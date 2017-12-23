زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه

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قال مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، إنه يعلم أنه سيواجه غدا انتقادات شديدة في الصحف الرياضية بسبب الخطة التي اعتمدها في موقعة الكلاسيكو أمام برشلونة، والذي خسره بثلاثية نظيفة في معقله سانتياغو برنابيو بالجولة الـ17 من الليغا.
وقال زيدان بعد اللقاء "ريال مدريد لا يستسلم أبدا مهما حدث، إنه توقيت صعب بسبب الأهداف الثلاثة التي دخلت مرمانا، لم نكن نستحق ذلك".
وتابع "كرة القدم من حال لآخر دوما، الآن نحن من نعاني، عندما تفوز بمباريات يكون أمرا رائعا وعندما تخسر فهذا أمر مؤسف، أنا مع اللاعبين، ما قدموه حتى الآن مدهش ونحن جميعا مستاؤون".
وأكد زيدان أن الليغا مازالت في الملعب، وأن الريال لم يفقد اللقب بعد، رغم ابتعاده بـ11 نقطة على الأقل عن برشلونة حال فوزه بمباراته المؤجلة أمام ليجانيس، وقال أيضا إن إرنستو فالفيردي مدرب البرسا لا ينبغي عليه كذلك التفكير في أن فريقه ضمن الليغا.
وعاد المدرب الفرنسي ليدافع عن مواطنه كريم بنزيما، الذي نالته صافرات الاستهجان من جماهير البرنابيو لدى خروجه من الملعب اثناء استبداله بناتشو فرنانديز.
وقال "أدافع دوما عن لاعبي فريقي، ما حدث معه طبيعي، لاعب كبير يمر بفترة سيئة، أثق فيه، لا أستسلم أبدا ولا هو كذلك أو باقي اللاعبين، غدا سنستقبل انتقادات كثيرة وبعدها سنعود بقوة لم نشهدها من قبل".
وأكمل "ارتكبنا خطأ في الهدف الأول للبارسا، فقد دافعنا بشكل سيء، التفاصيل أمر أساسي في المباريات على هذا المستوى".
قال مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، إنه يعلم أنه سيواجه غدا انتقادات شديدة في الصحف الرياضية بسبب الخطة التي اعتمدها في موقعة الكلاسيكو أمام برشلونة، والذي خسره بثلاثية نظيفة في معقله سانتياغو برنابيو بالجولة الـ17 من الليغا.
وقال زيدان بعد اللقاء "ريال مدريد لا يستسلم أبدا مهما حدث، إنه توقيت صعب بسبب الأهداف الثلاثة التي دخلت مرمانا، لم نكن نستحق ذلك".
وتابع "كرة القدم من حال لآخر دوما، الآن نحن من نعاني، عندما تفوز بمباريات يكون أمرا رائعا وعندما تخسر فهذا أمر مؤسف، أنا مع اللاعبين، ما قدموه حتى الآن مدهش ونحن جميعا مستاؤون".
وأكد زيدان أن الليغا مازالت في الملعب، وأن الريال لم يفقد اللقب بعد، رغم ابتعاده بـ11 نقطة على الأقل عن برشلونة حال فوزه بمباراته المؤجلة أمام ليجانيس، وقال أيضا إن إرنستو فالفيردي مدرب البرسا لا ينبغي عليه كذلك التفكير في أن فريقه ضمن الليغا.
وعاد المدرب الفرنسي ليدافع عن مواطنه كريم بنزيما، الذي نالته صافرات الاستهجان من جماهير البرنابيو لدى خروجه من الملعب اثناء استبداله بناتشو فرنانديز.
وقال "أدافع دوما عن لاعبي فريقي، ما حدث معه طبيعي، لاعب كبير يمر بفترة سيئة، أثق فيه، لا أستسلم أبدا ولا هو كذلك أو باقي اللاعبين، غدا سنستقبل انتقادات كثيرة وبعدها سنعود بقوة لم نشهدها من قبل".
وأكمل "ارتكبنا خطأ في الهدف الأول للبارسا، فقد دافعنا بشكل سيء، التفاصيل أمر أساسي في المباريات على هذا المستوى".
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017