الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية

اعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم تلقت الشروق اون لاين نسخة منه انه سيشارك في الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 6 ماي 2018 رغم احترازه على تحديد موعدها قبل إصدار مجلة الجماعات المحلية مما قد يؤدي إلى انتكاس هذا المسار الإنتخابي حسب نص البلاغ .

كما اكد الدستوري الحر انه سيتقدم بقائمات حزبية خاصة به متكونة من مناضليه ومنخرطيه مع إمكانية تطعيمها بكفاءات تتقاسم معه ثوابته وخياراته وتوجهاته.

وشدد في ذات البلاغ تمسكه برفض التمويل الأجنبي ومجهول المصدر للأحزاب و للحملات الإنتخابية ويؤكد أنه سيتصدى إلى كل الإخلالات التي قد تؤدي إلى تزوير إرادة الناخبين .