بمقر نادي الصحافة ببنزرت: استفتاء سنوي لنادي الصحافة في الثقافة والاجتماع والرياضة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: انتظم السبت بمقر نادي الصحافة ببنزرت حفل الاستفتاء السنوي لهذا الفضاء الإعلامي .

وفي تصريحها لـ"الشروق أون لاين" قالت كاتب عام النادي ايمان الشتيتي خنفير ان هذا الاستفتاء هو تقليد للإعلاميين ومنه لنادي الصحافة بجهة بنزرت وهو يوم للمسة وفاء ومبادرة متواصلة لتشجيع افضل المنجزات الإعلامية والثقافية.

وأضافت محدثتنا انه" تم رصد جائزة افضل جمعية ذات نشاط اجتماعي فضلا عن جائزتي المندوبية الجهوية للثقافة للشاب المبدع ضياء الدين الفالحي عن فضاء الماجستيك وجائزة نادي الصحافة نالها مهرجان بنزرت الجنوبية" .