مكارم المهدية:رضا فراد بين النجم والترجي..ومعرّف ليس للبيع

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24 ديسمبر 2017
تلقى الظهير الايسر لمكارم المهدية محمد رضا فراد عروضا من تونس ومن الخليج وبات رحيله مؤكدا في الايام القادمة ومقابل ذلك فان هيئة المكارم رفعت الفيتو في وجه خروج النجم الصاعد للفريق يوسف معرف.
وأكد رئيس الفرع رضا كريم ان محمد رضا فراد تلقى عرضا من النجم الساحلي وآخر من الترجي ،وكلا الفريقين يبحثان عن ظهير ايسر وأكد ايضا وجود طلبات من فرق خليجية تريد الانتفاع بخدمات فراد على سبيل الاعارة.
وتبقى وجهة ظهير المكارم مرتبطة بقيمة العرض المالي وقد يكون النجم الساحلي الاقرب لضم فراد الذي يبقى من السواعد المتألقة في البطولة والمكارم لن يجد صعوبة في تعويضه خاصة مع بروز وتألق الشاب يوسف معرف.
معرف ليس للبيع
برز يوسف معرف برز في بطولة العالم للاواسط رغم وجود سواعد ذات قيمة قبله على غرار اسكندر زايد وياسين بوتفاحة وأكد انه لاعب من طينة الكبار وعنصر متكامل يلعب الدفاع والهجوم ولاعب له مهارات فنية عالية .هذا اللاعب تلاحقه عدة اندية تونسية ومنها الثلاثة الكبار الافريقي والترجي والنجم ولديه عرض من فريق فرنسي ينشط بالدرجة الاولى .معرف الذي لم يتجاوز 21 سنة يلعب بانتظام مع المكارم وهو الاول في مركز الظهير الايسر ولديه هامش كبير للتحسن والتطور وهذا يؤكده الاطار الفني للمنتخب الاول الذي وجه له الدعوة لتربصات المنتخب رغم ان مركز الظهير الايسر فيه منافسة كبيرة بين عديد اللاعبين.
هيئة المكارم رفضت مجرد الحديث عن تسريح معرف «الصغير» او حتى مناقشة اي عرض مالي والغاية هي تمكين اللاعب من مزيد البروز مع المكارم وانهاء دراسته ايضا.
البحث عن ظهير ايمن
اتصل مكارم المهدية بكل من وائل الطرابلسي ونضال العمري قصد انتدابهما للفريق الذي يبحث عن لاعب يساري لتعزيز صفوفه في المرحلة الثانية من البطولة.
مراجعة الجرايات
في اطار اضفاء سياسة العدل بين اللاعبين في مكارم المهدية تسعى هيئة الفريق لمراجعة عقود اللاعبين من حيث الجرايات الشهرية التي يحصلون عليها واعطاء كل لاعب حقه على قدر عطائه على الميدان وهذا يحسب لرضا كريم الذي يملك تجربة هامة في التسيير وهو قرار من شأنه ان ينصف بعض الشبان الذين يتقاضون اجورا ضعيفة لا تتماشى مع ما يقدمونه للفريق.
تلقى الظهير الايسر لمكارم المهدية محمد رضا فراد عروضا من تونس ومن الخليج وبات رحيله مؤكدا في الايام القادمة ومقابل ذلك فان هيئة المكارم رفعت الفيتو في وجه خروج النجم الصاعد للفريق يوسف معرف.
وأكد رئيس الفرع رضا كريم ان محمد رضا فراد تلقى عرضا من النجم الساحلي وآخر من الترجي ،وكلا الفريقين يبحثان عن ظهير ايسر وأكد ايضا وجود طلبات من فرق خليجية تريد الانتفاع بخدمات فراد على سبيل الاعارة.
وتبقى وجهة ظهير المكارم مرتبطة بقيمة العرض المالي وقد يكون النجم الساحلي الاقرب لضم فراد الذي يبقى من السواعد المتألقة في البطولة والمكارم لن يجد صعوبة في تعويضه خاصة مع بروز وتألق الشاب يوسف معرف.
معرف ليس للبيع
برز يوسف معرف برز في بطولة العالم للاواسط رغم وجود سواعد ذات قيمة قبله على غرار اسكندر زايد وياسين بوتفاحة وأكد انه لاعب من طينة الكبار وعنصر متكامل يلعب الدفاع والهجوم ولاعب له مهارات فنية عالية .هذا اللاعب تلاحقه عدة اندية تونسية ومنها الثلاثة الكبار الافريقي والترجي والنجم ولديه عرض من فريق فرنسي ينشط بالدرجة الاولى .معرف الذي لم يتجاوز 21 سنة يلعب بانتظام مع المكارم وهو الاول في مركز الظهير الايسر ولديه هامش كبير للتحسن والتطور وهذا يؤكده الاطار الفني للمنتخب الاول الذي وجه له الدعوة لتربصات المنتخب رغم ان مركز الظهير الايسر فيه منافسة كبيرة بين عديد اللاعبين.
هيئة المكارم رفضت مجرد الحديث عن تسريح معرف «الصغير» او حتى مناقشة اي عرض مالي والغاية هي تمكين اللاعب من مزيد البروز مع المكارم وانهاء دراسته ايضا.
البحث عن ظهير ايمن
اتصل مكارم المهدية بكل من وائل الطرابلسي ونضال العمري قصد انتدابهما للفريق الذي يبحث عن لاعب يساري لتعزيز صفوفه في المرحلة الثانية من البطولة.
مراجعة الجرايات
في اطار اضفاء سياسة العدل بين اللاعبين في مكارم المهدية تسعى هيئة الفريق لمراجعة عقود اللاعبين من حيث الجرايات الشهرية التي يحصلون عليها واعطاء كل لاعب حقه على قدر عطائه على الميدان وهذا يحسب لرضا كريم الذي يملك تجربة هامة في التسيير وهو قرار من شأنه ان ينصف بعض الشبان الذين يتقاضون اجورا ضعيفة لا تتماشى مع ما يقدمونه للفريق.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017