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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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بهدوء:«كوليبالي» مالي و«كوليبالي» تونس
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كرة القدم
بهدوء:«كوليبالي» مالي و«كوليبالي» تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تجنيس الـ»كوارجيّة» ليس بدعة تونسيّة بل هو ظاهرة عالميّة اكتسحت العديد من القارات والمنتخبات الخليجيّة والافريقيّة وحتّى الفرق الأوروبيّة العتيدة والتي تزخر بالنّجوم علاوة على تقاليدها عريقة في اللّعبة التي تُكرّس الانفتاح وتُحقّق «التعايش» بين اللاعبين على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وثقافاتهم وأصولهم العرقيّة. وما تلك «الفسيفساء» التي أهدت فرنسا كأسها العالميّة الوحيدة في 98 سوى دليل قاطع على قدرة الجلد المنفوخ على لمّ شمل لاعبين من جذور فرنسيّة وأيضا عربية وافريقية كما هو شأن ابن القبائل زيدان وابن غانا «ديسايي» الذي احتضنه أحد أهل البر والإحسان وانتشله من الضياع ليعانق الابداع في بلد الأنوار. وحكاية التّجنيس معروفة في قطر والبحرين وفي بقية البلدان الخليجية الشقيقة وكذلك في أدغال القارة السمراء. ونستحضر هنا على سبيل الذّكر لا الحصر غينيا الاستوائية التي جمعت تحت رايتها لاعبين من عدة جنسيات أملا في فرض كلمتها و»التعملق» في خريطة الكرة الافريقية التي تزعّمتها تونس في 2004 بمنتخب يضمّ علاوة على أبناء البلد «طيورنا المهاجرين» وأيضا «سانطوس» و»كلايتون». وهما من العناصر الذين منحناهم الجنسيّة ومعها امتيازات ماديّة لا يعرفها إلاّ معلول ومكتب بن عمّار وذلك لتقديم اضافات نوعيّة في التشكيلة التونسيّة. وقد تجدّد مؤخرا الحديث عن امكانية فتح باب المنتخب للإيفواري «فوسيني كوليبالي» في موسم يستعدّ فيه الفريق لملامسة العالمية وقد يحتاج خلاله إلى عنصر بمواصفات معيّنة. ومن الواضح أن الجامعة التونسية تتعامل مع هذا الملف بـ»إستحياء» كبير وبتحفّظ شديد وذلك لاعتبارات مفهومة. ذلك أن مثل هذا الاجراء يطرح عدة تساؤلات حول الاضافة التي سيقدّمها نجم الترجي «المنسي» من قبل «الفيلة» والذي قد لا يملك قدرات بدنية وفنية تفوق تلك التي بحوزة أبنائنا في منطقة وسط الميدان التي تشهد «اكتظاظا» كبيرا في ظل وجود بن عمر والفرجاني والشعلالي والعواضي والطرابلسي وخليل... ولا نحسب أن «كولي» «فلتة» كروية من شأنها أن تصنع الفارق وتبهر جمهور الـ»نّسور». كما أن الأمر لا يتعلّق بمهاجم من الطراز الرفيع أوبصانع ألعاب من الوزن الثقيل بل أنّ المسألة تهمّ لاعبا ينشط في خطّة «بيفو» وهو ما يجعل أهل الذّكر يتردّدون ألف مرّة قبل السّماح لـ»كوليبالي» بتقمّص الأزياء الوطنيّة المنفتحة على كلّ الـ»كوارجية» الأكفاء طبعا وليس كلّ من هب ودب. ونقول هذا الكلام مع شديد الاحترام لـ»كوكيبالي» الكوت ديفوار الذي نال الاستحسان في التشكيلة الصفراء والحمراء وذلك على عكس «كوليبالي» مالي الذي «اقتتلا» من أجله الجاران قبل أن يكتشفا بأنّه صفقة مغشوشة، و»يندما» على تلك «الحرب» الكروية الخاسرة.

