نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اسفرت نتائج انتخاب اعضاء مركز الدراسات والتكوين بنقابة القضاة التونسيين عن فوز كل من: