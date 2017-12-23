المحترفة 1: النادي الصفاقسي يفرض التعادل على الترجي في رادس

الشروق اون لاين – محمد الطاهر:

انتهت منذ قليل المباراة المؤجلة لحساب الجولة 9 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي بالتعادل الايجابي (1-1) سجل للترجي فخرالدين بن يوسف في الدق 44 وعدل للصفاقسي كريم العواضي في الدق 85 من المباراة وبهذه النتيجة يعزز الترجي موقعه في الصدارة ب33نقطة في حين يشدد ابناء الدريدي الملاحقة في المرتبة الثانية ب28 نقطة.