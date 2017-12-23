مجاز الباب: العثور على سائق" تاكسي" مذبوحا

مكتب باجة – الشروق اون لاين:

عثر اليوم بمنطقة العروسة التابعة لمعتمدية مجاز الباب من ولاية باجة على كهل عمره 50 عاما وهو سائق سيارة اجرة (تاكسي) مذبوحا وملقى على حافة الطريق في حين كانت سيارته على بعد 20 مترا تقريبا من مكان الجريمة. هذا وقد تحول ممثل النيابة العمومية بباجة على عين المكان وهو الان بصدد معاينة الجثة في حين تولت وحدات الحرس الوطني بالجهة فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الجريمة.