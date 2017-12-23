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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
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الأولى
الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017 | 19:22

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الخضروات الورقية الخضراء يوميا إلى الحد من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة، وفقا للأبحاث الجديدة.

ووجدت دراسة أجريت على المسنين، الذين تناولوا الخضروات المورقة يوميا، أن عقولهم تبدو أصغر بنحو 11 عاما من أولئك الذين لم يتناولوا الخضروات على الإطلاق.

وتبلغ كمية الخضروات المطلوبة حوالي 100 غرام من السبانخ المطبوخة، أو الملفوف، أو نحو 200 غرام من سلطة الخس. وتناول أولئك الذين أبدوا أداء أفضل في اختبارات الذاكرة، حوالي 1.3 حصة يومية في المتوسط.

وقالت الدكتورة مارثا موريس، التي قادت الدراسة المنشورة في مجلة علم الأعصاب، في المركز الطبي لجامعة Rush بولاية شيكاغو الأمريكية إن "إضافة وجبة يومية من الخضروات الورقية الخضراء إلى النظام الغذائي، قد يكون وسيلة بسيطة لتعزيز وتطوير صحة الدماغ".

وقام فريق الدراسة بتحليل العادات الغذائية لـ 960 شخصا (متوسط أعمارهم 81 عاما)، لم يعانوا من الخرف، وتم تتبعهم لمدة 4.7 سنوات في المتوسط.

وبعد إجراء اختبارات سنوية على مهارات التفكير والذاكرة، قام الباحثون بتقسيمهم إلى 5 مجموعات على أساس عدد المرات التي تناولوا فيها الخضروات الورقية الخضراء.

وتناولت المجموعة الموجودة في أعلى القائمة، حوالي 1.3 حصة يومية من الخضروات، في حين تناولت آخر مجموعة حصة يومية لا تتجاوز 0.1 من الخضروات في المتوسط.

وعموما، انخفض أداؤهم في اختبارات التفكير والذاكرة بمرور الوقت بمعدل 0.08 وحدة قياسية في السنة.

وعلى مدى 10 سنوات، كان معدل الانخفاض في الأداء بالنسبة لأولئك الذين تناولوا الخضار الورقية بشكل أكبر، أبطأ بمعدل 0.05 وحدة معيارية في السنة، عن معدل أولئك الذين أكلوا حصصا أقل من الخضروات.

وأشارت الدكتورة موريس إلى أنه في حين أظهرت الدراسة وجود ارتباط بين تناول الخضار الورقية وتحسين وظيفة الدماغ، إلا أنها لم تثبت أن تناول الكثير من السبانخ واللفت والخضروات الأخرى هو السبب المباشر.

ومع ذلك، ظلت النتائج جيدة بعد أن وجد العلماء عوامل أخرى تسبب ضررا كبيرا في صحة الدماغ، مثل التدخين والسمنة ومدى القيام بأنشطة بدنية وعقلية.

وكالات
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الأولى
الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017 | 19:22

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الخضروات الورقية الخضراء يوميا إلى الحد من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة، وفقا للأبحاث الجديدة.

ووجدت دراسة أجريت على المسنين، الذين تناولوا الخضروات المورقة يوميا، أن عقولهم تبدو أصغر بنحو 11 عاما من أولئك الذين لم يتناولوا الخضروات على الإطلاق.

وتبلغ كمية الخضروات المطلوبة حوالي 100 غرام من السبانخ المطبوخة، أو الملفوف، أو نحو 200 غرام من سلطة الخس. وتناول أولئك الذين أبدوا أداء أفضل في اختبارات الذاكرة، حوالي 1.3 حصة يومية في المتوسط.

وقالت الدكتورة مارثا موريس، التي قادت الدراسة المنشورة في مجلة علم الأعصاب، في المركز الطبي لجامعة Rush بولاية شيكاغو الأمريكية إن "إضافة وجبة يومية من الخضروات الورقية الخضراء إلى النظام الغذائي، قد يكون وسيلة بسيطة لتعزيز وتطوير صحة الدماغ".

وقام فريق الدراسة بتحليل العادات الغذائية لـ 960 شخصا (متوسط أعمارهم 81 عاما)، لم يعانوا من الخرف، وتم تتبعهم لمدة 4.7 سنوات في المتوسط.

وبعد إجراء اختبارات سنوية على مهارات التفكير والذاكرة، قام الباحثون بتقسيمهم إلى 5 مجموعات على أساس عدد المرات التي تناولوا فيها الخضروات الورقية الخضراء.

وتناولت المجموعة الموجودة في أعلى القائمة، حوالي 1.3 حصة يومية من الخضروات، في حين تناولت آخر مجموعة حصة يومية لا تتجاوز 0.1 من الخضروات في المتوسط.

وعموما، انخفض أداؤهم في اختبارات التفكير والذاكرة بمرور الوقت بمعدل 0.08 وحدة قياسية في السنة.

وعلى مدى 10 سنوات، كان معدل الانخفاض في الأداء بالنسبة لأولئك الذين تناولوا الخضار الورقية بشكل أكبر، أبطأ بمعدل 0.05 وحدة معيارية في السنة، عن معدل أولئك الذين أكلوا حصصا أقل من الخضروات.

وأشارت الدكتورة موريس إلى أنه في حين أظهرت الدراسة وجود ارتباط بين تناول الخضار الورقية وتحسين وظيفة الدماغ، إلا أنها لم تثبت أن تناول الكثير من السبانخ واللفت والخضروات الأخرى هو السبب المباشر.

ومع ذلك، ظلت النتائج جيدة بعد أن وجد العلماء عوامل أخرى تسبب ضررا كبيرا في صحة الدماغ، مثل التدخين والسمنة ومدى القيام بأنشطة بدنية وعقلية.

وكالات
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