مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت

توفي إيبون أورينجويتشيا، اللاعب السابق في فريق ديبورتيفو أموريبييتا (دوري القسم الثالث حاليا)، فجر اليوم السبت، إثر تعرضه للضرب من قبل شخصين، وذلك وفقا للشرطة المستقلة، بإقليم الباسك، شمال إسبانيا.

وأوضحت الشرطة أن الحادث، وقع حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم (ت.م)، في أحد الشوارع، بعد أن هاجم شخصان اللاعب السابق (43 عاما)، حيث يُعتقد أن الاعتداء كان بدافع السرقة.

ولم يكن في وسع وحدات الطوارئ، بعد وصولها، إسعاف أورينجويتشيا، الذي ترجح الشرطة أن سبب وفاته، هو ضربة قوية على الرأس.

ووفقا لشهود عيان على الواقعة، فإن المعتدين هربا ركضا من موقع الحادث، في حين لا يزال البحث جاريا عنهما، حتى اللحظة.

وكالات