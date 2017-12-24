تهنئة
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
خالد الحدّادالتوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
تهنئة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017
بمناسبة مرور عام على تأسيس جمعية الشباب الرياضي بالبكري تتقدم الهيئة المديرة بأحر عبارات الشكر والتقدير لكل من ساهم في بروز ونجاح الجمعية وواصل الدعم والمناصرة.
في الختام نتوجه بالشكر لرئيس الجامعة لكرة القدم المصغرة السيد أشرف بن صالحة.
عاش الشباب الرياضي بالبكري
في ختام مرحلة الذّهاب:النّجم في ثوب جديد وبنزرت و«البقلاوة» في قمّة من حديد
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بعد اللّخبطة الكبيرة التي شهدتها البطولة نتيجة البرمجة العجيبة التي أتحفتنا بها الرّابطة المسلوبة...المزيد >>
أخبار مستقبل قابس:مفاوضات متقدّمة مع المحجبي وأفارقة قادمون
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يعود اليوم فريق مستقبل قابس للتدرب استعدادا لملاقاة الإفريقي يوم الخميس القادم بعد أن ثبتت الرابطة موعد...المزيد >>
هرتا برلين الألماني مهتم ببـن عمر
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
من يوم إلى آخر ما انفكت الأخبار تطالعنا برغبة عديد الفرق من خارج الوطن في الفوز بخدمات متوسط ميدان النجم...المزيد >>
جمهور النجم الساحلي:الأنصار ينتظرون «نجما وضّاء» بقيادة مضوي
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
عاش النجم خلال الموسم الحالي عدة ظروف استثنائية وصعبة كانت حصيلتها أربع هزائم وتعادلين وابتعادا بنحو 12 نقطة...المزيد >>
تهنئة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017
بمناسبة مرور عام على تأسيس جمعية الشباب الرياضي بالبكري تتقدم الهيئة المديرة بأحر عبارات الشكر والتقدير لكل من ساهم في بروز ونجاح الجمعية وواصل الدعم والمناصرة.
في الختام نتوجه بالشكر لرئيس الجامعة لكرة القدم المصغرة السيد أشرف بن صالحة.
عاش الشباب الرياضي بالبكري
في ختام مرحلة الذّهاب:النّجم في ثوب جديد وبنزرت و«البقلاوة» في قمّة من حديد
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بعد اللّخبطة الكبيرة التي شهدتها البطولة نتيجة البرمجة العجيبة التي أتحفتنا بها الرّابطة المسلوبة...المزيد >>
أخبار مستقبل قابس:مفاوضات متقدّمة مع المحجبي وأفارقة قادمون
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يعود اليوم فريق مستقبل قابس للتدرب استعدادا لملاقاة الإفريقي يوم الخميس القادم بعد أن ثبتت الرابطة موعد...المزيد >>
هرتا برلين الألماني مهتم ببـن عمر
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
من يوم إلى آخر ما انفكت الأخبار تطالعنا برغبة عديد الفرق من خارج الوطن في الفوز بخدمات متوسط ميدان النجم...المزيد >>
جمهور النجم الساحلي:الأنصار ينتظرون «نجما وضّاء» بقيادة مضوي
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
عاش النجم خلال الموسم الحالي عدة ظروف استثنائية وصعبة كانت حصيلتها أربع هزائم وتعادلين وابتعادا بنحو 12 نقطة...المزيد >>
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
خالد الحدّادالتوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة