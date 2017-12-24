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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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أخبار النادي البنزرتي:دخول مشترك لأنصار «القرش» و«البقلاوة»
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كرة القدم
أخبار النادي البنزرتي:دخول مشترك لأنصار «القرش» و«البقلاوة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

يواصل النادي البنزرتي خوض لقاءاته المؤجلة وفي هذا الإطار يستقبل اليوم الملعب التونسي على معشب ملعب حميد الصدقاوي بمنزل عبد الرحمان .
كلاسيكو هام بين فريقين برزا باللعب الجميل والمفتوح ويخطط النادي البنزرتي من خلاله لاستعادة توازنه وكسب ثقة أحباءه.
خميس الثامري يعود
على مستوى حراسة المرمى متوقع عودة الحارس خميس الثامري الى الأخشاب بعد ان فسح المجال الكسراوي الاسبوع الفارط في المتلوي .
أما على مستوى الدفاع فيتواصل الاعتماد على الثنائي الرصايصي وحسني في المحور على ان يتولى يكن تأمين الرواق الأيمن و سيسي الرواق الأيسر .
...بلال السعيداني أيضا
تعزيز اخر هام لتشكيلة وليد بن ثابت يتمثل في عودة قائد المجموعة بلال السعيداني الذي سيلتحق بحمزة الجلاصي في محور الوسط .
كما ينضم المهاجم ابراهيم واتارا الى الخط الأمامي بعد تعافيه من الاصابة.
مبادرة مناظرة
اطلق عدد من الاحباء بمناسبة لقاء اليوم مبادرة هامة و مؤكد انها ستنال إعجاب الجميع وهي دخول جماهير الفريقين جنبا الى جنبا لإعطاء صورة مغايرة لما تشهده ملاعبنا ويذكر ان العلاقة بين أحباء النادي البنزرتي و أحباء الملعب التونسي اخوية .

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كرة القدم
أخبار النادي البنزرتي:دخول مشترك لأنصار «القرش» و«البقلاوة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

يواصل النادي البنزرتي خوض لقاءاته المؤجلة وفي هذا الإطار يستقبل اليوم الملعب التونسي على معشب ملعب حميد الصدقاوي بمنزل عبد الرحمان .
كلاسيكو هام بين فريقين برزا باللعب الجميل والمفتوح ويخطط النادي البنزرتي من خلاله لاستعادة توازنه وكسب ثقة أحباءه.
خميس الثامري يعود
على مستوى حراسة المرمى متوقع عودة الحارس خميس الثامري الى الأخشاب بعد ان فسح المجال الكسراوي الاسبوع الفارط في المتلوي .
أما على مستوى الدفاع فيتواصل الاعتماد على الثنائي الرصايصي وحسني في المحور على ان يتولى يكن تأمين الرواق الأيمن و سيسي الرواق الأيسر .
...بلال السعيداني أيضا
تعزيز اخر هام لتشكيلة وليد بن ثابت يتمثل في عودة قائد المجموعة بلال السعيداني الذي سيلتحق بحمزة الجلاصي في محور الوسط .
كما ينضم المهاجم ابراهيم واتارا الى الخط الأمامي بعد تعافيه من الاصابة.
مبادرة مناظرة
اطلق عدد من الاحباء بمناسبة لقاء اليوم مبادرة هامة و مؤكد انها ستنال إعجاب الجميع وهي دخول جماهير الفريقين جنبا الى جنبا لإعطاء صورة مغايرة لما تشهده ملاعبنا ويذكر ان العلاقة بين أحباء النادي البنزرتي و أحباء الملعب التونسي اخوية .

مراد الدلاجي
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24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بعد اللّخبطة الكبيرة التي شهدتها البطولة نتيجة البرمجة العجيبة التي أتحفتنا بها الرّابطة المسلوبة...
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أخبار مستقبل قابس:مفاوضات متقدّمة مع المحجبي وأفارقة قادمون
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يعود اليوم فريق مستقبل قابس للتدرب استعدادا لملاقاة الإفريقي يوم الخميس القادم بعد أن ثبتت الرابطة موعد...
المزيد >>
هرتا برلين الألماني مهتم ببـن عمر
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
من يوم إلى آخر ما انفكت الأخبار تطالعنا برغبة عديد الفرق من خارج الوطن في الفوز بخدمات متوسط ميدان النجم...
المزيد >>
جمهور النجم الساحلي:الأنصار ينتظرون «نجما وضّاء» بقيادة مضوي
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
عاش النجم خلال الموسم الحالي عدة ظروف استثنائية وصعبة كانت حصيلتها أربع هزائم وتعادلين وابتعادا بنحو 12 نقطة...
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خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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