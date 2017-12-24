تأكيدا لما توقّعناه:البنزرتي يرمي المنديل

كان الترجي الرياضي أمس أمام فرصة ذهبيّة ليفوز على الـ»صفاقسيّة» ويعمّق الفارق الذي يفصله عنهم إلى حدود 8 نقاط بالتّمام والكمال غير أنّ الهفوة التي ارتكبها الكامروني «فرانك كوم» كانت ضريبتها غالية وكلّفت الجمعية هدفا من كرة ثابتة وهو ما تسبّب في ضياع نقطتين ثمينتين وما أعاد أيضا علاقة البنزرتي مع بعض الأنصار إلى مربّع التوتّر. وقد هاجمت فئة من الأحباء فوزي في سيناريو مكرّر لما حصل في لقاءات سابقة. ومن جهته، هاج البنزرتي وماج جرّاء الهفوة التي ارتكبها «كوم» ولم يتحمّل مدرب الترجي أيضا استفزازات الأنصار ولوّح بيده في إشارة إلى أن علاقته مع الجمعية دخلت في نفق مسدود. وقد يكون الرحيل الخيار الأمثل والأنسب للجميع (هذا طبعا في انتظار التأكيد الرسمي). وكنا قد توقّعنا في بحر الأسبوع أن يُقدم فوزي على هذه الخطوة بعد أن ضاق ذرعا من الحملة الشّعواء التي شنّتها عليه فئة من الأنصار احتجاجا على خياراته الفنية وسوء تصرّفه في ترسانة الـ»كوارجيّة» المُتوفرة بحوزته علاوة على عدم الإقناع.

سامي حمّاني