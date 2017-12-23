السرس: مهرجان للرقص العصري تحت شعار " بالفن نتواصل"

الكاف- الشروق أون لاين - المولدي العباسي :

بمشاركة أكثر من 100 شاب احتضن فضاء دار الثقافة بالسرس طيلة نهار اليوم السبت مهرجان الإبداع الشبابي للرقص العصري في دورته الثانية تحت شعار " بالفن نتواصل " . حاتم القايد (مدير ) بين أن دار الشباب بالسرس لم تعد قادرة على احتضان التظاهرات الكبرى لضيق فضائها و عدم تهيئته ، مما استوجب تحول الإطارات الشبابية لتنظيم مهرجان الرقص العصري بدار الثقافة . و يهدف هذا المهرجان إلى تشجيع الشباب على ممارسة أنشطتهم و اكتشاف موهبتهم و ترسيخ السلوك الحضاري و الثقافي لديهم . و قد تم تنظيم مسابقات في الرقص الفردي و الجماعي و تحفيز الفائزين .

هذا و عرف المهرجان مشاركة متميزة لفرق شبابية جزائرية مثل مجموعة " ياكوزا" من عنابة و مجموعة " فلور سموكرز" من سكيكدة و " فروم سبايس " من تبسة و مجموعات شبابية من أنحاء ولاية الكاف و الهوارية و دوار هيشر و حي الزهور و أريانة و بوسالم و مكثر و بوعرادة ..