديرة خاصة وأن الأزمة أثرت بشكل كبير على الأجواء العامة ونتائج الفريق منذ بداية الموسم .
غدا يبدأ معسكر سوسة
استعدادا لمباراة الجولة الافتتاحية من مرحلة الاياب ضد الملعب القابسي الخمبس المقبل على ارضية ملعب حمدة العواني بالقيروان تدخل الشبيبة غدا الاثنين في تربص مغلق باحد نزل مدينة سوسة ليتواصل الى يوم الأربعاء حتى يتسنى للجهاز الفني بقيادة المدرب جلال القادري الاعداد لهذه المقابلة الهامة في اطار من الإنضباط والتركيز .
أصدرت الهيئة المديرة للشبيبة اول أمس بلاغا تدعو فيه كافة منخرطي الموسم الرياضي 2017 - 2018 لحضور أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأحد 7 جانفي 2018 على الساعة الرابعة والنصف بفضاء دار الثقافة بالقيروان وذلك لمراجعة وتنقيح النظام الأساسي للجمعية وحسب نص البلاغ سينطلق تسجيل المنخرطين بداية من الساعة الثانية والنصف مساء وفي صورة عدم إكتمال النصاب القانوني (حضور ثلثي المنخرطين ) تنعقد الجلسة في نفس اليوم ونفس المكان على الساعة الخامسة مساء وتكون مداولاتها شرعية مهما كان عدد الحاضرين .
هل تنفرج الأزمة المالية ؟
مساع كبيرة تقوم بها بعض الأطراف للخروج بالشبيبة من ازمتها التسييرية والمالية في ظل الظرف الحرج والحساس الذي تمر به الجمعية حاليا وقد أثمرت بعض التدخلات الأخيرة دعما لخزينة الأخضر والأبيض بـ 55 ألف دينار جاءت خاصة عن طريق كريم ميلاد ابن الأب الروحي للشبيبة المرحوم عزيز ميلاد (40 الف دينار) ورغم ان هذه المبالغ قليلة ولا تفي بالحاجة بحكم المصاريف الكبيرة فان أحباء الأخضر والأبيض يأملون ان تستفيق ضمائر رجال الاعمال من ابناء القيروان وكذلك المؤسسات المرتكزة في الجهة وان يتحرك فيهم الشعور بالإنتماء لتقديم الدعم المادي والمعنوي للأخضر والأبيض في هذا الظرف الصعب الذي تمر به الشبيبة بغض النظر عن الاسماء الموجودة في الهيئة المديرة خاصة وأن الأزمة أثرت بشكل كبير على الأجواء العامة ونتائج الفريق منذ بداية الموسم .
غدا يبدأ معسكر سوسة
استعدادا لمباراة الجولة الافتتاحية من مرحلة الاياب ضد الملعب القابسي الخمبس المقبل على ارضية ملعب حمدة العواني بالقيروان تدخل الشبيبة غدا الاثنين في تربص مغلق باحد نزل مدينة سوسة ليتواصل الى يوم الأربعاء حتى يتسنى للجهاز الفني بقيادة المدرب جلال القادري الاعداد لهذه المقابلة الهامة في اطار من الإنضباط والتركيز .
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017