أخبار شبيبة القيروان:الجلسة العامة الخارقة للعادة يوم الأحد المقبل

أصدرت الهيئة المديرة للشبيبة اول أمس بلاغا تدعو فيه كافة منخرطي الموسم الرياضي 2017 - 2018 لحضور أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأحد 7 جانفي 2018 على الساعة الرابعة والنصف بفضاء دار الثقافة بالقيروان وذلك لمراجعة وتنقيح النظام الأساسي للجمعية وحسب نص البلاغ سينطلق تسجيل المنخرطين بداية من الساعة الثانية والنصف مساء وفي صورة عدم إكتمال النصاب القانوني (حضور ثلثي المنخرطين ) تنعقد الجلسة في نفس اليوم ونفس المكان على الساعة الخامسة مساء وتكون مداولاتها شرعية مهما كان عدد الحاضرين .

هل تنفرج الأزمة المالية ؟

مساع كبيرة تقوم بها بعض الأطراف للخروج بالشبيبة من ازمتها التسييرية والمالية في ظل الظرف الحرج والحساس الذي تمر به الجمعية حاليا وقد أثمرت بعض التدخلات الأخيرة دعما لخزينة الأخضر والأبيض بـ 55 ألف دينار جاءت خاصة عن طريق كريم ميلاد ابن الأب الروحي للشبيبة المرحوم عزيز ميلاد (40 الف دينار) ورغم ان هذه المبالغ قليلة ولا تفي بالحاجة بحكم المصاريف الكبيرة فان أحباء الأخضر والأبيض يأملون ان تستفيق ضمائر رجال الاعمال من ابناء القيروان وكذلك المؤسسات المرتكزة في الجهة وان يتحرك فيهم الشعور بالإنتماء لتقديم الدعم المادي والمعنوي للأخضر والأبيض في هذا الظرف الصعب الذي تمر به الشبيبة بغض النظر عن الاسماء الموجودة في الهيئة المديرة خاصة وأن الأزمة أثرت بشكل كبير على الأجواء العامة ونتائج الفريق منذ بداية الموسم .

غدا يبدأ معسكر سوسة

استعدادا لمباراة الجولة الافتتاحية من مرحلة الاياب ضد الملعب القابسي الخمبس المقبل على ارضية ملعب حمدة العواني بالقيروان تدخل الشبيبة غدا الاثنين في تربص مغلق باحد نزل مدينة سوسة ليتواصل الى يوم الأربعاء حتى يتسنى للجهاز الفني بقيادة المدرب جلال القادري الاعداد لهذه المقابلة الهامة في اطار من الإنضباط والتركيز .





رضا العلويني