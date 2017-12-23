محسن مرزوق يعلق على قرار منع التونسيات من الصعود في الطائرات الاماراتية

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كتب الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق تدوينة على صفحته الرسمية فيا الفايسبوك دافع على العلاقات التونسية الإماراتية وذلك على خلفية قرار منع التونسيات من الصعود الى الطائرات الإماراتية وزيارة الإمارات.
ووصف مرزوق مع حصل بمجرد الخطأ الذي لن يؤثر على العلاقات بين البلدين التي تعود الى فترة بورقيبة والشيخ زايد.
واتهم محسن مرزوق من وصفهم بأصحاب الأجندات بمحاولة الإساءة للإمارات وللعلاقة بينها وبينها تونس.
وكتب محسن مرزوق في صفحته ما يلي:
"كرامة تونس والتوانسة فوق كل اعتبار
وكرامة نساء تونس تاج كرامة التوانسة
والخطأ الذي ارتكبته ناقلة جوية إماراتية غير مقبول شكلا ومضمونًا سارعت السلطات الاماراتية بإلغائه لانه خطأ لا يجب أن يؤثر في علاقات تاريخية ووثيقة بين تونس والإمارات بناها على أساس الصداقة المتينة المغفور لهما الحبيب بورقيبة محرر المرأة والشيخ زايد آل نهيان باني الإمارات الحديثة رحمهما الله
ومع رفضنا القاطع لما حصل فإننا ننبه ممن يريد في تونس استعمال هذه الواقعة لجرنا في أجندة أناس يريدون توظيفها في صراع إقليمي هم أدوات أحد أطرافه ويدعمون دولا وأجهزة دعمت قوى الظلام التي تعتبر المرأة عورة تدفن في ظلام القماش والبيوت والتي زرعت الموت والدمار في دولنا العربية
أما ديبلوماسيتنا فقد أكدت هذه الواقعة أنها لا تمتلك قدرة استباقية تمكن من تجنيبنا مثل هذه المواقف"
كتب الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق تدوينة على صفحته الرسمية فيا الفايسبوك دافع على العلاقات التونسية الإماراتية وذلك على خلفية قرار منع التونسيات من الصعود الى الطائرات الإماراتية وزيارة الإمارات.
ووصف مرزوق مع حصل بمجرد الخطأ الذي لن يؤثر على العلاقات بين البلدين التي تعود الى فترة بورقيبة والشيخ زايد.
واتهم محسن مرزوق من وصفهم بأصحاب الأجندات بمحاولة الإساءة للإمارات وللعلاقة بينها وبينها تونس.
وكتب محسن مرزوق في صفحته ما يلي:
"كرامة تونس والتوانسة فوق كل اعتبار
وكرامة نساء تونس تاج كرامة التوانسة
والخطأ الذي ارتكبته ناقلة جوية إماراتية غير مقبول شكلا ومضمونًا سارعت السلطات الاماراتية بإلغائه لانه خطأ لا يجب أن يؤثر في علاقات تاريخية ووثيقة بين تونس والإمارات بناها على أساس الصداقة المتينة المغفور لهما الحبيب بورقيبة محرر المرأة والشيخ زايد آل نهيان باني الإمارات الحديثة رحمهما الله
ومع رفضنا القاطع لما حصل فإننا ننبه ممن يريد في تونس استعمال هذه الواقعة لجرنا في أجندة أناس يريدون توظيفها في صراع إقليمي هم أدوات أحد أطرافه ويدعمون دولا وأجهزة دعمت قوى الظلام التي تعتبر المرأة عورة تدفن في ظلام القماش والبيوت والتي زرعت الموت والدمار في دولنا العربية
أما ديبلوماسيتنا فقد أكدت هذه الواقعة أنها لا تمتلك قدرة استباقية تمكن من تجنيبنا مثل هذه المواقف"
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017