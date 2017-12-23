تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

اكد كاتب عام النقابة الاساسية لشركة الجنوب للخدمات بتطاوين، في تصريح ل"الشروق اون لاين"، انه تم تأجيل إضراب العمال المزمع تنفيذه ايام 26 و27 و28 ديسمبر الجاري بالحضائر المنتصبة بصحراء الجهة الى وقت لاحق وذلك اثر جلسة صلحية انعقدت بمقر الولاية حول المطالب المضمنة ببرقية الاضراب.

وللتذكير، فقد نفذ اعوان واطارات الشركة يومي 17 و18 نوفمبر الجاري اضرابا تنديدا بتجاهل ادارة الشركة لمطالبهم خاصة تلك المتعلقة بالزيادات في الاجور لسنة 2014 وتحسين ظروف الاقامة والاعاشة.