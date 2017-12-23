إمضاء اتفاق بين الطبوبي والشاهد بخصوص عدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية في 2018

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أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي اليوم السبت، أنه تم في ساعة متأخرة من ليلة البارحة إمضاء اتفاق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتضمن عديد المكاسب في قطاعات مختلفة، من بينها التزام الحكومة بعدم الزيادة في اسعار المواد الاساسية في 2018
وأضاف في تصريح ل (وات) على هامش انعقاد المؤتمر العادي الثالث عشر للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك بالحمامات تحت شعار "النضال المستمر من أجل مستقبل أفضل"، أنه من بين الملفات التي تم الاتفاق بشأنها بين الحكومة والمنظمة الشغيلة، العمل على مقاومة هشاشة التشغيل من خلال تسوية وضعيات عملة الآلية 16 و 20 وعمال الحضائر ما بعد الثورة والمفروزين امنيا.
وبين ان الاتفاق شمل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية التي ستنطلق في افريل 2018، مشيرا إلى أن المفاوضات مع منظمة الأعراف حول الزيارة في الأجور في القطاع الخاص ستكون خلال شهر مارس المقبل.
وأوضح أن هذا الاتفاق من شأنه أن يقلص من الاحتقان ويحقق الإستقرار الاجتماعي، لافتا الى جلسة العمل التي انعقدت بتاريخ 27 نوفمبر الماضي بقصر الحكومة بالقصبة والتي اشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحضرها أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي للإتحاد حول الملفات الكبرى والتسريع في تفعيل الاتفاقيات.
ومن جانبه، أكد الكاتب العام للجامعة العامة المعادن والإلكترونيك على أهمية النجاحات التي سجلتها الجامعة خلال الفترة النيابية الأخيرة بفضل تكريس الحوار الاجتماعي كسبيل للتفاوض داخل المؤسسات مما نتج عنه تحقيق الإستقرار داخل عديد الشركات متعددة الجنسيات. وأشار إلى ارتفاع عدد منخرطي الجامعة من 14 ألف سنة 2007 إلى 50 ألف منخرطا حاليا.
أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي اليوم السبت، أنه تم في ساعة متأخرة من ليلة البارحة إمضاء اتفاق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتضمن عديد المكاسب في قطاعات مختلفة، من بينها التزام الحكومة بعدم الزيادة في اسعار المواد الاساسية في 2018
وأضاف في تصريح ل (وات) على هامش انعقاد المؤتمر العادي الثالث عشر للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك بالحمامات تحت شعار "النضال المستمر من أجل مستقبل أفضل"، أنه من بين الملفات التي تم الاتفاق بشأنها بين الحكومة والمنظمة الشغيلة، العمل على مقاومة هشاشة التشغيل من خلال تسوية وضعيات عملة الآلية 16 و 20 وعمال الحضائر ما بعد الثورة والمفروزين امنيا.
وبين ان الاتفاق شمل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية التي ستنطلق في افريل 2018، مشيرا إلى أن المفاوضات مع منظمة الأعراف حول الزيارة في الأجور في القطاع الخاص ستكون خلال شهر مارس المقبل.
وأوضح أن هذا الاتفاق من شأنه أن يقلص من الاحتقان ويحقق الإستقرار الاجتماعي، لافتا الى جلسة العمل التي انعقدت بتاريخ 27 نوفمبر الماضي بقصر الحكومة بالقصبة والتي اشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحضرها أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي للإتحاد حول الملفات الكبرى والتسريع في تفعيل الاتفاقيات.
ومن جانبه، أكد الكاتب العام للجامعة العامة المعادن والإلكترونيك على أهمية النجاحات التي سجلتها الجامعة خلال الفترة النيابية الأخيرة بفضل تكريس الحوار الاجتماعي كسبيل للتفاوض داخل المؤسسات مما نتج عنه تحقيق الإستقرار داخل عديد الشركات متعددة الجنسيات. وأشار إلى ارتفاع عدد منخرطي الجامعة من 14 ألف سنة 2007 إلى 50 ألف منخرطا حاليا.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017