بن صوف: قانون الجماعات المحلية سيكون جاهزا قبل الانتخابات ومشروع قانون التصريح بالمكاسب من الاولويات

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أفاد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال محمد بن صوف لوكالة تونس افريقيا اليوم السبت، بأن قانون مجلة الجماعات المحلية سيكون جاهزا قبل اجراء الانتخابات البلدية .
وأضاف أن المجلس توصل الى ضبط روزنامة العمل التشريعي للثلاثية الأولى من 2018، صادق عليها مكتب المجلس يوم الخميس الماضي، مشيرا الى أن بين أولويات البرلمان اتمام استكمال تركيز الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، وفتح الترشحات لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالاضافة الى النظر في قانون هيئة حقوق الانسان وسد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة.
كما أكد أنه سيتم إعطاء الأولوية لمشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومقاومة تضارب المصالح والاثراء غير المشروع، والعمل على التنسيق أكثر بين مكتب المجلس واللجان التشريعية من اجل تنظيم العمل اكثر وحوكمة العمل التشريعي.
وتتضمن الروزنامة قرابة 33 مشروع قانون مقدم من الحكومة بالاضافة الى عدد من مقترحات قوانين مقدمة من النواب ستعرض جميعها على الجلسات العامة التي سيبلغ عددها 13 جلسة بعنوان العمل التشريعي، و12 جلسة عامة بعنوان العمل الرقابي (حوار مع الحكومة في قطاعات مضبوطة حسب محاور تغطي جميع الاختصاصات والمجالات، مع تخصيص أخر الأسبوع من كل شهر للحوارات القطاعية مع الحكومة وسيتم تخصيص يوم السبت للعمل الرقابي بتوجيه الأسئلة الشفاهية لأعضاء الحكومة).
وأبرز بن صوف أن أول جلسة عامة خلال سنة 2018، ستنعقد يوم الثلاثاء 02 جانفي 2018 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر. ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروعي قانونين يتعلق الأول بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية، والثاني بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الإستغلال والإعتداء الجنسي (لانزاروتي).
أفاد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال محمد بن صوف لوكالة تونس افريقيا اليوم السبت، بأن قانون مجلة الجماعات المحلية سيكون جاهزا قبل اجراء الانتخابات البلدية .
وأضاف أن المجلس توصل الى ضبط روزنامة العمل التشريعي للثلاثية الأولى من 2018، صادق عليها مكتب المجلس يوم الخميس الماضي، مشيرا الى أن بين أولويات البرلمان اتمام استكمال تركيز الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، وفتح الترشحات لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالاضافة الى النظر في قانون هيئة حقوق الانسان وسد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة.
كما أكد أنه سيتم إعطاء الأولوية لمشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومقاومة تضارب المصالح والاثراء غير المشروع، والعمل على التنسيق أكثر بين مكتب المجلس واللجان التشريعية من اجل تنظيم العمل اكثر وحوكمة العمل التشريعي.
وتتضمن الروزنامة قرابة 33 مشروع قانون مقدم من الحكومة بالاضافة الى عدد من مقترحات قوانين مقدمة من النواب ستعرض جميعها على الجلسات العامة التي سيبلغ عددها 13 جلسة بعنوان العمل التشريعي، و12 جلسة عامة بعنوان العمل الرقابي (حوار مع الحكومة في قطاعات مضبوطة حسب محاور تغطي جميع الاختصاصات والمجالات، مع تخصيص أخر الأسبوع من كل شهر للحوارات القطاعية مع الحكومة وسيتم تخصيص يوم السبت للعمل الرقابي بتوجيه الأسئلة الشفاهية لأعضاء الحكومة).
وأبرز بن صوف أن أول جلسة عامة خلال سنة 2018، ستنعقد يوم الثلاثاء 02 جانفي 2018 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر. ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروعي قانونين يتعلق الأول بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية، والثاني بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الإستغلال والإعتداء الجنسي (لانزاروتي).
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017