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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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ميسي يضرب 4 عصافير بحجر واحد في برنابيو
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الأولى
ميسي يضرب 4 عصافير بحجر واحد في برنابيو
23 ديسمبر 2017 | 16:23

سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لفريقه برشلونة خلال مباراة ريال مدريد، اليوم السبت بملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة 17 من الليغا، ليساهم في فوز كبير لفريقه بثلاثية نظيفة في معقل الملكي.

وهز ميسي شباك العملاق المدريدي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، ليعزز البرغوث صدارته لقائمة الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 25 هدفًا متفوقا على أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو الذي يحتل المركز الثاني برصيد18 هدفًا.

وبهذا الهدف أيضًا رفع ميسي رصيده من الأهداف في عام 2017 إلى 54 هدفًا، ليتصدر قائمة هدافي العالم متفوقًا على نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو، روبرت ليفاندوفسكي، وإدينسون كافاني وهاري كين.

أما الرقم الأهم الذي حققه ميسي، فهو أنه أصبح أكثر لاعب في التاريخ يسجل أهدافًا لنادٍ واحد، حيث أحرز 526 هدفا مع برشلونة، ليتفوق على الأسطورة جيرد مولر الذي كان قد سجل 525 هدفًا لبايرن ميونخ.

وأخيرًا، عزز النجم الأرجنتيني صدارته لهدافي الليغا هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، ويليه زميله لويس سواريز وسيموني زازا لاعب فالنسيا برصيد 10 أهداف لكل منهما.

 

المصدر: كووورة
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الأولى
ميسي يضرب 4 عصافير بحجر واحد في برنابيو
23 ديسمبر 2017 | 16:23

سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لفريقه برشلونة خلال مباراة ريال مدريد، اليوم السبت بملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة 17 من الليغا، ليساهم في فوز كبير لفريقه بثلاثية نظيفة في معقل الملكي.

وهز ميسي شباك العملاق المدريدي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، ليعزز البرغوث صدارته لقائمة الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 25 هدفًا متفوقا على أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو الذي يحتل المركز الثاني برصيد18 هدفًا.

وبهذا الهدف أيضًا رفع ميسي رصيده من الأهداف في عام 2017 إلى 54 هدفًا، ليتصدر قائمة هدافي العالم متفوقًا على نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو، روبرت ليفاندوفسكي، وإدينسون كافاني وهاري كين.

أما الرقم الأهم الذي حققه ميسي، فهو أنه أصبح أكثر لاعب في التاريخ يسجل أهدافًا لنادٍ واحد، حيث أحرز 526 هدفا مع برشلونة، ليتفوق على الأسطورة جيرد مولر الذي كان قد سجل 525 هدفًا لبايرن ميونخ.

وأخيرًا، عزز النجم الأرجنتيني صدارته لهدافي الليغا هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، ويليه زميله لويس سواريز وسيموني زازا لاعب فالنسيا برصيد 10 أهداف لكل منهما.

 

المصدر: كووورة
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