في ختام مرحلة الذّهاب:النّجم في ثوب جديد وبنزرت و«البقلاوة» في قمّة من حديد

بعد اللّخبطة الكبيرة التي شهدتها البطولة نتيجة البرمجة العجيبة التي أتحفتنا بها الرّابطة المسلوبة الإرادة، بوسعنا اليوم وللمرّة الأولى أن ننظر إلى جدول التّرتيب دون احتساب المقابلات المنقوصة. وتُخْتتم اليوم في سوسة وبنزرت مرحلة الذّهاب بمواجهتين ساخنتين وستشدّان اهتمام الجماهير المسكونة بعشق النّجم و»الستيدة» و»قرش الشّمال» و»البقلاوة».

ويدخل فريق جوهرة السّاحل اليوم مرحلة جديدة بقيادة الجزائري خير الدين مضوي العارف بأمجاد مدرسة الشتالي وحباشة وبن عزيزة والعالم بأنّ الجماهير العريضة للجمعيّة نتنظر «انتفاضة» قويّة و»انقلابات» كثيرة من حيث «التكتيك» وأسلوب اللّعب وفرض الانضباط لتدور «الماكينة» بسرعتها المعهودة. وتبدو الفرصة مناسبة ليستهلّ ابن سطيف المسيرة بفوز يُداوي به الجراح العميقة التي خلّفها التعثّر أمام «السي .آس .آس» والإفريقي وكذلك من أجل الحصول على فرحة «صغيرة» تكون بمثابة نقطة البداية لفترة سعيدة في بوجعفر. ويُواجه النّجم «الستيدة» التي تلقت «صدمة» شديدة بعد أن أعلن الكنزاري عن الاستقالة في «الأحد الرياضي» وفي رواية أخرى عبر «الفايس بوك» مُسايرة للتحوّلات الكبيرة في الاتّصال وإقتداء برجال الدّولة في التواصل مع النّاس وفيهم أهل قابس الكارهين للسّياسة والمُتيّمين بحبّ الملعب القابسي الطّامح إلى الخروج من أولمبي سوسة بنتيجة ايجابيّة من شأنها أن تمنح الفريق جرعة معنويّة تساعده على طرد النّحس وايقاف نزيف النّقاط في انتظار التعزيزات الجديدة التي يأمل الأحبّاء أن تكون مدروسة ومفيدة لبقية المشوار وهو شاق خاصّة في ظلّ غياب المال الذي سيعوّضه الـ»قوابسيّة» بعزيمة الرّجال الذين صنعوا بالأمس القريب العجب محليا وقاريا.

في عاصمة الجلاء، مازال الجدل مُتواصلا حول «الاستفتاء» الذي «ابتدعه» السعيداني لإختيار المدرّب عبر تشريك الأحبّاء السّعداء بـ»ديمقراطيّة» الرئيس شرط أن تقترن بنجاحات ميدانيّة تليق بتاريخ مدرسة بن دولات وعلميّة... وغيرهما من الكوارجيّة «النّجباء» الشّاهدين على أمجاد الـ»بنزرتيّة» والعارفين أيضا بحجم العناء أثناء مواجهة «بقلاوة» الهرقال وليمام. ولا اختلاف في أنّ قمّة اليوم بين فريقي بن ثابت والكوكي سترتقي كعادتها إلى أعلى درجات الإثارة بحثا عن الانتصار ووفاء لسمعة هذين الصّرحين الكبيرين والشامخين في تراب الخضراء.

البرنامج:

بطولة الرابطة «المحترفة» الأولى - مقابلتان مؤجلتان لحساب الجولة التّاسعة ذهابا

في سوسة السّاعة 15: النّجم السّاحلي - الملعب القابسي – الحكم سليم بلخواص

في بنزرت السّاعة 13: النادي البنزرتي - الملعب التونسي - الحكم أسامة رزق الله .

الترتيب الحالي

1) الترجي الرياضي 33

2 النادي الصفاقسي 28

3) الاتحاد المنستيري 23

4) النادي الافريقي 21

5) النجم الساحلي 20

6) النادي البنزرتي 19

7) نجم المتلوي 18

8) الملعب التونسي 17

9) مستقبل قابس 16

10) الملعب القابسي 14

11) أولمبيك مدنين 13

ـ) شبيبة القيروان 13

13) الترجي الجرجيسي 6

14) اتحاد بن قردان 4

سامي حمّاني