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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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تأكيدا لما توقّعناه:البنزرتي يرمي المنديل
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كرة القدم
تأكيدا لما توقّعناه:البنزرتي يرمي المنديل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

كان الترجي الرياضي أمس أمام فرصة ذهبيّة ليفوز على الـ»صفاقسيّة» ويعمّق الفارق الذي يفصله عنهم إلى حدود 8 نقاط بالتّمام والكمال غير أنّ الهفوة التي ارتكبها الكامروني «فرانك كوم» كانت ضريبتها غالية وكلّفت الجمعية هدفا من كرة ثابتة وهو ما تسبّب في ضياع نقطتين ثمينتين وما أعاد أيضا علاقة البنزرتي مع بعض الأنصار إلى مربّع التوتّر. وقد هاجمت فئة من الأحباء فوزي في سيناريو مكرّر لما حصل في لقاءات سابقة. ومن جهته، هاج البنزرتي وماج جرّاء الهفوة التي ارتكبها «كوم» ولم يتحمّل مدرب الترجي أيضا استفزازات الأنصار ولوّح بيده في إشارة إلى أن علاقته مع الجمعية دخلت في نفق مسدود. وقد يكون الرحيل الخيار الأمثل والأنسب للجميع (هذا طبعا في انتظار التأكيد الرسمي). وكنا قد توقّعنا في بحر الأسبوع أن يُقدم فوزي على هذه الخطوة بعد أن ضاق ذرعا من الحملة الشّعواء التي شنّتها عليه فئة من الأنصار احتجاجا على خياراته الفنية وسوء تصرّفه في ترسانة الـ»كوارجيّة» المُتوفرة بحوزته علاوة على عدم الإقناع. 

سامي حمّاني
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كرة القدم
تأكيدا لما توقّعناه:البنزرتي يرمي المنديل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

كان الترجي الرياضي أمس أمام فرصة ذهبيّة ليفوز على الـ»صفاقسيّة» ويعمّق الفارق الذي يفصله عنهم إلى حدود 8 نقاط بالتّمام والكمال غير أنّ الهفوة التي ارتكبها الكامروني «فرانك كوم» كانت ضريبتها غالية وكلّفت الجمعية هدفا من كرة ثابتة وهو ما تسبّب في ضياع نقطتين ثمينتين وما أعاد أيضا علاقة البنزرتي مع بعض الأنصار إلى مربّع التوتّر. وقد هاجمت فئة من الأحباء فوزي في سيناريو مكرّر لما حصل في لقاءات سابقة. ومن جهته، هاج البنزرتي وماج جرّاء الهفوة التي ارتكبها «كوم» ولم يتحمّل مدرب الترجي أيضا استفزازات الأنصار ولوّح بيده في إشارة إلى أن علاقته مع الجمعية دخلت في نفق مسدود. وقد يكون الرحيل الخيار الأمثل والأنسب للجميع (هذا طبعا في انتظار التأكيد الرسمي). وكنا قد توقّعنا في بحر الأسبوع أن يُقدم فوزي على هذه الخطوة بعد أن ضاق ذرعا من الحملة الشّعواء التي شنّتها عليه فئة من الأنصار احتجاجا على خياراته الفنية وسوء تصرّفه في ترسانة الـ»كوارجيّة» المُتوفرة بحوزته علاوة على عدم الإقناع. 

سامي حمّاني
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في ختام مرحلة الذّهاب:النّجم في ثوب جديد وبنزرت و«البقلاوة» في قمّة من حديد
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بعد اللّخبطة الكبيرة التي شهدتها البطولة نتيجة البرمجة العجيبة التي أتحفتنا بها الرّابطة المسلوبة...
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أخبار مستقبل قابس:مفاوضات متقدّمة مع المحجبي وأفارقة قادمون
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يعود اليوم فريق مستقبل قابس للتدرب استعدادا لملاقاة الإفريقي يوم الخميس القادم بعد أن ثبتت الرابطة موعد...
المزيد >>
هرتا برلين الألماني مهتم ببـن عمر
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
من يوم إلى آخر ما انفكت الأخبار تطالعنا برغبة عديد الفرق من خارج الوطن في الفوز بخدمات متوسط ميدان النجم...
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جمهور النجم الساحلي:الأنصار ينتظرون «نجما وضّاء» بقيادة مضوي
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
عاش النجم خلال الموسم الحالي عدة ظروف استثنائية وصعبة كانت حصيلتها أربع هزائم وتعادلين وابتعادا بنحو 12 نقطة...
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خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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