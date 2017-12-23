بنزرت: 4 وفيات و16 اصابة بسبب النزلة الوافدة H1N1

تونس - الشروق اون لاين- منى البوعزيزي: علمت "الشروق اون لاين" انه تم تسجيل 4 وفيات بمرض النزلة الباردة المعروفة باسم H1N1 واصابة 16 اخرين بنفس المرض و قد تم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من خطورة هذا المرض .