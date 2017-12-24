سوبر الكرة الطائرة:النجم ... أم الترجي؟

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20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
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19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
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19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
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19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
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19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
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24 ديسمبر 2017
تحتضن القاعة الأولمبية برادس انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف عشية ( س17 و30 د ) اليوم الأحد الكأس الممتازة في أكابر الكرة الطائرة بين النجم الساحلي بطل الموسم الماضي والترجي الرياضي صاحب كأس الموسم الماضي. سوبر كوب اليوم يدشن العودة الى هذا اللقب بعد سنوات من الغياب. اليوم موعد أحباء الكرة الطائرة مع السوبر كوب السابع. فلمن سيكون التتويج: النجم أم الترجي؟
النجم والزعامة
يسعى النجم الساحلي للتتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على الترجي سنة 2007 بثلاثة أشواط لواحد وسنة 2010 بعد فوزه على النادي الصفاقسي بثلاثة أشواط لواحد لأيضا. النجم يريد تأكيد استعادته لزعامة الكرة الطائرة التونسية بعد فوزه ببطولة الموسم الماضي واثبات تواصل تألقه رغم هزيمته في لقاء ذهاب المرحلة الأولى أمام النادي الصفاقسي وهو اللقاء الذي قررت الجامعة اعادته بسبب عدم قانونية مشاركة برازيلي ال»سي اس اس» دوس سانطوس. النجم الساحلي الذي عزز صفوفه بلاعب أوسترالي واستعاد الموزع محمد بن سليمان مقابل تحول الموزع مروان مرابط الى النادي الصفاقسي وانتدب لاعب الترجي بلال بن حسين مقابل تحول حسني قرامصلي الى الترجي يملك كل الامكانيات التي تخول له التتويج بقيادة مدرب جديد هو الفرنسي من أصل روسي بوريس غريبيرنيكوف ومع العودة القوية لنجمه مروان القارسي. فهل يكون السوبر الثالث للنجم الساحلي؟
الترجي والريادة
يرغب الترجي بشدة في تأكيد ريادته للكرة الطائرة التونسية بسوبر ثالث وتأكيد تفوقه على النجم الذي تحصل هو أيضا في مناسبتين على الكأس الممتازة. الترجي الرياضي صاحب الرقم القياسي في عدد البطولات ( 17 بطولة ) وفي عدد الكؤوس ( 15 كأسا) يريد أيضا الرقم القياسي في عدد الكِوس الممتازة بتتويج ثالث بعد فوزه سنة 2008 على الأولمبي القليبي بثلاثة أشواط لصفر وسنة 2009 على النجم الساحلي بثلاثة أشواط لواحد. الترجي واجه النجم الساحلي في السوبر كوب مرتينخسر الأول سنة 2007 وربح الثاني سنة 2009. الترجي انتدب لاعبا كوبيا وانتدب أيضا حسني قرامصلي من النجم الساحلي مقابل تحول بلال بن حسين الى نفس الفريق. فريق باب سويقة يريد الريادة المطلقة للكرة الطائرة التونسية. فهل يقدر على ذلك؟
الصفاقسيات «وصيفات» العرب
سوبر الكوبيات سيجري السبت القادم في باجة بين النادي النسائي بقرطاج والنادي الصفاقسي. في الأثناء أنهت كبريات النادي الصفاقسي مشاركتهن في البطولة العربية بالقاهرة في المركز الثاني برصيد8 نقاط وراء الأهلي المصري بطل العرب برصيد 12 نقطة. وقد تحصلت جيهان محمد على لقب أفضل لاعبة مركز 2.
تحتضن القاعة الأولمبية برادس انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف عشية ( س17 و30 د ) اليوم الأحد الكأس الممتازة في أكابر الكرة الطائرة بين النجم الساحلي بطل الموسم الماضي والترجي الرياضي صاحب كأس الموسم الماضي. سوبر كوب اليوم يدشن العودة الى هذا اللقب بعد سنوات من الغياب. اليوم موعد أحباء الكرة الطائرة مع السوبر كوب السابع. فلمن سيكون التتويج: النجم أم الترجي؟
النجم والزعامة
يسعى النجم الساحلي للتتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على الترجي سنة 2007 بثلاثة أشواط لواحد وسنة 2010 بعد فوزه على النادي الصفاقسي بثلاثة أشواط لواحد لأيضا. النجم يريد تأكيد استعادته لزعامة الكرة الطائرة التونسية بعد فوزه ببطولة الموسم الماضي واثبات تواصل تألقه رغم هزيمته في لقاء ذهاب المرحلة الأولى أمام النادي الصفاقسي وهو اللقاء الذي قررت الجامعة اعادته بسبب عدم قانونية مشاركة برازيلي ال»سي اس اس» دوس سانطوس. النجم الساحلي الذي عزز صفوفه بلاعب أوسترالي واستعاد الموزع محمد بن سليمان مقابل تحول الموزع مروان مرابط الى النادي الصفاقسي وانتدب لاعب الترجي بلال بن حسين مقابل تحول حسني قرامصلي الى الترجي يملك كل الامكانيات التي تخول له التتويج بقيادة مدرب جديد هو الفرنسي من أصل روسي بوريس غريبيرنيكوف ومع العودة القوية لنجمه مروان القارسي. فهل يكون السوبر الثالث للنجم الساحلي؟
الترجي والريادة
يرغب الترجي بشدة في تأكيد ريادته للكرة الطائرة التونسية بسوبر ثالث وتأكيد تفوقه على النجم الذي تحصل هو أيضا في مناسبتين على الكأس الممتازة. الترجي الرياضي صاحب الرقم القياسي في عدد البطولات ( 17 بطولة ) وفي عدد الكؤوس ( 15 كأسا) يريد أيضا الرقم القياسي في عدد الكِوس الممتازة بتتويج ثالث بعد فوزه سنة 2008 على الأولمبي القليبي بثلاثة أشواط لصفر وسنة 2009 على النجم الساحلي بثلاثة أشواط لواحد. الترجي واجه النجم الساحلي في السوبر كوب مرتينخسر الأول سنة 2007 وربح الثاني سنة 2009. الترجي انتدب لاعبا كوبيا وانتدب أيضا حسني قرامصلي من النجم الساحلي مقابل تحول بلال بن حسين الى نفس الفريق. فريق باب سويقة يريد الريادة المطلقة للكرة الطائرة التونسية. فهل يقدر على ذلك؟
الصفاقسيات «وصيفات» العرب
سوبر الكوبيات سيجري السبت القادم في باجة بين النادي النسائي بقرطاج والنادي الصفاقسي. في الأثناء أنهت كبريات النادي الصفاقسي مشاركتهن في البطولة العربية بالقاهرة في المركز الثاني برصيد8 نقاط وراء الأهلي المصري بطل العرب برصيد 12 نقطة. وقد تحصلت جيهان محمد على لقب أفضل لاعبة مركز 2.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017