القبض على أشخاص من أجل الإعتداء بالعنف على مواطن وسرقة سيارته

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنعروس تمكنت يوم امس من إلقاء القبض على 04 أشخاص تولوا الاعتداء بالعنف على شخص وسرقة سيارته. وبالتحري معهم اعترفوا بما نسب إليهم، تمّ حجز السيارة المسروقة وإرجاعها إلى صاحبها. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم ومواصلة التحريات وإحالتهم على العدالة.