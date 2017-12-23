المسعدين: إيقاف فتاة إثر سرقتها دفتر إدخار زميلتها وسحبها مبلغ مالي

سوسة –الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

نجح أعوان الحرس الوطني بالمسعدين في القبض على فتاة تبلغ من العمر 22 سنة أصيلة سيدي بوزيد عمدت إلى سرقة دفتر إدخار لزميلتها المقيمة معها في مبيت للعملة وبطاقة تعريفها الوطنية لتتحول إلى احد الفروع البريدية وتنجح في سحب مبلغ مالي قدر بحوالي 1500 دينار.

وبعد تقدم المتضررة بشكاية قام أعوان المركز المذكور ببث إشاعة داخل المبيت مفادها تعرفهم على الفرع البريدي وسيتم الحصول على فيديو يبين الفتاة التي قامت بالسرقة وبوصول الإشاعة إلى المظنون فيها اعترفت بفعلتها فتمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بها رهن الإيقاف حتى يتم عرضها في الأيام القادمة على احدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليها.