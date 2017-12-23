إمضاء اتفاق بين الطبوبي والشاهد بخصوص عدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية في 2018

أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي اليوم السبت، أنه تم في ساعة متأخرة من ليلة البارحة إمضاء اتفاق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتضمن عديد المكاسب في قطاعات مختلفة، من بينها التزام الحكومة بعدم الزيادة في اسعار المواد الاساسية في 2018

وأضاف في تصريح ل (وات) على هامش انعقاد المؤتمر العادي الثالث عشر للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك بالحمامات تحت شعار "النضال المستمر من أجل مستقبل أفضل"، أنه من بين الملفات التي تم الاتفاق بشأنها بين الحكومة والمنظمة الشغيلة، العمل على مقاومة هشاشة التشغيل من خلال تسوية وضعيات عملة الآلية 16 و 20 وعمال الحضائر ما بعد الثورة والمفروزين امنيا.

وبين ان الاتفاق شمل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية التي ستنطلق في افريل 2018، مشيرا إلى أن المفاوضات مع منظمة الأعراف حول الزيارة في الأجور في القطاع الخاص ستكون خلال شهر مارس المقبل.

وأوضح أن هذا الاتفاق من شأنه أن يقلص من الاحتقان ويحقق الإستقرار الاجتماعي، لافتا الى جلسة العمل التي انعقدت بتاريخ 27 نوفمبر الماضي بقصر الحكومة بالقصبة والتي اشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحضرها أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي للإتحاد حول الملفات الكبرى والتسريع في تفعيل الاتفاقيات.

ومن جانبه، أكد الكاتب العام للجامعة العامة المعادن والإلكترونيك على أهمية النجاحات التي سجلتها الجامعة خلال الفترة النيابية الأخيرة بفضل تكريس الحوار الاجتماعي كسبيل للتفاوض داخل المؤسسات مما نتج عنه تحقيق الإستقرار داخل عديد الشركات متعددة الجنسيات. وأشار إلى ارتفاع عدد منخرطي الجامعة من 14 ألف سنة 2007 إلى 50 ألف منخرطا حاليا.