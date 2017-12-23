الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 23 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
إمضاء اتفاق بين الطبوبي والشاهد بخصوص عدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية في 2018
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
الأولى
إمضاء اتفاق بين الطبوبي والشاهد بخصوص عدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية في 2018
23 ديسمبر 2017 | 15:47

أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي اليوم السبت، أنه تم في ساعة متأخرة من ليلة البارحة إمضاء اتفاق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتضمن عديد المكاسب في قطاعات مختلفة، من بينها التزام الحكومة بعدم الزيادة في اسعار المواد الاساسية في 2018

   وأضاف في تصريح ل (وات) على هامش انعقاد المؤتمر العادي الثالث عشر للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك بالحمامات تحت شعار "النضال المستمر من أجل مستقبل أفضل"، أنه من بين الملفات التي تم الاتفاق بشأنها بين الحكومة والمنظمة الشغيلة، العمل على مقاومة هشاشة التشغيل من خلال تسوية وضعيات عملة الآلية 16 و 20 وعمال الحضائر ما بعد الثورة والمفروزين امنيا.

وبين ان الاتفاق شمل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية التي ستنطلق في افريل 2018، مشيرا إلى أن المفاوضات مع منظمة الأعراف حول الزيارة في الأجور في القطاع الخاص ستكون خلال شهر مارس المقبل.

وأوضح أن هذا الاتفاق من شأنه أن يقلص من الاحتقان ويحقق الإستقرار الاجتماعي، لافتا الى جلسة العمل التي انعقدت بتاريخ 27 نوفمبر الماضي بقصر الحكومة بالقصبة والتي اشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحضرها أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي للإتحاد حول الملفات الكبرى والتسريع في تفعيل الاتفاقيات.

ومن جانبه، أكد الكاتب العام للجامعة العامة المعادن والإلكترونيك على أهمية النجاحات التي سجلتها الجامعة خلال الفترة النيابية الأخيرة بفضل تكريس الحوار الاجتماعي كسبيل للتفاوض داخل المؤسسات مما نتج عنه تحقيق الإستقرار داخل عديد الشركات متعددة الجنسيات. وأشار إلى ارتفاع عدد منخرطي الجامعة من 14 ألف سنة 2007 إلى 50 ألف منخرطا حاليا.

  

 

تقرؤون أيضا
نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 22:18
تونس – الشروق اون لاين- منى البوعزيزي: قالت الأستاذة نادية الشواشي في تصريح للشروق اون لاين أن المدون صحبي...
المزيد >>
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:50
تونس - الشروق اون لاين - منى البوعزيزي: قال السياسي لزهر العكرمي في تصريح لـ"الشروق اون لاين " ان "تصريحات زعيم...
المزيد >>
البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:30
أكدت المديرة العامة للصحة نبيهة بورصالي فلفول أن الأنواع الثلاثة للتلاقيح ضد النزلة الموسمية الوافدة...
المزيد >>
المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:17
إحتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة، أمس الجمعة، بعنصر تكفيري عمره 23 سنة، وباشرت قضية عدلية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
إمضاء اتفاق بين الطبوبي والشاهد بخصوص عدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية في 2018
23 ديسمبر 2017 | 15:47

أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي اليوم السبت، أنه تم في ساعة متأخرة من ليلة البارحة إمضاء اتفاق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتضمن عديد المكاسب في قطاعات مختلفة، من بينها التزام الحكومة بعدم الزيادة في اسعار المواد الاساسية في 2018

   وأضاف في تصريح ل (وات) على هامش انعقاد المؤتمر العادي الثالث عشر للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك بالحمامات تحت شعار "النضال المستمر من أجل مستقبل أفضل"، أنه من بين الملفات التي تم الاتفاق بشأنها بين الحكومة والمنظمة الشغيلة، العمل على مقاومة هشاشة التشغيل من خلال تسوية وضعيات عملة الآلية 16 و 20 وعمال الحضائر ما بعد الثورة والمفروزين امنيا.

وبين ان الاتفاق شمل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية التي ستنطلق في افريل 2018، مشيرا إلى أن المفاوضات مع منظمة الأعراف حول الزيارة في الأجور في القطاع الخاص ستكون خلال شهر مارس المقبل.

وأوضح أن هذا الاتفاق من شأنه أن يقلص من الاحتقان ويحقق الإستقرار الاجتماعي، لافتا الى جلسة العمل التي انعقدت بتاريخ 27 نوفمبر الماضي بقصر الحكومة بالقصبة والتي اشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحضرها أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي للإتحاد حول الملفات الكبرى والتسريع في تفعيل الاتفاقيات.

ومن جانبه، أكد الكاتب العام للجامعة العامة المعادن والإلكترونيك على أهمية النجاحات التي سجلتها الجامعة خلال الفترة النيابية الأخيرة بفضل تكريس الحوار الاجتماعي كسبيل للتفاوض داخل المؤسسات مما نتج عنه تحقيق الإستقرار داخل عديد الشركات متعددة الجنسيات. وأشار إلى ارتفاع عدد منخرطي الجامعة من 14 ألف سنة 2007 إلى 50 ألف منخرطا حاليا.

  

 

تقرؤون أيضا
نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 22:18
تونس – الشروق اون لاين- منى البوعزيزي: قالت الأستاذة نادية الشواشي في تصريح للشروق اون لاين أن المدون صحبي...
المزيد >>
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:50
تونس - الشروق اون لاين - منى البوعزيزي: قال السياسي لزهر العكرمي في تصريح لـ"الشروق اون لاين " ان "تصريحات زعيم...
المزيد >>
البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:30
أكدت المديرة العامة للصحة نبيهة بورصالي فلفول أن الأنواع الثلاثة للتلاقيح ضد النزلة الموسمية الوافدة...
المزيد >>
المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:17
إحتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة، أمس الجمعة، بعنصر تكفيري عمره 23 سنة، وباشرت قضية عدلية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
﻿