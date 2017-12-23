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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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محسن مرزوق يعلق على قرار منع التونسيات من الصعود في الطائرات الاماراتية
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السياسي
محسن مرزوق يعلق على قرار منع التونسيات من الصعود في الطائرات الاماراتية
23 ديسمبر 2017 | 17:17

كتب الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق تدوينة على صفحته الرسمية فيا الفايسبوك دافع على العلاقات التونسية الإماراتية وذلك على خلفية قرار منع التونسيات من الصعود الى الطائرات الإماراتية وزيارة الإمارات.

ووصف مرزوق مع حصل بمجرد  الخطأ الذي لن يؤثر على العلاقات بين البلدين التي تعود الى فترة بورقيبة والشيخ زايد.

واتهم محسن مرزوق من وصفهم بأصحاب الأجندات بمحاولة الإساءة للإمارات وللعلاقة بينها وبينها تونس.

وكتب محسن مرزوق في صفحته ما يلي:

  "كرامة تونس والتوانسة فوق كل اعتبار

وكرامة نساء تونس تاج كرامة التوانسة

والخطأ الذي ارتكبته ناقلة جوية إماراتية غير مقبول شكلا ومضمونًا سارعت السلطات الاماراتية بإلغائه لانه خطأ لا يجب أن يؤثر في علاقات تاريخية ووثيقة بين تونس والإمارات بناها على أساس الصداقة المتينة المغفور لهما الحبيب بورقيبة محرر المرأة والشيخ زايد آل نهيان باني الإمارات الحديثة رحمهما الله

ومع رفضنا القاطع لما حصل فإننا ننبه ممن يريد في تونس استعمال هذه الواقعة لجرنا في أجندة أناس يريدون توظيفها في صراع إقليمي هم أدوات أحد أطرافه ويدعمون دولا وأجهزة دعمت قوى الظلام التي تعتبر المرأة عورة تدفن في ظلام القماش والبيوت والتي زرعت الموت والدمار في دولنا العربية

أما ديبلوماسيتنا فقد أكدت هذه الواقعة أنها لا تمتلك قدرة استباقية تمكن من تجنيبنا مثل هذه المواقف"

 

 

 

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السياسي
محسن مرزوق يعلق على قرار منع التونسيات من الصعود في الطائرات الاماراتية
23 ديسمبر 2017 | 17:17

كتب الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق تدوينة على صفحته الرسمية فيا الفايسبوك دافع على العلاقات التونسية الإماراتية وذلك على خلفية قرار منع التونسيات من الصعود الى الطائرات الإماراتية وزيارة الإمارات.

ووصف مرزوق مع حصل بمجرد  الخطأ الذي لن يؤثر على العلاقات بين البلدين التي تعود الى فترة بورقيبة والشيخ زايد.

واتهم محسن مرزوق من وصفهم بأصحاب الأجندات بمحاولة الإساءة للإمارات وللعلاقة بينها وبينها تونس.

وكتب محسن مرزوق في صفحته ما يلي:

  "كرامة تونس والتوانسة فوق كل اعتبار

وكرامة نساء تونس تاج كرامة التوانسة

والخطأ الذي ارتكبته ناقلة جوية إماراتية غير مقبول شكلا ومضمونًا سارعت السلطات الاماراتية بإلغائه لانه خطأ لا يجب أن يؤثر في علاقات تاريخية ووثيقة بين تونس والإمارات بناها على أساس الصداقة المتينة المغفور لهما الحبيب بورقيبة محرر المرأة والشيخ زايد آل نهيان باني الإمارات الحديثة رحمهما الله

ومع رفضنا القاطع لما حصل فإننا ننبه ممن يريد في تونس استعمال هذه الواقعة لجرنا في أجندة أناس يريدون توظيفها في صراع إقليمي هم أدوات أحد أطرافه ويدعمون دولا وأجهزة دعمت قوى الظلام التي تعتبر المرأة عورة تدفن في ظلام القماش والبيوت والتي زرعت الموت والدمار في دولنا العربية

أما ديبلوماسيتنا فقد أكدت هذه الواقعة أنها لا تمتلك قدرة استباقية تمكن من تجنيبنا مثل هذه المواقف"

 

 

 

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