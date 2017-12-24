الترجي الرياضي ـ النادي الصّفاقسي (1 ـ 1):تعادل عادل في «كلاسيكو» «النّيران الصديقة»

انتهت القمّة الكبيرة بين الترجي الرياضي والنادي الصّفاقسي بالتّعادل بهدف لمثله. وقد حضر كالعادة التّشويق ومعهما الحماس و»النّيران الصّديقة» التي كان بطلها بن يوسف والعوّاضي وهما صاحبا الهدفين في شباك فريقيهما السّابقين. ويمكن القول إنّ هذه النتيجة كانت عادلة قياسا بالضّغط الذي فرضه الترجي والإصرار الكبير الذي أظهره «السي .آس .آس» في الشّوط الثاني.

اندفاع كبير

اتّسمت الفترة الأولى من لقاء الـ»كلاسيكو» بإندفاع كبير وحضرت الإلتحامات القويّة والصّراعات الثنائيّة في الوقت الذي استعان فيه الحكم هيثم قيراط بأوراقه الصّفراء من أجل السيطرة على الوضع وحتّى لا يسمح للاعبين بإستعمال «القوّة» المفرطة وهو من شأنه أن يخرج بالمباراة عن مسارها الطبيعي كما حصل في أكثر من قمّة كبيرة خلال الموسم الحالي على غرار «كلاسيكو» النّجم والترجي و»دربي» العاصمة.

سيطرة ميدانيّة عقيمة

فرض الترجي الرياضي سيطرة ميدانيّة طفيفة على خصمه. وكان أبناء فوزي البنزرتي أكثر خطورة على مرمى رامي الجريدي. وقد حاول الفريق المحلي أن يصل بصفة مبكّرة لمرمى منافسه وهو ما كشفنه المهاجم العائد للتشكيلة طه ياسين الخنيسي منذ اللّحظات الأولى من خلال تصويبة استقرت في الشّباك الجانبيّة. هذا قبل أن يردّ النادي الصفاقسي الفعل ويُهدّد مرمى علي الجمل بمخالفة نفّذها اللّواتي. وتتالت بعد ذلك الهجمات من الجانبين وسعى أبناء الدريدي والبنزرتي إلى التنويع في المحاولات من خلال العمليات المُركّزة والكرات الثابتة والتوغلات الجانبية لكن دون نجاعة. وقد باءت كلّ «المخطّطات» بالفشل ولم يرتق الأداء العام للجمعيتين إلى المستوى المأمول.

الجريدي يقول «لا»

في حدود الدقيقة 40 أنقذ رامي الجريدي مرماه من هدف مُحقّق وذلك عندما تصدى ببراعة ورشاقة لتصويبة طه ياسين الخنيسي على إثر تمهيد جيّد من فخر الدين بن يوسف.

عمليّة مدروسة

في الوقت الذي كانت فيه الفترة الأولى من اللّقاء في طريقها إلى التّعادل الأبيض قام الترجي الرياضي بعمليّة هجومية مُركّزة تبادل على إثرها أبناء البنزرتي الكرة بشكل ممتاز وتوّجها فخر الدين بن وسف بهدف في الدقيقة 44. وانطلقت الهجمة من الفرجاني ساسي ومرّت عبر أنيس البدري وخليل شمّام قبل أن تصل إلى بن يوسف الذي استثمر موقعه الجيّد في منطقة «السي. آس. آس» وغالط رامي الجريدي بضربة رأسية. ولم يكن بوسع حارس الضيوف التصدي لها خاصّة في ظلّ غياب المحاصرة الفردية لجناح المحليين الذي احتفل بهدفه بطريقة خاصّة حيث أنّه توجّه نحو الجمهور ليظهر روحه الانتصاريّة العالية وحبّه للجمعية حتّى وإن دخل معها في «خلاف» قانوني بسبب المال.

تغييرات الدريدي والبنزرتي

مع مطلع الثاني أقحم لسعد الدريدي دقدوق مكان بن صالح الذي كان قد تعرّض إلى إصابة في الدقائق الأخيرة من الفترة الأولى للمباراة. هذا قبل أن يسحب مدرب «السي .آس .آس» شواط واللّواتي من التشكيلة ويزجّ ببن علي والحناشي. وفي المقابل لعب البنزرتي أوراق بن صغير والجويني وبقير.

المطالبة بضربة جزاء

طالب النادي الصّفاقسي بضربة جزاء في الدقيقة 57 وذلك بعد تدخّل شمس الدين الذوادي على السينغالي «واليو ندوي» غير أنّ الحكم هيثم قيراط اعتبر أنّه لا وجود لمخالفة.

فرص جديدة للترجي

تحصّل الترجي على فرص جديدة. وكان بوسع أبناء البنزرتي خطف الهدف الثاني والقضاء نهائيا على آمال الضّيوف في العودة في النتيجة غير أنّ المحاولات الترجية افتقرت مرة أخرى إلى الدقة الضرورية وأهدر الكابتن خليل شمّام فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 49 من مخالفة مباشرة. وقد اصطدمت تصويبته بالجدار البشري. هذا في الوقت الذي واصل فيه الجريدي التألّق وتصدّى بطريقة رائعة لمحاولة الخنيسي.

سلاح الكرات الثابتة

ارتكب «كوم» مخالفة مجانيّة في المناطق الترجيّة وقد استغل «السي. آس. آس» هذه الكرة الثابتة لتعديل النتيجة تم تنفيذ هذه المخالفة لتصل الكرة إلى العواضي الذي استغلّ تمركزه الجيّد ليغالط الجمل في الدقيقة 85 بضربة رأسيّة.





سامي حمّاني