هرتا برلين الألماني مهتم ببـن عمر

من يوم إلى آخر ما انفكت الأخبار تطالعنا برغبة عديد الفرق من خارج الوطن في الفوز بخدمات متوسط ميدان النجم الساحلي والمنتخب الوطني محمد أمين بن عمر... وحسب صحيفة «اليوم السابع» الصادرة أول أمس فإن إدارة نادي الأهلي المصري الراغب في التعاقد مع هذا اللاعب وجدت منافسة جدية من النادي الألماني المعروف هيرتابرلين الذي يحتل حاليا المركز العاشر في البوندسليفا الألمانية وحسب نفس المصدر فإن مدرب الأهلي المصري حسام البدري مصر على التعاقد مع بن عمر في حين أن اللاعب يرغب في الاحتراق الأوروبي وأن إمكانية بقائه في النجم الساحلي حتى الموسم الجاري واردة جدا.

باللطيفة