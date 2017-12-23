تطاوين: بسبب كشفه لملفات فساد.. عامل يتعرض الى تهديد بالطرد‎؟

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: يتعرض للأسبوع الثاني على التوالي عاملا من عمال الحضائر بمجمع الصحة الاساسية بتطاوين الى مضايقات كبيرة وتهديد بالطرد من قبل مسؤولين جهويين في الصحة بالجهة بسبب كشفه لملفات فساد كبيرة وتلاعب بالمناظرات في هذا المجال.

وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها، فان هذا العامل قام بنشر ملفات تتعلق بسرقات وتجاوزات في المستشفى الجهوي ومجمع الصحة الاساسية والفرع الجامعي للصحة على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدا ان بحوزته وثائق وفيديوهات تدين تورط المتهمين.

وقد اثار نشر هذه الملفات ضجة كبيرة في صفوف مختلف مكونات المجتمع المدني بتطاوين الاي دعت اليلط المعنية الى فتح تحقيق بخصوص ما تم نشره ومحاسبة المتورطين.

كما تفيد المعلومات التي بحوزتنا ان هذا العامل قام بمراسلة السلط الجهوية للمطالبة بإنصافه وتخليصه من هذه المظلمة الواقعة عليه.