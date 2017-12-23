والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد

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قال والد الفتاة الفلسطينية عهد التميمي في مقابلة مع موقع قناة "العربية" إن "ابنتي مقاومة وتوصف نفسها بأنها مقاتلة من أجل الحرية، ولا تحتاج شفقة أو رثاء من أحد، بل رسالتها أن يكون لدى العالم كله قناعة مفادها أن الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم أبداً، وأن كل جيل يخرج من بين صفوفهم يحمل على عاتقه مهمة تحرير الأرض".
وأضاف باسم التميمي، والد الفتاة عهد، التي أصبحت أيقونة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في حديث لـ"العربية.نت"، إن عهد نشأت في أسرة مقاومة للاحتلال، فوالدها اعتقل 9 مرات من إسرائيل، ووالدتها اعتقلت 5 مرات، وعمتها قضت خلال "مسيرة نضالية"، وخالها كذلك.
ورداً على سؤال بشأن مشاعره كأب من تعرض ابنته الصغيرة للسجن وربما الحبس لسنوات طويلة وهل يخشى عليها من هذا المصير؟ رد التميمي بسؤال قائلاً: "هل تعتقد أنني كأب سأقبل أو أسمح لنفسي أن أرضخ لعواطفي ومشاعري وأزرع الخوف في قلب صغيرتي وأطفالي؟ وإذا فعلت ذلك فمن هو الجيل الذي سيمكنه تحرير الأرض؟"، مضيفاً أنه "من الوطنية أن نربي أطفالنا على المقاومة".
وقال والد الفتاة الفلسطينية إن ما فعلته عهد يفعله كل طفل فلسطيني، لكن ابنته محظوظة في أن تصرفها شاهده العالم كله، ولم يشاهد مواقف كافة أطفال فلسطين الذين يفعلون أكثر مما فعلته عهد، لكن موقف عهد كان مسجلاً ورصدته إحدى الكاميرات وبثته للعالم كله.
وكشف باسم التميمي أن "سلطات الاحتلال لفقت لعهد اتهامات كثيرة أغلبها لا أساس له من الصحة، وستنظر المحكمة قضيتها الاثنين". وقال إن "الأسرة لا تعول على المحكمة وقضاء إسرائيل، فهو قضاء مسيّس وأداة لتخويف الفلسطينيين وشرعنة ممارسات الاحتلال، لكننا نعول على ضمير العالم كله".
وروى والد عهد قصة حدثت في جنوب إفريقيا، وهي "أننا كنا هناك لحضور مؤتمر عن فلسطين وشاهدنا فيلماً يحكي عن نضال الفلسطينيين ومعاناتهم، وكانت دموع الحاضرين تنهمر بغزارة على ما يحدث من ممارسات، وما يسقط من ضحايا، ووقفت عهد بشموخ على المسرح، وقالت شكراً لدموعكم ومشاعركم العزيزة علينا، لكن حياتنا مليئة بالدموع بسبب المعاناة وقنابل الغاز، دموعكم ومشاعركم مهمة، ولكن أنا كرامتي من كرامة قضيتي وشعبي، أنا لا أحب أن أرى دموع الحزن ونظرات".
وذكر التميمي أن رسالة عهد هي رسالة "جيل تمرد على حالة عجز"، وأن ابنته "غالية عليه بالفعل لكن لو لديه أغلى منها لقدمه لفلسطين وقضيتها العادلة". وقال إن ابنته ليست باحثة عن شهرة أو ظهور إعلامي، بل باحثة عن أرضها وحريتها وكرامتها، فهي لا تنتمي لأي فصيل سياسي، ولا تعبر عن أي أجندة سياسية.
وشكر والد عهد المحامي المصري فريد الديب الذي تطوع للدفاع عن الفتاة، وشكر كافة المحامين الذين تطوعوا للدفاع عنها.
قال والد الفتاة الفلسطينية عهد التميمي في مقابلة مع موقع قناة "العربية" إن "ابنتي مقاومة وتوصف نفسها بأنها مقاتلة من أجل الحرية، ولا تحتاج شفقة أو رثاء من أحد، بل رسالتها أن يكون لدى العالم كله قناعة مفادها أن الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم أبداً، وأن كل جيل يخرج من بين صفوفهم يحمل على عاتقه مهمة تحرير الأرض".
وأضاف باسم التميمي، والد الفتاة عهد، التي أصبحت أيقونة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في حديث لـ"العربية.نت"، إن عهد نشأت في أسرة مقاومة للاحتلال، فوالدها اعتقل 9 مرات من إسرائيل، ووالدتها اعتقلت 5 مرات، وعمتها قضت خلال "مسيرة نضالية"، وخالها كذلك.
ورداً على سؤال بشأن مشاعره كأب من تعرض ابنته الصغيرة للسجن وربما الحبس لسنوات طويلة وهل يخشى عليها من هذا المصير؟ رد التميمي بسؤال قائلاً: "هل تعتقد أنني كأب سأقبل أو أسمح لنفسي أن أرضخ لعواطفي ومشاعري وأزرع الخوف في قلب صغيرتي وأطفالي؟ وإذا فعلت ذلك فمن هو الجيل الذي سيمكنه تحرير الأرض؟"، مضيفاً أنه "من الوطنية أن نربي أطفالنا على المقاومة".
وقال والد الفتاة الفلسطينية إن ما فعلته عهد يفعله كل طفل فلسطيني، لكن ابنته محظوظة في أن تصرفها شاهده العالم كله، ولم يشاهد مواقف كافة أطفال فلسطين الذين يفعلون أكثر مما فعلته عهد، لكن موقف عهد كان مسجلاً ورصدته إحدى الكاميرات وبثته للعالم كله.
وكشف باسم التميمي أن "سلطات الاحتلال لفقت لعهد اتهامات كثيرة أغلبها لا أساس له من الصحة، وستنظر المحكمة قضيتها الاثنين". وقال إن "الأسرة لا تعول على المحكمة وقضاء إسرائيل، فهو قضاء مسيّس وأداة لتخويف الفلسطينيين وشرعنة ممارسات الاحتلال، لكننا نعول على ضمير العالم كله".
وروى والد عهد قصة حدثت في جنوب إفريقيا، وهي "أننا كنا هناك لحضور مؤتمر عن فلسطين وشاهدنا فيلماً يحكي عن نضال الفلسطينيين ومعاناتهم، وكانت دموع الحاضرين تنهمر بغزارة على ما يحدث من ممارسات، وما يسقط من ضحايا، ووقفت عهد بشموخ على المسرح، وقالت شكراً لدموعكم ومشاعركم العزيزة علينا، لكن حياتنا مليئة بالدموع بسبب المعاناة وقنابل الغاز، دموعكم ومشاعركم مهمة، ولكن أنا كرامتي من كرامة قضيتي وشعبي، أنا لا أحب أن أرى دموع الحزن ونظرات".
وذكر التميمي أن رسالة عهد هي رسالة "جيل تمرد على حالة عجز"، وأن ابنته "غالية عليه بالفعل لكن لو لديه أغلى منها لقدمه لفلسطين وقضيتها العادلة". وقال إن ابنته ليست باحثة عن شهرة أو ظهور إعلامي، بل باحثة عن أرضها وحريتها وكرامتها، فهي لا تنتمي لأي فصيل سياسي، ولا تعبر عن أي أجندة سياسية.
وشكر والد عهد المحامي المصري فريد الديب الذي تطوع للدفاع عن الفتاة، وشكر كافة المحامين الذين تطوعوا للدفاع عنها.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017