أخبار مستقبل قابس:مفاوضات متقدّمة مع المحجبي وأفارقة قادمون

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يعود اليوم فريق مستقبل قابس للتدرب استعدادا لملاقاة الإفريقي يوم الخميس القادم بعد أن ثبتت الرابطة موعد اللقاء ورفضت طلب التغيير الذي تقدم به الفريقان وسيشهد الرصيد البشري بداية من اليوم عودة الحارس علي العياري الذي كان خارج حدود الوطن بترخيص من الهيئة.
بين الشك واليقين
بعودة العياري يكتمل الرصيد البشري للكرلاج غير ان مشاركة حليم الدراجي تبقى رهينة استعادته لكامل لياقته البدنية وستخضع لرأي الإطار الطبي .
اتصالات متقدمة
على صعيد الإنتدابات ورغم أن الأمر مؤجل إلى ما بعد مواجهة أبناء باب الجديد فان آخر الأخبار تشير إلى وجود اتصالات متقدمة مع لاعب الصفاقسي سليم المحجبي إضافة إلى وصول منتظر لبعض اللاعبين الأفارقة مع بداية السنة الإدارية الجديدة أما في خصوص الجزائري قشي فسيتم دراسة العروض المقدمة في شأنه لاختيار الأفضل منها .
يعود اليوم فريق مستقبل قابس للتدرب استعدادا لملاقاة الإفريقي يوم الخميس القادم بعد أن ثبتت الرابطة موعد اللقاء ورفضت طلب التغيير الذي تقدم به الفريقان وسيشهد الرصيد البشري بداية من اليوم عودة الحارس علي العياري الذي كان خارج حدود الوطن بترخيص من الهيئة.
بين الشك واليقين
بعودة العياري يكتمل الرصيد البشري للكرلاج غير ان مشاركة حليم الدراجي تبقى رهينة استعادته لكامل لياقته البدنية وستخضع لرأي الإطار الطبي .
اتصالات متقدمة
على صعيد الإنتدابات ورغم أن الأمر مؤجل إلى ما بعد مواجهة أبناء باب الجديد فان آخر الأخبار تشير إلى وجود اتصالات متقدمة مع لاعب الصفاقسي سليم المحجبي إضافة إلى وصول منتظر لبعض اللاعبين الأفارقة مع بداية السنة الإدارية الجديدة أما في خصوص الجزائري قشي فسيتم دراسة العروض المقدمة في شأنه لاختيار الأفضل منها .
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017