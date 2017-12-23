وزير الدفاع يؤكد ضرورة تعبئة امكانيات الوزارة واستثمار فرص التعاون الدولي في خدمة الأكاديمية العسكرية

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أكد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، ضرورة تعبئة كل إمكانيات الوزارة البشرية والمادية على غرار مركز البحوث العسكرية، ووحدات البحث ومركز التطبيقات في مجال الطيران، واستثمار فرص التعاون الدولي في المجالات العسكرية، قصد ترشيدها وتوظيفها في خدمة الأكاديمية العسكرية في إطار رؤية مستقبلية متدرجة تنطلق من الابتكار والتجديد التكنولوجي نحو التصنيع العسكري.
وأفاد لدى اشرافه اليوم السبت على الاحتفال بالذكرى الواحدة والخمسين لانبعاث الأكاديمية العسكرية، بأن الوزارة انخرطت في مراجعة المنظومة التكوينية بإعداد برامج تكوين تستجيب إلى تطلعات القوات المسلحة من جهة، والى ضوابط التكوين للحصول على شهائد جامعية معترف بها على المستويين الوطني والدولي من جهة أخرى، لتمكين ضباط المستقبل من بلوغ مستوى عسكري وعلمي متميز عند تخرجهم من الأكاديمية العسكرية.
كما سيتم العمل، وفق الزبيدى، على مزيد تكثيف التعاون في ميداني التكوين والبحث مع الأكاديميات العسكرية المماثلة في البلدان الشقيقة والصديقة، على غرار المدرسة العسكرية الجزائرية متعددة التقنيات، والمدرسة الملكية العسكرية البلجيكية، والمدرسة الوطنية للتقنيات المتقدمة الفرنسية، والمدرسة الخاصة العسكرية الفرنسية (Saint-Cyr).
وبعد أن أشار الى أن الوزارة كانت قد انطلقت في أشغال توسعة الأكاديمية العسكرية في شهر سبتمبر الماضي، أكد الوزير على حسن توظيف الاعتمادات التي يتم رصدها في مجال العناية بمنشآت جيش البر لمواصلة برنامج تهيئة الأكاديمية العسكرية في أفضل الآجال وبما يمكن من خلق مناخ ومحيط مناسبين لتطويرها.
كما ثمن الدعم المادي (30 مليون دينار) الذي وفره الجانب الألماني لتشييد مبنى جديد للتعليم العالي العسكري في إطار مشروع توسعة الأكاديمية العسكرية.
من جهة اخرى، أشاد وزير الدفاع الوطني، بالدور الهام للأكاديمية العسكرية على مدى عقود في تكوين القيادات والضباط الذين عملوا في المؤسسات العسكرية والأمنية والديوانية والسجون والإصلاح للذود عن الوطن وحمايته من التهديدات والمخاطر والمحافظة على أمن تونس وسيادتها بالتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب.
وأضاف أن القوات المسلحة تعاملت مع الأحداث إبان الثورة وطيلة سبع سنوات بكفاءة واقتدار حيث برهنت على جاهزيتها وحرفيتها في القيام بمهامها في إطار الحياد التام، معتبرا أن العناية بالأكاديمية العسكرية ستجعل منها مرجعا في التكوين والاستشراف وبناء العقيدة العسكرية لدى الضابط القائمة على حب الوطن ونكران الذات والحياد وقيم الدولة المدنية الديمقراطية والنظام الجمهوري واحترام حقوق الإنسان، وتكوين جيل جديد من الضباط وفق أحدث مناهج التكوين والبرامج المتلائمة مع حاجيات المؤسسة العسكرية والهياكل الأخرى ذات العلاقة.
أكد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، ضرورة تعبئة كل إمكانيات الوزارة البشرية والمادية على غرار مركز البحوث العسكرية، ووحدات البحث ومركز التطبيقات في مجال الطيران، واستثمار فرص التعاون الدولي في المجالات العسكرية، قصد ترشيدها وتوظيفها في خدمة الأكاديمية العسكرية في إطار رؤية مستقبلية متدرجة تنطلق من الابتكار والتجديد التكنولوجي نحو التصنيع العسكري.
وأفاد لدى اشرافه اليوم السبت على الاحتفال بالذكرى الواحدة والخمسين لانبعاث الأكاديمية العسكرية، بأن الوزارة انخرطت في مراجعة المنظومة التكوينية بإعداد برامج تكوين تستجيب إلى تطلعات القوات المسلحة من جهة، والى ضوابط التكوين للحصول على شهائد جامعية معترف بها على المستويين الوطني والدولي من جهة أخرى، لتمكين ضباط المستقبل من بلوغ مستوى عسكري وعلمي متميز عند تخرجهم من الأكاديمية العسكرية.
كما سيتم العمل، وفق الزبيدى، على مزيد تكثيف التعاون في ميداني التكوين والبحث مع الأكاديميات العسكرية المماثلة في البلدان الشقيقة والصديقة، على غرار المدرسة العسكرية الجزائرية متعددة التقنيات، والمدرسة الملكية العسكرية البلجيكية، والمدرسة الوطنية للتقنيات المتقدمة الفرنسية، والمدرسة الخاصة العسكرية الفرنسية (Saint-Cyr).
وبعد أن أشار الى أن الوزارة كانت قد انطلقت في أشغال توسعة الأكاديمية العسكرية في شهر سبتمبر الماضي، أكد الوزير على حسن توظيف الاعتمادات التي يتم رصدها في مجال العناية بمنشآت جيش البر لمواصلة برنامج تهيئة الأكاديمية العسكرية في أفضل الآجال وبما يمكن من خلق مناخ ومحيط مناسبين لتطويرها.
كما ثمن الدعم المادي (30 مليون دينار) الذي وفره الجانب الألماني لتشييد مبنى جديد للتعليم العالي العسكري في إطار مشروع توسعة الأكاديمية العسكرية.
من جهة اخرى، أشاد وزير الدفاع الوطني، بالدور الهام للأكاديمية العسكرية على مدى عقود في تكوين القيادات والضباط الذين عملوا في المؤسسات العسكرية والأمنية والديوانية والسجون والإصلاح للذود عن الوطن وحمايته من التهديدات والمخاطر والمحافظة على أمن تونس وسيادتها بالتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب.
وأضاف أن القوات المسلحة تعاملت مع الأحداث إبان الثورة وطيلة سبع سنوات بكفاءة واقتدار حيث برهنت على جاهزيتها وحرفيتها في القيام بمهامها في إطار الحياد التام، معتبرا أن العناية بالأكاديمية العسكرية ستجعل منها مرجعا في التكوين والاستشراف وبناء العقيدة العسكرية لدى الضابط القائمة على حب الوطن ونكران الذات والحياد وقيم الدولة المدنية الديمقراطية والنظام الجمهوري واحترام حقوق الإنسان، وتكوين جيل جديد من الضباط وفق أحدث مناهج التكوين والبرامج المتلائمة مع حاجيات المؤسسة العسكرية والهياكل الأخرى ذات العلاقة.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017