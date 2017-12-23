الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب

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يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الخضروات الورقية الخضراء يوميا إلى الحد من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة، وفقا للأبحاث الجديدة.
ووجدت دراسة أجريت على المسنين، الذين تناولوا الخضروات المورقة يوميا، أن عقولهم تبدو أصغر بنحو 11 عاما من أولئك الذين لم يتناولوا الخضروات على الإطلاق.
وتبلغ كمية الخضروات المطلوبة حوالي 100 غرام من السبانخ المطبوخة، أو الملفوف، أو نحو 200 غرام من سلطة الخس. وتناول أولئك الذين أبدوا أداء أفضل في اختبارات الذاكرة، حوالي 1.3 حصة يومية في المتوسط.
وقالت الدكتورة مارثا موريس، التي قادت الدراسة المنشورة في مجلة علم الأعصاب، في المركز الطبي لجامعة Rush بولاية شيكاغو الأمريكية إن "إضافة وجبة يومية من الخضروات الورقية الخضراء إلى النظام الغذائي، قد يكون وسيلة بسيطة لتعزيز وتطوير صحة الدماغ".
وقام فريق الدراسة بتحليل العادات الغذائية لـ 960 شخصا (متوسط أعمارهم 81 عاما)، لم يعانوا من الخرف، وتم تتبعهم لمدة 4.7 سنوات في المتوسط.
وبعد إجراء اختبارات سنوية على مهارات التفكير والذاكرة، قام الباحثون بتقسيمهم إلى 5 مجموعات على أساس عدد المرات التي تناولوا فيها الخضروات الورقية الخضراء.
وتناولت المجموعة الموجودة في أعلى القائمة، حوالي 1.3 حصة يومية من الخضروات، في حين تناولت آخر مجموعة حصة يومية لا تتجاوز 0.1 من الخضروات في المتوسط.
وعموما، انخفض أداؤهم في اختبارات التفكير والذاكرة بمرور الوقت بمعدل 0.08 وحدة قياسية في السنة.
وعلى مدى 10 سنوات، كان معدل الانخفاض في الأداء بالنسبة لأولئك الذين تناولوا الخضار الورقية بشكل أكبر، أبطأ بمعدل 0.05 وحدة معيارية في السنة، عن معدل أولئك الذين أكلوا حصصا أقل من الخضروات.
وأشارت الدكتورة موريس إلى أنه في حين أظهرت الدراسة وجود ارتباط بين تناول الخضار الورقية وتحسين وظيفة الدماغ، إلا أنها لم تثبت أن تناول الكثير من السبانخ واللفت والخضروات الأخرى هو السبب المباشر.
ومع ذلك، ظلت النتائج جيدة بعد أن وجد العلماء عوامل أخرى تسبب ضررا كبيرا في صحة الدماغ، مثل التدخين والسمنة ومدى القيام بأنشطة بدنية وعقلية.
يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الخضروات الورقية الخضراء يوميا إلى الحد من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة، وفقا للأبحاث الجديدة.
ووجدت دراسة أجريت على المسنين، الذين تناولوا الخضروات المورقة يوميا، أن عقولهم تبدو أصغر بنحو 11 عاما من أولئك الذين لم يتناولوا الخضروات على الإطلاق.
وتبلغ كمية الخضروات المطلوبة حوالي 100 غرام من السبانخ المطبوخة، أو الملفوف، أو نحو 200 غرام من سلطة الخس. وتناول أولئك الذين أبدوا أداء أفضل في اختبارات الذاكرة، حوالي 1.3 حصة يومية في المتوسط.
وقالت الدكتورة مارثا موريس، التي قادت الدراسة المنشورة في مجلة علم الأعصاب، في المركز الطبي لجامعة Rush بولاية شيكاغو الأمريكية إن "إضافة وجبة يومية من الخضروات الورقية الخضراء إلى النظام الغذائي، قد يكون وسيلة بسيطة لتعزيز وتطوير صحة الدماغ".
وقام فريق الدراسة بتحليل العادات الغذائية لـ 960 شخصا (متوسط أعمارهم 81 عاما)، لم يعانوا من الخرف، وتم تتبعهم لمدة 4.7 سنوات في المتوسط.
وبعد إجراء اختبارات سنوية على مهارات التفكير والذاكرة، قام الباحثون بتقسيمهم إلى 5 مجموعات على أساس عدد المرات التي تناولوا فيها الخضروات الورقية الخضراء.
وتناولت المجموعة الموجودة في أعلى القائمة، حوالي 1.3 حصة يومية من الخضروات، في حين تناولت آخر مجموعة حصة يومية لا تتجاوز 0.1 من الخضروات في المتوسط.
وعموما، انخفض أداؤهم في اختبارات التفكير والذاكرة بمرور الوقت بمعدل 0.08 وحدة قياسية في السنة.
وعلى مدى 10 سنوات، كان معدل الانخفاض في الأداء بالنسبة لأولئك الذين تناولوا الخضار الورقية بشكل أكبر، أبطأ بمعدل 0.05 وحدة معيارية في السنة، عن معدل أولئك الذين أكلوا حصصا أقل من الخضروات.
وأشارت الدكتورة موريس إلى أنه في حين أظهرت الدراسة وجود ارتباط بين تناول الخضار الورقية وتحسين وظيفة الدماغ، إلا أنها لم تثبت أن تناول الكثير من السبانخ واللفت والخضروات الأخرى هو السبب المباشر.
ومع ذلك، ظلت النتائج جيدة بعد أن وجد العلماء عوامل أخرى تسبب ضررا كبيرا في صحة الدماغ، مثل التدخين والسمنة ومدى القيام بأنشطة بدنية وعقلية.
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23 ديسمبر 2017
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21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
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21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017