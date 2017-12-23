المحترفة1: الافريقي ينتصر ويصعد الى المرتبة الرابعة

الشروق اون لاين – محمد الطاهر:

انتهت منذ قليل المباراة المؤجلة لحساب الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بين اولمبيك مدنين والنادي الافريقي بانتصار ابناء باب جديد بهدف لصفر سجله العائد زهير الذوادي في الدق 87 من المباراة وكانت فريق مدنين قد اضاع ضربة جزاء في الدق 63 تصدى لها الحارس سيف الدين الشرفي وبهذا الانتصار يصعد زملاء خليفة الى المرتبة الرابعة برصيد 21 نقطة.