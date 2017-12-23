غزالة: بعد اختفائه 3 أيام.. العثور على كهل جثة هامدة

بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: عثر ليلة البارحة كهل من مواليد سنة 1966 جثة هامدة بضيعتهم الفلاحية بمعتمدية غزالة من ولاية بنزرت وذلك بعد ان تقدمت عائلته بأشعار للوحدات الامنية تفيد اختفائه عن الانظار لمدة ثلاثة ايام وانقطاع اخباره. وحسب المعطيات المتوفرة فان احد اقاربه تفطن الى وجوده جثة هامدة بين الاشجار .

وقد تم رفع الجثة وفتح بحث امني لمعرفة ملابسات الواقعة التي تعهد بها مركز الحرس الوطني بغزالة.