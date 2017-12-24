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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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أخبار مستقبل قابس:مفاوضات متقدّمة مع المحجبي وأفارقة قادمون
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كرة القدم
أخبار مستقبل قابس:مفاوضات متقدّمة مع المحجبي وأفارقة قادمون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

يعود اليوم فريق مستقبل قابس للتدرب استعدادا لملاقاة الإفريقي يوم الخميس القادم بعد أن ثبتت الرابطة موعد اللقاء ورفضت طلب التغيير الذي تقدم به الفريقان وسيشهد الرصيد البشري بداية من اليوم عودة الحارس علي العياري الذي كان خارج حدود الوطن بترخيص من الهيئة.
بين الشك واليقين
بعودة العياري يكتمل الرصيد البشري للكرلاج غير ان مشاركة حليم الدراجي تبقى رهينة استعادته لكامل لياقته البدنية وستخضع لرأي الإطار الطبي .
اتصالات متقدمة
على صعيد الإنتدابات ورغم أن الأمر مؤجل إلى ما بعد مواجهة أبناء باب الجديد فان آخر الأخبار تشير إلى وجود اتصالات متقدمة مع لاعب الصفاقسي سليم المحجبي إضافة إلى وصول منتظر لبعض اللاعبين الأفارقة مع بداية السنة الإدارية الجديدة أما في خصوص الجزائري قشي فسيتم دراسة العروض المقدمة في شأنه لاختيار الأفضل منها .

رؤوف
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أخبار مستقبل قابس:مفاوضات متقدّمة مع المحجبي وأفارقة قادمون
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كرة القدم
أخبار مستقبل قابس:مفاوضات متقدّمة مع المحجبي وأفارقة قادمون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

يعود اليوم فريق مستقبل قابس للتدرب استعدادا لملاقاة الإفريقي يوم الخميس القادم بعد أن ثبتت الرابطة موعد اللقاء ورفضت طلب التغيير الذي تقدم به الفريقان وسيشهد الرصيد البشري بداية من اليوم عودة الحارس علي العياري الذي كان خارج حدود الوطن بترخيص من الهيئة.
بين الشك واليقين
بعودة العياري يكتمل الرصيد البشري للكرلاج غير ان مشاركة حليم الدراجي تبقى رهينة استعادته لكامل لياقته البدنية وستخضع لرأي الإطار الطبي .
اتصالات متقدمة
على صعيد الإنتدابات ورغم أن الأمر مؤجل إلى ما بعد مواجهة أبناء باب الجديد فان آخر الأخبار تشير إلى وجود اتصالات متقدمة مع لاعب الصفاقسي سليم المحجبي إضافة إلى وصول منتظر لبعض اللاعبين الأفارقة مع بداية السنة الإدارية الجديدة أما في خصوص الجزائري قشي فسيتم دراسة العروض المقدمة في شأنه لاختيار الأفضل منها .

رؤوف
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في ختام مرحلة الذّهاب:النّجم في ثوب جديد وبنزرت و«البقلاوة» في قمّة من حديد
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بعد اللّخبطة الكبيرة التي شهدتها البطولة نتيجة البرمجة العجيبة التي أتحفتنا بها الرّابطة المسلوبة...
المزيد >>
أخبار مستقبل قابس:مفاوضات متقدّمة مع المحجبي وأفارقة قادمون
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يعود اليوم فريق مستقبل قابس للتدرب استعدادا لملاقاة الإفريقي يوم الخميس القادم بعد أن ثبتت الرابطة موعد...
المزيد >>
هرتا برلين الألماني مهتم ببـن عمر
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
من يوم إلى آخر ما انفكت الأخبار تطالعنا برغبة عديد الفرق من خارج الوطن في الفوز بخدمات متوسط ميدان النجم...
المزيد >>
جمهور النجم الساحلي:الأنصار ينتظرون «نجما وضّاء» بقيادة مضوي
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
عاش النجم خلال الموسم الحالي عدة ظروف استثنائية وصعبة كانت حصيلتها أربع هزائم وتعادلين وابتعادا بنحو 12 نقطة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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