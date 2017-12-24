أخبار النادي البنزرتي:دخول مشترك لأنصار «القرش» و«البقلاوة»

يواصل النادي البنزرتي خوض لقاءاته المؤجلة وفي هذا الإطار يستقبل اليوم الملعب التونسي على معشب ملعب حميد الصدقاوي بمنزل عبد الرحمان .

كلاسيكو هام بين فريقين برزا باللعب الجميل والمفتوح ويخطط النادي البنزرتي من خلاله لاستعادة توازنه وكسب ثقة أحباءه.

خميس الثامري يعود

على مستوى حراسة المرمى متوقع عودة الحارس خميس الثامري الى الأخشاب بعد ان فسح المجال الكسراوي الاسبوع الفارط في المتلوي .

أما على مستوى الدفاع فيتواصل الاعتماد على الثنائي الرصايصي وحسني في المحور على ان يتولى يكن تأمين الرواق الأيمن و سيسي الرواق الأيسر .

...بلال السعيداني أيضا

تعزيز اخر هام لتشكيلة وليد بن ثابت يتمثل في عودة قائد المجموعة بلال السعيداني الذي سيلتحق بحمزة الجلاصي في محور الوسط .

كما ينضم المهاجم ابراهيم واتارا الى الخط الأمامي بعد تعافيه من الاصابة.

مبادرة مناظرة

اطلق عدد من الاحباء بمناسبة لقاء اليوم مبادرة هامة و مؤكد انها ستنال إعجاب الجميع وهي دخول جماهير الفريقين جنبا الى جنبا لإعطاء صورة مغايرة لما تشهده ملاعبنا ويذكر ان العلاقة بين أحباء النادي البنزرتي و أحباء الملعب التونسي اخوية .





مراد الدلاجي