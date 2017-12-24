مكارم المهدية:رضا فراد بين النجم والترجي..ومعرّف ليس للبيع

تلقى الظهير الايسر لمكارم المهدية محمد رضا فراد عروضا من تونس ومن الخليج وبات رحيله مؤكدا في الايام القادمة ومقابل ذلك فان هيئة المكارم رفعت الفيتو في وجه خروج النجم الصاعد للفريق يوسف معرف.

وأكد رئيس الفرع رضا كريم ان محمد رضا فراد تلقى عرضا من النجم الساحلي وآخر من الترجي ،وكلا الفريقين يبحثان عن ظهير ايسر وأكد ايضا وجود طلبات من فرق خليجية تريد الانتفاع بخدمات فراد على سبيل الاعارة.

وتبقى وجهة ظهير المكارم مرتبطة بقيمة العرض المالي وقد يكون النجم الساحلي الاقرب لضم فراد الذي يبقى من السواعد المتألقة في البطولة والمكارم لن يجد صعوبة في تعويضه خاصة مع بروز وتألق الشاب يوسف معرف.

معرف ليس للبيع

برز يوسف معرف برز في بطولة العالم للاواسط رغم وجود سواعد ذات قيمة قبله على غرار اسكندر زايد وياسين بوتفاحة وأكد انه لاعب من طينة الكبار وعنصر متكامل يلعب الدفاع والهجوم ولاعب له مهارات فنية عالية .هذا اللاعب تلاحقه عدة اندية تونسية ومنها الثلاثة الكبار الافريقي والترجي والنجم ولديه عرض من فريق فرنسي ينشط بالدرجة الاولى .معرف الذي لم يتجاوز 21 سنة يلعب بانتظام مع المكارم وهو الاول في مركز الظهير الايسر ولديه هامش كبير للتحسن والتطور وهذا يؤكده الاطار الفني للمنتخب الاول الذي وجه له الدعوة لتربصات المنتخب رغم ان مركز الظهير الايسر فيه منافسة كبيرة بين عديد اللاعبين.

هيئة المكارم رفضت مجرد الحديث عن تسريح معرف «الصغير» او حتى مناقشة اي عرض مالي والغاية هي تمكين اللاعب من مزيد البروز مع المكارم وانهاء دراسته ايضا.

البحث عن ظهير ايمن

اتصل مكارم المهدية بكل من وائل الطرابلسي ونضال العمري قصد انتدابهما للفريق الذي يبحث عن لاعب يساري لتعزيز صفوفه في المرحلة الثانية من البطولة.

مراجعة الجرايات

في اطار اضفاء سياسة العدل بين اللاعبين في مكارم المهدية تسعى هيئة الفريق لمراجعة عقود اللاعبين من حيث الجرايات الشهرية التي يحصلون عليها واعطاء كل لاعب حقه على قدر عطائه على الميدان وهذا يحسب لرضا كريم الذي يملك تجربة هامة في التسيير وهو قرار من شأنه ان ينصف بعض الشبان الذين يتقاضون اجورا ضعيفة لا تتماشى مع ما يقدمونه للفريق.





منير الزوابي