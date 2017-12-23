بوشماوي في تصريح خاص لـ"الشروق اون لاين:" نعم رفضت منصب الأمانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط

تونس - الشروق اون لاين- منى البوعزيزي: قالت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح خاص لـ"الشروق اون لاين" انها فعلا رفضت الترشح لمنصب الأمانة العامة لاتحاد من اجل المتوسط واعلمت وزير الخارجية بقرارها.

وعن سبب رفض هذا المنصب الاممي الهام قالت وداد بوشماوي رئيسة منظمة الاعراف انها تعتقد ان تواجدها حاليا في تونس افضل من الترشح لأي منصب آخر وان مهمتها الآن هي خدمة الاقتصاد التونسي الذي يحتاج الى تظافر كل الجهود للخروج من وضعه الحالي.

واستغربت محدثتنا اتهامها بانها اساءت لصورة تونس دوليا عندما رفضت الترشح لمنصب الأمانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط مؤكدة انها اعلمت الجهات المعنية مضيفة ان هناك أشخاص اخرين يمكن ترشيحهم لهذا المنصب.