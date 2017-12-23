اقتحام المستودع البلدي بالوردانين وسرقة 10 دراجات نارية من الحجم الكبير

تعرض المستودع البلدي بالوردانين من ولاية المنستير، فجر اليوم السبت، لعملية اقتحام وتهشيم لكاميرات المراقبة وسرقة 10 دراجات نارية من الحجم الكبير، وفق ما أفاد به مصدر من بلدية الوردانين ل(وات) بالجهة.

وأضاف ذات المصدر أن حارس المستودع تعرض إلى التعنيف وشد الوثاق، ما استوجب نقله إلى المستشفى المحلي بالوردانين لتلقي الإسعافات اللازمة، مؤكدا أن الأبحاث متواصلة حاليا على مستوى فرقة الأبحاث والتفتيش بإقليم الأمن الوطني بالمنستير.

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