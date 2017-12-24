سوبر الكرة الطائرة:النجم ... أم الترجي؟

تحتضن القاعة الأولمبية برادس انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف عشية ( س17 و30 د ) اليوم الأحد الكأس الممتازة في أكابر الكرة الطائرة بين النجم الساحلي بطل الموسم الماضي والترجي الرياضي صاحب كأس الموسم الماضي. سوبر كوب اليوم يدشن العودة الى هذا اللقب بعد سنوات من الغياب. اليوم موعد أحباء الكرة الطائرة مع السوبر كوب السابع. فلمن سيكون التتويج: النجم أم الترجي؟

النجم والزعامة

يسعى النجم الساحلي للتتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على الترجي سنة 2007 بثلاثة أشواط لواحد وسنة 2010 بعد فوزه على النادي الصفاقسي بثلاثة أشواط لواحد لأيضا. النجم يريد تأكيد استعادته لزعامة الكرة الطائرة التونسية بعد فوزه ببطولة الموسم الماضي واثبات تواصل تألقه رغم هزيمته في لقاء ذهاب المرحلة الأولى أمام النادي الصفاقسي وهو اللقاء الذي قررت الجامعة اعادته بسبب عدم قانونية مشاركة برازيلي ال»سي اس اس» دوس سانطوس. النجم الساحلي الذي عزز صفوفه بلاعب أوسترالي واستعاد الموزع محمد بن سليمان مقابل تحول الموزع مروان مرابط الى النادي الصفاقسي وانتدب لاعب الترجي بلال بن حسين مقابل تحول حسني قرامصلي الى الترجي يملك كل الامكانيات التي تخول له التتويج بقيادة مدرب جديد هو الفرنسي من أصل روسي بوريس غريبيرنيكوف ومع العودة القوية لنجمه مروان القارسي. فهل يكون السوبر الثالث للنجم الساحلي؟

الترجي والريادة

يرغب الترجي بشدة في تأكيد ريادته للكرة الطائرة التونسية بسوبر ثالث وتأكيد تفوقه على النجم الذي تحصل هو أيضا في مناسبتين على الكأس الممتازة. الترجي الرياضي صاحب الرقم القياسي في عدد البطولات ( 17 بطولة ) وفي عدد الكؤوس ( 15 كأسا) يريد أيضا الرقم القياسي في عدد الكِوس الممتازة بتتويج ثالث بعد فوزه سنة 2008 على الأولمبي القليبي بثلاثة أشواط لصفر وسنة 2009 على النجم الساحلي بثلاثة أشواط لواحد. الترجي واجه النجم الساحلي في السوبر كوب مرتينخسر الأول سنة 2007 وربح الثاني سنة 2009. الترجي انتدب لاعبا كوبيا وانتدب أيضا حسني قرامصلي من النجم الساحلي مقابل تحول بلال بن حسين الى نفس الفريق. فريق باب سويقة يريد الريادة المطلقة للكرة الطائرة التونسية. فهل يقدر على ذلك؟

الصفاقسيات «وصيفات» العرب

سوبر الكوبيات سيجري السبت القادم في باجة بين النادي النسائي بقرطاج والنادي الصفاقسي. في الأثناء أنهت كبريات النادي الصفاقسي مشاركتهن في البطولة العربية بالقاهرة في المركز الثاني برصيد8 نقاط وراء الأهلي المصري بطل العرب برصيد 12 نقطة. وقد تحصلت جيهان محمد على لقب أفضل لاعبة مركز 2.





عبد المجيد مصلح