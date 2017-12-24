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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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أخبار الملعب التونسي:عزم على هزم «البنزرتي»
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كرة القدم
أخبار الملعب التونسي:عزم على هزم «البنزرتي»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

ينهي فريق باردو اليوم مرحلة الذهاب من البطولة الوطنية بملاقاة النادي البنزرتي في ملعب منزل عبد الرحمان في مباراة متأخرة لحساب الجولة التاسعة.
الملعب التونسي سيكون مطالبا بالعودة بالنقاط الثلاث حتى يتفوق على منافسه المباشر وينهي المرحلة الاولى من السباق في مرتبة مريحة تجعله قادرا على التقييم واتخاذ الخطوات اللازمة لباقي المشوار. مسؤولو الفريق أكدوا انه لا بديل عن الانتصار خاصة بعد سلسلة التعادلات الاخيرة والتي فرط خلالها الملعب التونسي في عديد النقاط على ميدانه.
نفس التمشي
اظهر المدرب محمد الكوكي خلال لقاء الجولة الفارطة امام الترجي الرياضي انه قادر على احكام التصرف في الرصيد البشري من خلال منح الفرصة للاعبين الاكثر جاهزية، الكوكي اعتمد على خطة تكتيكية جديدة في لقاء الجولة الفارطة هي 5 – 3 - 2، وهي خطة اثبتت نجاعتها ومكنت الفريق من ايجاد التوازن المطلوب خاصة على مستوى صناعة اللعب. تشكيلة الفريق لن تعرف اي تغيير مقارنة باللقاء الفارط وسيتواصل غياب الظهير الايمن محمد بن علي الذي قد يسجل عودته في لقاء الجولة الاولى من مرحلة الاياب امام نجم المتلوي.
تأجيل الغربلة
اتفق الاطار الفني بقيادة الكوكي مع مسؤولي «البقلاوة» على تأجيل عملية الغربلة الخاصة بالرصيد البشري الى ما بعد الجولة الاولى من مرحلة الاياب،والتي ستركن اثرها البطولة الوطنية الى راحة مطولة بسبب التزامات المنتخب وهو ما سيسمح للاطار الفني باتخاذ القرارات دون التأثير على معنويات اللاعبين. وتجدر الاشارة الى ان الفريق سيتخلى عن بعض اللاعبين الذين لم يقدموا الاضافة في المرحلة الاولى من البطولة.
مشكل الاجانب
اتفقت هيئة بن عيسى مع اللاعب السابق للترجي الرياضي واولمبيك سيدي بوزيد خليل البلدي والذي يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، لكن اللاعب لم يوقع بعد على عقده الجديد مع «البقلاوة». من جهة ثانية يجري بعض الاجانب اختباراتهم مع الفريق في الفترة الحالية لانتقاء الافضل بينهم في الميركاتو الحالي لكن الملعب التونسي سيكون مجبرا على التخلي عن واحد من لاعبيه الاجانب الثلاثة المتواجدين حاليا مع الفريق الاول اذا اراد انتداب اجنبي آخر. والثلاثي الحالي (جاك بيسان ودانيال بادي وايريك كومي) من افضل اللاعبين في الفريق وبالتالي سيكون على ادارة بن عيسى ايجاد عرض مغرفي احدهم ان ارادت انتداب اجنبي آخر.
التشكيلة المحتملة
نديم بن ثابت – جاسر الخميري – محمد علي الجويني – بسام البولعابي – محمد صالح المهذبي – سيف العكرمي - دانيال بادي – ايمن الكثيري – سليم الجديد – ايريك كومي – جاك بيسان.

مراد الخترشي
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كرة القدم
أخبار الملعب التونسي:عزم على هزم «البنزرتي»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

ينهي فريق باردو اليوم مرحلة الذهاب من البطولة الوطنية بملاقاة النادي البنزرتي في ملعب منزل عبد الرحمان في مباراة متأخرة لحساب الجولة التاسعة.
الملعب التونسي سيكون مطالبا بالعودة بالنقاط الثلاث حتى يتفوق على منافسه المباشر وينهي المرحلة الاولى من السباق في مرتبة مريحة تجعله قادرا على التقييم واتخاذ الخطوات اللازمة لباقي المشوار. مسؤولو الفريق أكدوا انه لا بديل عن الانتصار خاصة بعد سلسلة التعادلات الاخيرة والتي فرط خلالها الملعب التونسي في عديد النقاط على ميدانه.
نفس التمشي
اظهر المدرب محمد الكوكي خلال لقاء الجولة الفارطة امام الترجي الرياضي انه قادر على احكام التصرف في الرصيد البشري من خلال منح الفرصة للاعبين الاكثر جاهزية، الكوكي اعتمد على خطة تكتيكية جديدة في لقاء الجولة الفارطة هي 5 – 3 - 2، وهي خطة اثبتت نجاعتها ومكنت الفريق من ايجاد التوازن المطلوب خاصة على مستوى صناعة اللعب. تشكيلة الفريق لن تعرف اي تغيير مقارنة باللقاء الفارط وسيتواصل غياب الظهير الايمن محمد بن علي الذي قد يسجل عودته في لقاء الجولة الاولى من مرحلة الاياب امام نجم المتلوي.
تأجيل الغربلة
اتفق الاطار الفني بقيادة الكوكي مع مسؤولي «البقلاوة» على تأجيل عملية الغربلة الخاصة بالرصيد البشري الى ما بعد الجولة الاولى من مرحلة الاياب،والتي ستركن اثرها البطولة الوطنية الى راحة مطولة بسبب التزامات المنتخب وهو ما سيسمح للاطار الفني باتخاذ القرارات دون التأثير على معنويات اللاعبين. وتجدر الاشارة الى ان الفريق سيتخلى عن بعض اللاعبين الذين لم يقدموا الاضافة في المرحلة الاولى من البطولة.
مشكل الاجانب
اتفقت هيئة بن عيسى مع اللاعب السابق للترجي الرياضي واولمبيك سيدي بوزيد خليل البلدي والذي يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، لكن اللاعب لم يوقع بعد على عقده الجديد مع «البقلاوة». من جهة ثانية يجري بعض الاجانب اختباراتهم مع الفريق في الفترة الحالية لانتقاء الافضل بينهم في الميركاتو الحالي لكن الملعب التونسي سيكون مجبرا على التخلي عن واحد من لاعبيه الاجانب الثلاثة المتواجدين حاليا مع الفريق الاول اذا اراد انتداب اجنبي آخر. والثلاثي الحالي (جاك بيسان ودانيال بادي وايريك كومي) من افضل اللاعبين في الفريق وبالتالي سيكون على ادارة بن عيسى ايجاد عرض مغرفي احدهم ان ارادت انتداب اجنبي آخر.
التشكيلة المحتملة
نديم بن ثابت – جاسر الخميري – محمد علي الجويني – بسام البولعابي – محمد صالح المهذبي – سيف العكرمي - دانيال بادي – ايمن الكثيري – سليم الجديد – ايريك كومي – جاك بيسان.

مراد الخترشي
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خالد الحدّاد
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