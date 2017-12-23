القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل

سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

نجحت وحدات الأمن بالقلعة الصغرى من ولاية سوسة في إلقاء القبض على شاب أصيل الجهة معروف بسوابقه العدلية بعد أن نفذ "براكاج "لطفل حيث قام بتهديده بواسطة آلة حادة وافتك منه مبلغا ماليا وهاتفه الجوال .

وبمجرد إشعار الوحدات المذكورة تحولت دورية على عين المكان وقامت بتمشيط للمنطقة أسفر عن إيقاف المظنون فيه وحجز الهاتف الجوال والمبلغ المالي لديه فتمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.