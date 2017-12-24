فيما تمّ «غلق» أكاديمية البنزرتي :ضجة كبيرة ترافق اليوم انطلاق بطولة الأكاديميات

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حاولت الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القادم مرارا وتكرارا معالجة ملف الأكاديميات الخاصّة بطريقة تسمح بتنظيم نشاطها وتجعلها تحت «الرقابة» خاصة أن الأمر يتعلق بعشرات الأكاديميات المنتشرة في كامل أنحاء الجمهورية وبالمئات من الشبّان «المتهافتين» على الانخراط في هذه «المدارس» حبّا في الجلد المنفوخ حتى وإن كلفهم ذلك تقديم تضحيات جسيمة على المستوى المادي. ويبدو أن كل المجهودات المبذولة لتأطير المشرفين على هذه الأكاديميات باءت بالفشل. ومن الواضح أن أصحاب هذه المشاريع التي «تدر ذهبا» وجدوا ضالتهم في تكوين جامعة «تأويهم» وتمكّنهم من اقتلاع «إعتراف» رسمي بنشاطهم الكروي. وتفيد آخر المستجدات في هذا الملف أنّ ثلة من أبناء القطاع اتفقوا فعلا على بعث هيكل يحمل اسم «الجامعة التونسية لأكاديميات كرة القدم الخاصّة». ومن المفترض أن يقع اليوم الإعلان عن البداية الفعلية لهذا المولود الجديد في قرطاج في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال. ومن المنتظر أن يترأس جهاد بركاتي هذه الجامعة التي استقطبت 45 جمعية وبالأحرى أكاديمية. ومن المرجّح أن تبدأ اليوم النسخة الأولى من بطولة الأكاديميات التي تؤطر الـ»صّغار» الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما. هذا في الوقت الذي ترفض فيه جهات أخرى الإعتراف بهذا الهيكل وبالمشرفين عليه معتبرة أن هذه الأكاديميات ينبغي أن تكون تحت سيطرة جامعة كرة القدم برئاسة وديع الجريء. ويذكر أن الجدل لم يقتصر على أكاديميات الشبان بل أنه شمل أيضا أكاديمية البنزرتي لتكوين المدربين. وكان «العميد» فوزي يُمنّي النفس بأن تكون «مدرسته» من المشاريع الرياضية الرائدة في هذا المجال غير أن تعارض نشاطها مع الدور الذي تقوم به الإدارة الفنية للجامعة حكم على هذه الأكاديمية الفريدة من نوعها بأن تُغلق أبوابها بتهمة «التجارة الموازية» وبعبارة أدق «الانتصاب الفوضوي».
حاولت الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القادم مرارا وتكرارا معالجة ملف الأكاديميات الخاصّة بطريقة تسمح بتنظيم نشاطها وتجعلها تحت «الرقابة» خاصة أن الأمر يتعلق بعشرات الأكاديميات المنتشرة في كامل أنحاء الجمهورية وبالمئات من الشبّان «المتهافتين» على الانخراط في هذه «المدارس» حبّا في الجلد المنفوخ حتى وإن كلفهم ذلك تقديم تضحيات جسيمة على المستوى المادي. ويبدو أن كل المجهودات المبذولة لتأطير المشرفين على هذه الأكاديميات باءت بالفشل. ومن الواضح أن أصحاب هذه المشاريع التي «تدر ذهبا» وجدوا ضالتهم في تكوين جامعة «تأويهم» وتمكّنهم من اقتلاع «إعتراف» رسمي بنشاطهم الكروي. وتفيد آخر المستجدات في هذا الملف أنّ ثلة من أبناء القطاع اتفقوا فعلا على بعث هيكل يحمل اسم «الجامعة التونسية لأكاديميات كرة القدم الخاصّة». ومن المفترض أن يقع اليوم الإعلان عن البداية الفعلية لهذا المولود الجديد في قرطاج في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال. ومن المنتظر أن يترأس جهاد بركاتي هذه الجامعة التي استقطبت 45 جمعية وبالأحرى أكاديمية. ومن المرجّح أن تبدأ اليوم النسخة الأولى من بطولة الأكاديميات التي تؤطر الـ»صّغار» الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما. هذا في الوقت الذي ترفض فيه جهات أخرى الإعتراف بهذا الهيكل وبالمشرفين عليه معتبرة أن هذه الأكاديميات ينبغي أن تكون تحت سيطرة جامعة كرة القدم برئاسة وديع الجريء. ويذكر أن الجدل لم يقتصر على أكاديميات الشبان بل أنه شمل أيضا أكاديمية البنزرتي لتكوين المدربين. وكان «العميد» فوزي يُمنّي النفس بأن تكون «مدرسته» من المشاريع الرياضية الرائدة في هذا المجال غير أن تعارض نشاطها مع الدور الذي تقوم به الإدارة الفنية للجامعة حكم على هذه الأكاديمية الفريدة من نوعها بأن تُغلق أبوابها بتهمة «التجارة الموازية» وبعبارة أدق «الانتصاب الفوضوي».
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017