بنزرت: القبض على عنصرين خطيرين

مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – بدر الدين عرعار:

تمكنت المصالح الامنية ببنزرت بعد الرصد والمتابعة من نصب كمين محكم ومداهمة احد المنازل الكائن بالمدة فجر اليوم وبعد حصولهم على اذن قضائي في الغرض من القاء القبض على عنصرين خطيرين صادرة ضدهم 6 مناشير تفتيش في جرائم السرقة وتحويل وجهة شخص باستعمال العنف والاعتداء بالعنف الشديد بواسطة سلاح ابيض ومسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة .

يذكر وانه من بين الموقوفين من تعلق به مضمون حكم بات صادر عن الدائرة الجنائية ببنزرت يقضي بسجنه لمدة 7 سنوات هذا وقد تم الاحتفاظ بهما على ان تتم احالتهما لاحقا على انظار ا وكيل الجمهورية ببنزرت لإبداء الرأي في شأنهما .