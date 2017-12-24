أخبار النادي البنزرتي:دخول مشترك لأنصار «القرش» و«البقلاوة»

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24 ديسمبر 2017
يواصل النادي البنزرتي خوض لقاءاته المؤجلة وفي هذا الإطار يستقبل اليوم الملعب التونسي على معشب ملعب حميد الصدقاوي بمنزل عبد الرحمان .
كلاسيكو هام بين فريقين برزا باللعب الجميل والمفتوح ويخطط النادي البنزرتي من خلاله لاستعادة توازنه وكسب ثقة أحباءه.
خميس الثامري يعود
على مستوى حراسة المرمى متوقع عودة الحارس خميس الثامري الى الأخشاب بعد ان فسح المجال الكسراوي الاسبوع الفارط في المتلوي .
أما على مستوى الدفاع فيتواصل الاعتماد على الثنائي الرصايصي وحسني في المحور على ان يتولى يكن تأمين الرواق الأيمن و سيسي الرواق الأيسر .
...بلال السعيداني أيضا
تعزيز اخر هام لتشكيلة وليد بن ثابت يتمثل في عودة قائد المجموعة بلال السعيداني الذي سيلتحق بحمزة الجلاصي في محور الوسط .
كما ينضم المهاجم ابراهيم واتارا الى الخط الأمامي بعد تعافيه من الاصابة.
مبادرة مناظرة
اطلق عدد من الاحباء بمناسبة لقاء اليوم مبادرة هامة و مؤكد انها ستنال إعجاب الجميع وهي دخول جماهير الفريقين جنبا الى جنبا لإعطاء صورة مغايرة لما تشهده ملاعبنا ويذكر ان العلاقة بين أحباء النادي البنزرتي و أحباء الملعب التونسي اخوية .
يواصل النادي البنزرتي خوض لقاءاته المؤجلة وفي هذا الإطار يستقبل اليوم الملعب التونسي على معشب ملعب حميد الصدقاوي بمنزل عبد الرحمان .
كلاسيكو هام بين فريقين برزا باللعب الجميل والمفتوح ويخطط النادي البنزرتي من خلاله لاستعادة توازنه وكسب ثقة أحباءه.
خميس الثامري يعود
على مستوى حراسة المرمى متوقع عودة الحارس خميس الثامري الى الأخشاب بعد ان فسح المجال الكسراوي الاسبوع الفارط في المتلوي .
أما على مستوى الدفاع فيتواصل الاعتماد على الثنائي الرصايصي وحسني في المحور على ان يتولى يكن تأمين الرواق الأيمن و سيسي الرواق الأيسر .
...بلال السعيداني أيضا
تعزيز اخر هام لتشكيلة وليد بن ثابت يتمثل في عودة قائد المجموعة بلال السعيداني الذي سيلتحق بحمزة الجلاصي في محور الوسط .
كما ينضم المهاجم ابراهيم واتارا الى الخط الأمامي بعد تعافيه من الاصابة.
مبادرة مناظرة
اطلق عدد من الاحباء بمناسبة لقاء اليوم مبادرة هامة و مؤكد انها ستنال إعجاب الجميع وهي دخول جماهير الفريقين جنبا الى جنبا لإعطاء صورة مغايرة لما تشهده ملاعبنا ويذكر ان العلاقة بين أحباء النادي البنزرتي و أحباء الملعب التونسي اخوية .
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017