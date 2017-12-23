فوزي عبد الرحمان: اخترت الدولة ومنصبي في الحكومة

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المهدية -الشروق أون لاين- أنور + سامي: قال فوزي عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل على هامش اختتامه لفعاليات الندوة الوطنية لمديري مراكز التكوين المهني المنعقدة اليوم السبت بمدينة المهدية إنه اختار الدولة، ومنصبه في الحكومة على خلفية انسحاب حزبه آفاق تونس من وثيقة قرطاج، ومطالبة ممثليه بالانسحاب من الحكومة، مشيرا الى أنه أتى اليوم بصفة وزير، أما مستقبله السياسي فسيتحدث عنه في فرصة أخرى.
المهدية -الشروق أون لاين- أنور + سامي: قال فوزي عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل على هامش اختتامه لفعاليات الندوة الوطنية لمديري مراكز التكوين المهني المنعقدة اليوم السبت بمدينة المهدية إنه اختار الدولة، ومنصبه في الحكومة على خلفية انسحاب حزبه آفاق تونس من وثيقة قرطاج، ومطالبة ممثليه بالانسحاب من الحكومة، مشيرا الى أنه أتى اليوم بصفة وزير، أما مستقبله السياسي فسيتحدث عنه في فرصة أخرى.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017