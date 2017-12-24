أخبار الملعب القابسي:غيابـــان فــــي الدّفـــــاع

تحضيرات الفريق لمباراة اليوم ضد النجم شهدت أجواء متميزة بعد موجة الغضب بسبب الخروج المفاجئ للمدرب ماهر الكنزاري والذي منحت اثره هيئة الملعب القابسي ثقتها لابن النادي مبارك الزطال.

غياب بن ساسي و محمود

تشكيلة الملعب القابسي ستشهد اليوم غيابين هامين يتمثلان في ثنائي الدفاع أكرم بن ساسي و أيمن محمود بسبب حصولهما على الإنذار الثالث و من المنتظر أن يعوضهما كل من باسم رحومة و الحميدي.

تأجيل الحسم في المدرب

باعتبار أن التركيز سيكون موجها للقاء اليوم أمام النجم الساحلي و لقاء الجولة الافتتاحية لمرحلة الإياب ضد الشبيبة فإن هيئة صابر الجماعي أجلت موضوع التعاقد مع مدرب جديد إلى ما بعد هذين اللقاءين.

التشكيلة المحتملة

وسيم نوارة ، باسم رحومة ، هاشم عباس ، أحمد ميدة ، الحميدي، موزيس ، الغرسلاوي ، المليتي ،قمش ، ايزاكا ، كونان .





الطاهر الحمروني