كلاسيكو الارض: برشلونة يهزم الريال بثلاثية

تناوب لويس سواريز وليونيل ميسي وأليكس فيدال على هز شباك كيلور نافاس، ليقودوا برشلونة لحسم الكلاسيكو بثلاثية في ملعب ريال مدريد، منذ قليل بقمة الجولة 17 من الليغا الاسبانية.

ووسع الفريق الكتالوني المتصدر برصيد أصبح 45 نقطة، الفارق مع ريال مدريد الرابع، إلى 14 نقطة، علما أن الفريق الملكي لعب تنقصه مباراة، ليقطع برشلونة شوطا كبيرا في طريق استعادة اللقب الذي يحمله الملكي.

وفي الدقيقة 63 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبرشلونة، بعدما اضطر داني كارفاخال استخدام يده لإنقاذ الكرة قرب خط المرمى، لينال مدافع أصحاب الأرض بطاقة حمراء صعبت من مهمة ابناء زيدان.

وسجل ميسي الهدف الثاني من ركلة الجزاء، رافعا رصيده الشخصي من الأهداف إلى 15 يتصدر بها قائمة هدافي الدوري الإسباني، يليه سواريز الذي أصبح في جعبته 10 أهداف، بالمشاركة مع سيميوني زازا مهاجم فالنسيا.

واختتم فيدال الحفل الكتالوني في الوقت البديل، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من ميسي.

وكالات