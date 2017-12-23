السيسي: القوات المسلحة ستتعامل مع الجماعات الإرهابية " بكل العنف"

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت أن الجيش سوف يتعامل مع الجماعات الإرهابية في سيناء "بكل العنف".
وقال السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية في محافظة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة، إن "القوات المسلحة ستتعامل بمنتهى العنف لوضع حد للإرهاب".
وأضاف أن "سيناء أرضنا، والقوات المسلحة ستتعامل مع الإرهاب بكل العنف، وبفضل الله، سنضع حدا للإرهاب الموجود فيها".
وتابع "سنضحى بأرواحنا جميعا من أجل أرضنا، هذا ليس كلاما، ونطمئن المصريين بألا يخافوا من أي تهديد خارجي، وأنا لا أحب أن أتحدث كثيرا في هذا الأمر، ويجب أن يتحد جميع المصريين لأن الاتحاد سيجعلنا نتحدى الدنيا بأكملها".
وأردف "نحن لسنا أشرارا ولا متآمرين ولا نطمع في أراضي أحد، نحن نطمع في كرم الله حتى نبني ونعمر، الله مع الصالحين الذين يبنون ويعمرون وليس مع أولئك الذين يخربون ويعيثون في الأرض فسادا".
وتعد محافظة شمال سيناء، شمال شرق القاهرة، معقل الجماعات الإرهابية في مصر، لاسيما تنظيم (ولاية سيناء) الذراع المصرية لتنظيم داعش.
وتبنى التنظيم أبرز العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر، وكان آخرها استهداف مطار العريش بقذيفة أثناء زيارة وزيري الدفاع والداخلية.
وشهدت شمال سيناء في نوفمبر الماضي أكبر عملية إرهابية في تاريخ مصر، حين أطلقت عناصر مسلحة ترفع علم داعش النيران بشكل عشوائي على مصلين داخل مسجد "الروضة" في قرية الروضة بمدينة بئر العبد، ما أسفر عن مقتل حوالي 310 أشخاص.
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت أن الجيش سوف يتعامل مع الجماعات الإرهابية في سيناء "بكل العنف".
وقال السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية في محافظة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة، إن "القوات المسلحة ستتعامل بمنتهى العنف لوضع حد للإرهاب".
وأضاف أن "سيناء أرضنا، والقوات المسلحة ستتعامل مع الإرهاب بكل العنف، وبفضل الله، سنضع حدا للإرهاب الموجود فيها".
وتابع "سنضحى بأرواحنا جميعا من أجل أرضنا، هذا ليس كلاما، ونطمئن المصريين بألا يخافوا من أي تهديد خارجي، وأنا لا أحب أن أتحدث كثيرا في هذا الأمر، ويجب أن يتحد جميع المصريين لأن الاتحاد سيجعلنا نتحدى الدنيا بأكملها".
وأردف "نحن لسنا أشرارا ولا متآمرين ولا نطمع في أراضي أحد، نحن نطمع في كرم الله حتى نبني ونعمر، الله مع الصالحين الذين يبنون ويعمرون وليس مع أولئك الذين يخربون ويعيثون في الأرض فسادا".
وتعد محافظة شمال سيناء، شمال شرق القاهرة، معقل الجماعات الإرهابية في مصر، لاسيما تنظيم (ولاية سيناء) الذراع المصرية لتنظيم داعش.
وتبنى التنظيم أبرز العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر، وكان آخرها استهداف مطار العريش بقذيفة أثناء زيارة وزيري الدفاع والداخلية.
وشهدت شمال سيناء في نوفمبر الماضي أكبر عملية إرهابية في تاريخ مصر، حين أطلقت عناصر مسلحة ترفع علم داعش النيران بشكل عشوائي على مصلين داخل مسجد "الروضة" في قرية الروضة بمدينة بئر العبد، ما أسفر عن مقتل حوالي 310 أشخاص.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017