سامي حمّاني
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كرة القدم
بهدوء:«كوليبالي» مالي و«كوليبالي» تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تجنيس الـ»كوارجيّة» ليس بدعة تونسيّة بل هو ظاهرة عالميّة اكتسحت العديد من القارات والمنتخبات الخليجيّة والافريقيّة وحتّى الفرق الأوروبيّة العتيدة والتي تزخر بالنّجوم علاوة على تقاليدها عريقة في اللّعبة التي تُكرّس الانفتاح وتُحقّق «التعايش» بين اللاعبين على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وثقافاتهم وأصولهم العرقيّة. وما تلك «الفسيفساء» التي أهدت فرنسا كأسها العالميّة الوحيدة في 98 سوى دليل قاطع على قدرة الجلد المنفوخ على لمّ شمل لاعبين من جذور فرنسيّة وأيضا عربية وافريقية كما هو شأن ابن القبائل زيدان وابن غانا «ديسايي» الذي احتضنه أحد أهل البر والإحسان وانتشله من الضياع ليعانق الابداع في بلد الأنوار. وحكاية التّجنيس معروفة في قطر والبحرين وفي بقية البلدان الخليجية الشقيقة وكذلك في أدغال القارة السمراء. ونستحضر هنا على سبيل الذّكر لا الحصر غينيا الاستوائية التي جمعت تحت رايتها لاعبين من عدة جنسيات أملا في فرض كلمتها و»التعملق» في خريطة الكرة الافريقية التي تزعّمتها تونس في 2004 بمنتخب يضمّ علاوة على أبناء البلد «طيورنا المهاجرين» وأيضا «سانطوس» و»كلايتون». وهما من العناصر الذين منحناهم الجنسيّة ومعها امتيازات ماديّة لا يعرفها إلاّ معلول ومكتب بن عمّار وذلك لتقديم اضافات نوعيّة في التشكيلة التونسيّة. وقد تجدّد مؤخرا الحديث عن امكانية فتح باب المنتخب للإيفواري «فوسيني كوليبالي» في موسم يستعدّ فيه الفريق لملامسة العالمية وقد يحتاج خلاله إلى عنصر بمواصفات معيّنة. ومن الواضح أن الجامعة التونسية تتعامل مع هذا الملف بـ»إستحياء» كبير وبتحفّظ شديد وذلك لاعتبارات مفهومة. ذلك أن مثل هذا الاجراء يطرح عدة تساؤلات حول الاضافة التي سيقدّمها نجم الترجي «المنسي» من قبل «الفيلة» والذي قد لا يملك قدرات بدنية وفنية تفوق تلك التي بحوزة أبنائنا في منطقة وسط الميدان التي تشهد «اكتظاظا» كبيرا في ظل وجود بن عمر والفرجاني والشعلالي والعواضي والطرابلسي وخليل... ولا نحسب أن «كولي» «فلتة» كروية من شأنها أن تصنع الفارق وتبهر جمهور الـ»نّسور». كما أن الأمر لا يتعلّق بمهاجم من الطراز الرفيع أوبصانع ألعاب من الوزن الثقيل بل أنّ المسألة تهمّ لاعبا ينشط في خطّة «بيفو» وهو ما يجعل أهل الذّكر يتردّدون ألف مرّة قبل السّماح لـ»كوليبالي» بتقمّص الأزياء الوطنيّة المنفتحة على كلّ الـ»كوارجية» الأكفاء طبعا وليس كلّ من هب ودب. ونقول هذا الكلام مع شديد الاحترام لـ»كوكيبالي» الكوت ديفوار الذي نال الاستحسان في التشكيلة الصفراء والحمراء وذلك على عكس «كوليبالي» مالي الذي «اقتتلا» من أجله الجاران قبل أن يكتشفا بأنّه صفقة مغشوشة، و»يندما» على تلك «الحرب» الكروية الخاسرة.

سامي حمّاني
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أخبار مستقبل قابس:مفاوضات متقدّمة مع المحجبي وأفارقة قادمون
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يعود اليوم فريق مستقبل قابس للتدرب استعدادا لملاقاة الإفريقي يوم الخميس القادم بعد أن ثبتت الرابطة موعد...
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هرتا برلين الألماني مهتم ببـن عمر
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
من يوم إلى آخر ما انفكت الأخبار تطالعنا برغبة عديد الفرق من خارج الوطن في الفوز بخدمات متوسط ميدان النجم...
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24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
عاش النجم خلال الموسم الحالي عدة ظروف استثنائية وصعبة كانت حصيلتها أربع هزائم وتعادلين وابتعادا بنحو 12 نقطة...
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خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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