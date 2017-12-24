بهدوء:«كوليبالي» مالي و«كوليبالي» تونس

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تجنيس الـ»كوارجيّة» ليس بدعة تونسيّة بل هو ظاهرة عالميّة اكتسحت العديد من القارات والمنتخبات الخليجيّة والافريقيّة وحتّى الفرق الأوروبيّة العتيدة والتي تزخر بالنّجوم علاوة على تقاليدها عريقة في اللّعبة التي تُكرّس الانفتاح وتُحقّق «التعايش» بين اللاعبين على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وثقافاتهم وأصولهم العرقيّة. وما تلك «الفسيفساء» التي أهدت فرنسا كأسها العالميّة الوحيدة في 98 سوى دليل قاطع على قدرة الجلد المنفوخ على لمّ شمل لاعبين من جذور فرنسيّة وأيضا عربية وافريقية كما هو شأن ابن القبائل زيدان وابن غانا «ديسايي» الذي احتضنه أحد أهل البر والإحسان وانتشله من الضياع ليعانق الابداع في بلد الأنوار. وحكاية التّجنيس معروفة في قطر والبحرين وفي بقية البلدان الخليجية الشقيقة وكذلك في أدغال القارة السمراء. ونستحضر هنا على سبيل الذّكر لا الحصر غينيا الاستوائية التي جمعت تحت رايتها لاعبين من عدة جنسيات أملا في فرض كلمتها و»التعملق» في خريطة الكرة الافريقية التي تزعّمتها تونس في 2004 بمنتخب يضمّ علاوة على أبناء البلد «طيورنا المهاجرين» وأيضا «سانطوس» و»كلايتون». وهما من العناصر الذين منحناهم الجنسيّة ومعها امتيازات ماديّة لا يعرفها إلاّ معلول ومكتب بن عمّار وذلك لتقديم اضافات نوعيّة في التشكيلة التونسيّة. وقد تجدّد مؤخرا الحديث عن امكانية فتح باب المنتخب للإيفواري «فوسيني كوليبالي» في موسم يستعدّ فيه الفريق لملامسة العالمية وقد يحتاج خلاله إلى عنصر بمواصفات معيّنة. ومن الواضح أن الجامعة التونسية تتعامل مع هذا الملف بـ»إستحياء» كبير وبتحفّظ شديد وذلك لاعتبارات مفهومة. ذلك أن مثل هذا الاجراء يطرح عدة تساؤلات حول الاضافة التي سيقدّمها نجم الترجي «المنسي» من قبل «الفيلة» والذي قد لا يملك قدرات بدنية وفنية تفوق تلك التي بحوزة أبنائنا في منطقة وسط الميدان التي تشهد «اكتظاظا» كبيرا في ظل وجود بن عمر والفرجاني والشعلالي والعواضي والطرابلسي وخليل... ولا نحسب أن «كولي» «فلتة» كروية من شأنها أن تصنع الفارق وتبهر جمهور الـ»نّسور». كما أن الأمر لا يتعلّق بمهاجم من الطراز الرفيع أوبصانع ألعاب من الوزن الثقيل بل أنّ المسألة تهمّ لاعبا ينشط في خطّة «بيفو» وهو ما يجعل أهل الذّكر يتردّدون ألف مرّة قبل السّماح لـ»كوليبالي» بتقمّص الأزياء الوطنيّة المنفتحة على كلّ الـ»كوارجية» الأكفاء طبعا وليس كلّ من هب ودب. ونقول هذا الكلام مع شديد الاحترام لـ»كوكيبالي» الكوت ديفوار الذي نال الاستحسان في التشكيلة الصفراء والحمراء وذلك على عكس «كوليبالي» مالي الذي «اقتتلا» من أجله الجاران قبل أن يكتشفا بأنّه صفقة مغشوشة، و»يندما» على تلك «الحرب» الكروية الخاسرة.
تجنيس الـ»كوارجيّة» ليس بدعة تونسيّة بل هو ظاهرة عالميّة اكتسحت العديد من القارات والمنتخبات الخليجيّة والافريقيّة وحتّى الفرق الأوروبيّة العتيدة والتي تزخر بالنّجوم علاوة على تقاليدها عريقة في اللّعبة التي تُكرّس الانفتاح وتُحقّق «التعايش» بين اللاعبين على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وثقافاتهم وأصولهم العرقيّة. وما تلك «الفسيفساء» التي أهدت فرنسا كأسها العالميّة الوحيدة في 98 سوى دليل قاطع على قدرة الجلد المنفوخ على لمّ شمل لاعبين من جذور فرنسيّة وأيضا عربية وافريقية كما هو شأن ابن القبائل زيدان وابن غانا «ديسايي» الذي احتضنه أحد أهل البر والإحسان وانتشله من الضياع ليعانق الابداع في بلد الأنوار. وحكاية التّجنيس معروفة في قطر والبحرين وفي بقية البلدان الخليجية الشقيقة وكذلك في أدغال القارة السمراء. ونستحضر هنا على سبيل الذّكر لا الحصر غينيا الاستوائية التي جمعت تحت رايتها لاعبين من عدة جنسيات أملا في فرض كلمتها و»التعملق» في خريطة الكرة الافريقية التي تزعّمتها تونس في 2004 بمنتخب يضمّ علاوة على أبناء البلد «طيورنا المهاجرين» وأيضا «سانطوس» و»كلايتون». وهما من العناصر الذين منحناهم الجنسيّة ومعها امتيازات ماديّة لا يعرفها إلاّ معلول ومكتب بن عمّار وذلك لتقديم اضافات نوعيّة في التشكيلة التونسيّة. وقد تجدّد مؤخرا الحديث عن امكانية فتح باب المنتخب للإيفواري «فوسيني كوليبالي» في موسم يستعدّ فيه الفريق لملامسة العالمية وقد يحتاج خلاله إلى عنصر بمواصفات معيّنة. ومن الواضح أن الجامعة التونسية تتعامل مع هذا الملف بـ»إستحياء» كبير وبتحفّظ شديد وذلك لاعتبارات مفهومة. ذلك أن مثل هذا الاجراء يطرح عدة تساؤلات حول الاضافة التي سيقدّمها نجم الترجي «المنسي» من قبل «الفيلة» والذي قد لا يملك قدرات بدنية وفنية تفوق تلك التي بحوزة أبنائنا في منطقة وسط الميدان التي تشهد «اكتظاظا» كبيرا في ظل وجود بن عمر والفرجاني والشعلالي والعواضي والطرابلسي وخليل... ولا نحسب أن «كولي» «فلتة» كروية من شأنها أن تصنع الفارق وتبهر جمهور الـ»نّسور». كما أن الأمر لا يتعلّق بمهاجم من الطراز الرفيع أوبصانع ألعاب من الوزن الثقيل بل أنّ المسألة تهمّ لاعبا ينشط في خطّة «بيفو» وهو ما يجعل أهل الذّكر يتردّدون ألف مرّة قبل السّماح لـ»كوليبالي» بتقمّص الأزياء الوطنيّة المنفتحة على كلّ الـ»كوارجية» الأكفاء طبعا وليس كلّ من هب ودب. ونقول هذا الكلام مع شديد الاحترام لـ»كوكيبالي» الكوت ديفوار الذي نال الاستحسان في التشكيلة الصفراء والحمراء وذلك على عكس «كوليبالي» مالي الذي «اقتتلا» من أجله الجاران قبل أن يكتشفا بأنّه صفقة مغشوشة، و»يندما» على تلك «الحرب» الكروية الخاسرة.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017