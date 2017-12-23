السرس: مهرجان للرقص العصري تحت شعار " بالفن نتواصل"

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الكاف- الشروق أون لاين - المولدي العباسي :
بمشاركة أكثر من 100 شاب احتضن فضاء دار الثقافة بالسرس طيلة نهار اليوم السبت مهرجان الإبداع الشبابي للرقص العصري في دورته الثانية تحت شعار " بالفن نتواصل " . حاتم القايد (مدير ) بين أن دار الشباب بالسرس لم تعد قادرة على احتضان التظاهرات الكبرى لضيق فضائها و عدم تهيئته ، مما استوجب تحول الإطارات الشبابية لتنظيم مهرجان الرقص العصري بدار الثقافة . و يهدف هذا المهرجان إلى تشجيع الشباب على ممارسة أنشطتهم و اكتشاف موهبتهم و ترسيخ السلوك الحضاري و الثقافي لديهم . و قد تم تنظيم مسابقات في الرقص الفردي و الجماعي و تحفيز الفائزين .
هذا و عرف المهرجان مشاركة متميزة لفرق شبابية جزائرية مثل مجموعة " ياكوزا" من عنابة و مجموعة " فلور سموكرز" من سكيكدة و " فروم سبايس " من تبسة و مجموعات شبابية من أنحاء ولاية الكاف و الهوارية و دوار هيشر و حي الزهور و أريانة و بوسالم و مكثر و بوعرادة ..
الكاف- الشروق أون لاين - المولدي العباسي :
بمشاركة أكثر من 100 شاب احتضن فضاء دار الثقافة بالسرس طيلة نهار اليوم السبت مهرجان الإبداع الشبابي للرقص العصري في دورته الثانية تحت شعار " بالفن نتواصل " . حاتم القايد (مدير ) بين أن دار الشباب بالسرس لم تعد قادرة على احتضان التظاهرات الكبرى لضيق فضائها و عدم تهيئته ، مما استوجب تحول الإطارات الشبابية لتنظيم مهرجان الرقص العصري بدار الثقافة . و يهدف هذا المهرجان إلى تشجيع الشباب على ممارسة أنشطتهم و اكتشاف موهبتهم و ترسيخ السلوك الحضاري و الثقافي لديهم . و قد تم تنظيم مسابقات في الرقص الفردي و الجماعي و تحفيز الفائزين .
هذا و عرف المهرجان مشاركة متميزة لفرق شبابية جزائرية مثل مجموعة " ياكوزا" من عنابة و مجموعة " فلور سموكرز" من سكيكدة و " فروم سبايس " من تبسة و مجموعات شبابية من أنحاء ولاية الكاف و الهوارية و دوار هيشر و حي الزهور و أريانة و بوسالم و مكثر و بوعرادة ..
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017