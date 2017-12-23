فوزي عبد الرحمان: اخترت الدولة ومنصبي في الحكومة

المهدية -الشروق أون لاين- أنور + سامي: قال فوزي عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل على هامش اختتامه لفعاليات الندوة الوطنية لمديري مراكز التكوين المهني المنعقدة اليوم السبت بمدينة المهدية إنه اختار الدولة، ومنصبه في الحكومة على خلفية انسحاب حزبه آفاق تونس من وثيقة قرطاج، ومطالبة ممثليه بالانسحاب من الحكومة، مشيرا الى أنه أتى اليوم بصفة وزير، أما مستقبله السياسي فسيتحدث عنه في فرصة أخرى.