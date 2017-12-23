ميسي يضرب 4 عصافير بحجر واحد في برنابيو

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سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لفريقه برشلونة خلال مباراة ريال مدريد، اليوم السبت بملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة 17 من الليغا، ليساهم في فوز كبير لفريقه بثلاثية نظيفة في معقل الملكي.
وهز ميسي شباك العملاق المدريدي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، ليعزز البرغوث صدارته لقائمة الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 25 هدفًا متفوقا على أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو الذي يحتل المركز الثاني برصيد18 هدفًا.
وبهذا الهدف أيضًا رفع ميسي رصيده من الأهداف في عام 2017 إلى 54 هدفًا، ليتصدر قائمة هدافي العالم متفوقًا على نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو، روبرت ليفاندوفسكي، وإدينسون كافاني وهاري كين.
أما الرقم الأهم الذي حققه ميسي، فهو أنه أصبح أكثر لاعب في التاريخ يسجل أهدافًا لنادٍ واحد، حيث أحرز 526 هدفا مع برشلونة، ليتفوق على الأسطورة جيرد مولر الذي كان قد سجل 525 هدفًا لبايرن ميونخ.
وأخيرًا، عزز النجم الأرجنتيني صدارته لهدافي الليغا هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، ويليه زميله لويس سواريز وسيموني زازا لاعب فالنسيا برصيد 10 أهداف لكل منهما.
سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لفريقه برشلونة خلال مباراة ريال مدريد، اليوم السبت بملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة 17 من الليغا، ليساهم في فوز كبير لفريقه بثلاثية نظيفة في معقل الملكي.
وهز ميسي شباك العملاق المدريدي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، ليعزز البرغوث صدارته لقائمة الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 25 هدفًا متفوقا على أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو الذي يحتل المركز الثاني برصيد18 هدفًا.
وبهذا الهدف أيضًا رفع ميسي رصيده من الأهداف في عام 2017 إلى 54 هدفًا، ليتصدر قائمة هدافي العالم متفوقًا على نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو، روبرت ليفاندوفسكي، وإدينسون كافاني وهاري كين.
أما الرقم الأهم الذي حققه ميسي، فهو أنه أصبح أكثر لاعب في التاريخ يسجل أهدافًا لنادٍ واحد، حيث أحرز 526 هدفا مع برشلونة، ليتفوق على الأسطورة جيرد مولر الذي كان قد سجل 525 هدفًا لبايرن ميونخ.
وأخيرًا، عزز النجم الأرجنتيني صدارته لهدافي الليغا هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، ويليه زميله لويس سواريز وسيموني زازا لاعب فالنسيا برصيد 10 أهداف لكل منهما.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017