أخبار قرنبالية الرياضية:انتداب 5 لاعبين

بعد تعادل ابيض مع النجم الخلادي وانتصار على الملعب النابلي 2 - 1 تسعى الهيئة المديرة لقرنبالية الى تعزيز الرصيد البشري لدخول المرحلة القادمة بحظوظ اوفر في لعب الادوار الاولى وحسب ما اكده رئيس الحريقة مكرم بن منا فان الانتدابات تستهدف عناصر افضل من ابناء النادي وفي هذا السياق تم التعاقد لمدة عام ونصف مع لاعبي الملعب النابلي بسام التريكي ونزار الجبالي والمدافع المحوري وسيم برك الله والظهير الايسر ميلاد خليف والمهاجم سمير العروسي وحسب ما اكده رئيس النادي فان من اولويات الجمعية الى جانب الصعود تكوين ابناء الجمعية وتعزيز حضورهم كاساسيين وهو يشكر للرئيس الشرفي حمادي العتروس دعمه المعنوي والمادي.





خالد الهرقام