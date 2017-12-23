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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
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السياسي
الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017 | 20:16

اعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم تلقت الشروق  اون لاين نسخة منه انه سيشارك في الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 6 ماي 2018 رغم احترازه على تحديد موعدها قبل إصدار مجلة الجماعات المحلية مما قد يؤدي إلى انتكاس هذا المسار الإنتخابي  حسب نص البلاغ .

كما اكد الدستوري الحر انه  سيتقدم بقائمات حزبية خاصة به متكونة من مناضليه ومنخرطيه مع إمكانية تطعيمها بكفاءات تتقاسم معه ثوابته وخياراته وتوجهاته.

وشدد في ذات البلاغ تمسكه  برفض التمويل الأجنبي ومجهول المصدر للأحزاب و للحملات الإنتخابية ويؤكد أنه سيتصدى إلى كل الإخلالات التي قد تؤدي إلى تزوير إرادة الناخبين .

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السياسي
الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017 | 20:16

اعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم تلقت الشروق  اون لاين نسخة منه انه سيشارك في الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 6 ماي 2018 رغم احترازه على تحديد موعدها قبل إصدار مجلة الجماعات المحلية مما قد يؤدي إلى انتكاس هذا المسار الإنتخابي  حسب نص البلاغ .

كما اكد الدستوري الحر انه  سيتقدم بقائمات حزبية خاصة به متكونة من مناضليه ومنخرطيه مع إمكانية تطعيمها بكفاءات تتقاسم معه ثوابته وخياراته وتوجهاته.

وشدد في ذات البلاغ تمسكه  برفض التمويل الأجنبي ومجهول المصدر للأحزاب و للحملات الإنتخابية ويؤكد أنه سيتصدى إلى كل الإخلالات التي قد تؤدي إلى تزوير إرادة الناخبين .

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سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
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