جمهور النجم الساحلي:الأنصار ينتظرون «نجما وضّاء» بقيادة مضوي

عاش النجم خلال الموسم الحالي عدة ظروف استثنائية وصعبة كانت حصيلتها أربع هزائم وتعادلين وابتعادا بنحو 12 نقطة عن صدارة الترتيب.

ورغم كل المصاعب والمتاعب فإن إدارة النجم تعاملت مع الوضع بأعصاب من حديد للحد من تداعيات مختلف الأحداث التي لن تزيد الفريق إلا إصرارا على الإقلاع خاصة أن عدة مؤشرات تثبت أن الرياح قد تجري بداية من عشية اليوم بما تشتيه سفن أبناء الساحل خلال الجولات والمواعيد القادمة.

انتهت الأعذار

تكتسي مواجهة الملعب القابسي أهمية كبيرة بالنسبة لزملاء أيمن البلبولي وذلك لعدة اعتبارات موضوعية... كما أنهم يدركون أن الجماهير التي ستتحول عشية اليوم إلى الملعب الأولمبي بسوسة للمساندة لن ترضى بغير الانتصار ولم تعد تقبل بالأعذار.

انتظارات كبيرة

تجاوز النجم مسألة المدرب الأول واستعاد الإطار الفني استقراره بعد قدوم خير الدين مضوي... ومن الواضح أن الجمهور الذي سيواكب اللقاء (حوالي 2500 محب) من مدارج أولمبي سوسة وسيتابع الآلاف منه المباراة عبر شاشة الوطنية الأولى بداية من الثالثة بعد الزوال يستقبل المرحلة الجديدة بطموحات غير محدودة وينتظر الجمهور أن تتحقق الاستفاقة الموعودة التي وعد بها المدرب الجزائري في الندوة الصحفية وان يكون النجم وضّاء من حيث الروح والأداء.

التوازن المطلوب

أهمية نقاط الفوز بالنسبة لفريق جوهرة الساحل ستفرض اليوم على الإطار الفني الاعتماد على خطة متوازنة تقوم في أحد جوانبها على أسلوب هجومي صريح يعتمد السرعة والمباغتة لاختراق الدفاع الحصين للملعب القابسي... مع ضرورة مراعاة الجانب الدفاعي وإعطاءه الأهمية التي يستحقها من خلال اليقظة المستمرة وفرض رقابة متواصلة على أبرز عناصر خط هجوم «الستيدة» حتى لا يحصل مثلما حصل في كلاسيكو النادي الصفاقسي.

الآمال معلقة على مرعي

عمرو مرعي في «فورمة» كبيرة في التمارين وخلال اللقاء التطبيقي بل أكثر من ذلك هو حريص كل الحرص على اللعب وأخذ الفرصة كاملة. اللاعب المذكور وفي صورة التعويل على خدماته منذ البداية قادر على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق ولو يظهر هذا اللاعب نفس المستوى الذي ظهر به في التحضيرات وتمارين الأيام الأخيرة فأكيد أنه سيكون له دور بارز في الخط الأمامي للنجم.

التشكيلة المحتملة

بما أن التشكيلة ستكون عشية اليوم ذات طابع هجومي بحت والنجم حريص أكثر من أي وقت مضى على الاستئثار بكامل نقاط المقابلة فإن التشكيلة التي ستواجه الملعب القابسي من المحتمل جدا أن تتركب من العناصر التالية:

أيمن المثلوثي ـ حمدي النقاز ـ غازي عبد الرزاق ـ رامي البدوي ـ عمر كوناطي ـ محمد أمين بن عمر ـ حمزة لحمر ـ الخليل بانغورا ـ إيهاب المساكني ـ عمرو مرعي ـ ياسين العمري.

حذر من الأوراق الصفراء

من المعلوم أن النجم الساحلي سيواجه يوم الأربعاء القادم في الملعب الأولمبي بسوسة النادي البنزرتي في إطار الجلة الافتتاحية لمرحلة الإياب وبناء عليه فهو مطالب بأن يحقق اليوم الفوز على ضيفه فريق «الستيدة» بأقل الخسائر الممكنة على مستوى الزاد البشري... ونشير في هذا السياق إلى أن عدة لاعبين أساسيين يتهددهم الإنذار الثالث في مباراة اليوم وهو ما يحتم عليهم توخي الحذر.

الشرميطي مرشح للعب

ما من شك في كون العناصر المختارة لمباراة اليوم لها صبغة هجومية بحتة ومع ذلك فقد احتفظ الإطار الفني ببعض الأراق الاحتياطية من أجل التعويل عليها أثناء اللعب على غرار المهاجم أمين الشرميطي. اللاعب المذكور يمكن القول إنه اللاعب «رقم12» أي الأقرب للعب والمشاركة على الأرجح في الفترة الثانية خاصة أنه أظهر خلال كلاسيكو الأحد الماضي ضد النادي الإفريقي إمكانات تخوّل له اللعب أساسيا.

دخول مجاني لمرافقي «الستيدة»

دأبت إدارة النجم الساحلي في مختلف اللقاءات الماضية على تمكين جماهير الفرق الضيفة على الدخول إلى الملعب الأولمبي بسوسة مجانا لحضور مباريات فرقها.. وبما أن مباراة اليوم مازالت تحت طائلة عقوبة منع ترويج التذاكر فإن لجنة التنظيم ستمكن جميع مرافقي الملعب القابسي من الدخول مجانا.

مدارس النجم في الجزائر

بعد أسبوعين من مشاركته في دورة «Aspire» الدولية بقطر تلقى صنف مدارس النجم الساحلي (موايد 2005ـ2007) دعوة للمشاركة في دورة دولية هذه المرة بالجزائر وقد سافر الوفد زوال أمس وستدور هذه الدورة على امتداد 5 أيام وسيتقابل خلالها ممثلو النجم الساحلي مع جمعية مسيلة وإسبانيول برشلونة وشباب بومرداس علما بأن هذه التظاهرة سيحتضنها ملعب «Opow» بمدينة بومرداس بداية من اليوم الأحد.





محمد باللطيفة