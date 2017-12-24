أخبار مستقبل قابس:مفاوضات متقدّمة مع المحجبي وأفارقة قادمون

يعود اليوم فريق مستقبل قابس للتدرب استعدادا لملاقاة الإفريقي يوم الخميس القادم بعد أن ثبتت الرابطة موعد اللقاء ورفضت طلب التغيير الذي تقدم به الفريقان وسيشهد الرصيد البشري بداية من اليوم عودة الحارس علي العياري الذي كان خارج حدود الوطن بترخيص من الهيئة.

بين الشك واليقين

بعودة العياري يكتمل الرصيد البشري للكرلاج غير ان مشاركة حليم الدراجي تبقى رهينة استعادته لكامل لياقته البدنية وستخضع لرأي الإطار الطبي .

اتصالات متقدمة

على صعيد الإنتدابات ورغم أن الأمر مؤجل إلى ما بعد مواجهة أبناء باب الجديد فان آخر الأخبار تشير إلى وجود اتصالات متقدمة مع لاعب الصفاقسي سليم المحجبي إضافة إلى وصول منتظر لبعض اللاعبين الأفارقة مع بداية السنة الإدارية الجديدة أما في خصوص الجزائري قشي فسيتم دراسة العروض المقدمة في شأنه لاختيار الأفضل منها .





رؤوف